Азар остается под арестом

До рассмотрения апелляции Илья Азар будет находиться в спецприемнике, сообщает адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

«Отложили для изучения моей жалобы. В связи с тем, что мной были представлены дополнительные доводы и ссылки на законы. Буквально мы добавили два абзаца ссылок на какие-то доказательства и так далее. Отложить могли в крайнем случае — на завтра. Что там изучать, два абзаца? Мы все ошарашены», — рассказал адвокат «Новой газете».

«Московские власти, включая Мосгорсуд, демонстративно измываются над Ильей Азаром. Даже доступа к правосудию лишают. К моменту обжалования и возможной отмены ареста Илья отбудет больше половины срока», — отмечает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку активиста Виктора Немытова и создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Немытова также арестовали за пикет в пользу Воронцова, но на прошлой неделе Мосгорсуд отменил арест.

«Дело Ильи Азара необходимо прекратить ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения. А также того, что одиночные пикеты не требуют от его участников уведомления о проведении акции», — говорят правозащитники.

Арест Азара на прошлой неделе привел к волне протестных пикетов и массовым задержаниям, которые продолжались и в выходные. Сегодня у здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина.

NT опросил политиков и участников акции о том, почему власти пошли на столь жесткие меры в борьбе с одиночными пикетами и стоит ли ждать разрастания протеста.