В Праге площади перед посольством России сегодня торжественно присвоят имя Бориса Немцова

Торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в Праге в площадь имени Бориса Немцова состоится сегодня. За переименование члены Городского совета проголосовали 24 февраля.

«Этим жестом Прага присоединится к некоторым другим столицам, которые таким способом указывают на печальную политическую ситуацию в современной России», — говорится в постановлении пражской мэрии.

Площади Бориса Немцова, находящиеся недалеко от посольств России, есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне.

27 февраля исполняется пять лет со дня убийства Бориса Немцова.

В Москве сегодня в 12:00 пройдет панихида в храме Святой Троицы в Хохлах, в 19:00 состоится вечер памяти «Жизнь за свободу» в Сахаровском центре, а в 23:31 память политика почтят минутой молчания у мемориала на Большом Москворецком мосту.