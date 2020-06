Антирасистские протесты распространились по миру

Вечером во вторник 20 тыс. демонстрантов собрались перед парижским судом, несмотря на запрет массовых акций. Они напомнили о темнокожем французе Адаме Траоре, который умер в 2016-м году вскоре после ареста, пишет La Monde. До сих пор неизвестны обстоятельства его смерти, поэтому французы начали сравнивать его историю с гибелью в США Джорджа Флойда, которая вызвала протесты в Америке. Полиция в Париже разгоняла толпу слезоточивым газом, в ответ получала камни. На улицах возвели баррикады. В Лилле на улицы вышли 2500 человек, они провели демонстрацию «против насилия со стороны полиции».

В Лондоне в среду днем пройдет акция протеста в рамках дня борьбы с расизмом, вызванная гибелью Джорджа Флойда. Как передает BBC, организаторы протеста в Лондоне призывают к публичному расследованию высокого числа жертв коронавируса в Великобритании среди национальных меньшинств.

Антирасистская акция в Лондоне прошла также в воскресенье. Собравшиеся на Трафальгарской площади несли картонные плакаты с надписью «Жизнь черных имеет значение» или «Наш цвет кожи это не преступление». Демонстранты собирались также в Манчестере, Кардиффе, Уэльсе.

На прошлой и этой неделе различные акции прошли также в Италии, Германии, Ирландии, Канаде, Бразилии, Австралии. В Сирии художники Азиз Асмар и Анис Хамдун нарисовали портрет Джорджа Флойда на стене в городе Бинниш, в провинции Идлиб. В Москве вечером 2 июня на одиночных пикетах полиция задержала более 20 человек.

VIDEO: Syrian artists Aziz Asmar and Anis Hamdoun in Binnish, a town in the rebel-held northwestern Idlib province, paint a mural depicting George Floyd, an unarmed African-American man who died while being pinned to the ground by the knee of a Minneapolis police officer pic.twitter.com/aOEHuuNOsM