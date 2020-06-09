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#Экология

Отстояли Шиес?

09.06.2020

Власти Архангельской области сообщили об исключении полигона в Шиесе из списка инвестпроектов, но экоактивисты посты не сдают

Министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев доложил об исключении проекта «Экотехнопарк «Шиес» из списка приоритетных инвестиционных проектов региона. На заседании регионального правительства он сослался на письмо инвестора ООО «Технопарк», в котором сказано, что работы на Шиесе не ведутся с июня 2019 года, передает 29.ru. Этот факт, по словам Кулявцева, «влечет за собой отсутствие актуальности сопровождения инвестиционного проекта».

«Правительством Архангельской области ранее отправлялось письмо в адрес ООО «Технопарк» с предложением расторгнуть указанное соглашение. От инвестора информации о принятом решении не поступало. Дополнительно отмечу, что министерство уже своим распоряжением исключило данный проект из регионального реестра инвестпроектов 3 июня. Соответствующее уведомление уже отправлено в адрес инвестора и управления налоговой службы, — сказал Иван Кулявцев.

В пресс-службе правительства региона заявили, что соглашение с ООО «Технопарк» расторгнуто в одностороннем порядке.

«Таким образом, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков. По поручению врио губернатора Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта «Экотехнопарк «Шиес». Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы», — говорится в сообщении.

29.ru отмечает, что на официальном инвестиционном портале Шиес до сих пор находится в списке инвестпроектов. На станции Шиес все еще находятся сотрудники ЧОП «Гарант безопасности», продолжает действовать и лагерь экоактивистов.

В апреле врио главы Республики Коми Владимир Уйба и врио губернатора Архангельской области выступили против реализации проекта мусорного полигона, на который планировалось свозить отходы из Москвы. Несмотря на эти заявления защитники Шиеса сомневались в том, что на свалке поставлен крест.

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