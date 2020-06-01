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#США

Погоромы в США: кто за ними стоит

01.06.2020

По крайней мере, в 40 городах США из-за протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, введен комендантский час. В 15 штатах и в Вашингтоне для пресечения беспорядков привлечены силы Национальной гвардии. Вину за то, что мирные акции перерастают в погромы, различные чиновники и эксперты возлагают на русских, анархистов, антифашистов, сторонников белого превосходства и полицию

В воскресенье около пяти тысяч членов Национальной гвардии были задействованы в 15 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия, и еще две тысячи человек были готовы к активации в случае необходимости, сообщает CNN. Примерно в 40 городах в 20 штатах введен комендантский час. При этом власти Аризоны объявили недельный комендантский час по всему штату, а также режим чрезвычайной ситуации, что по местному законодательству дает возможность полиции подготовиться и проводить аресты тех, кто готовится устроить беспорядки. Также режим ЧС введен в Техасе и Вирджинии. В Чикаго закрыты центральные деловые кварталы (туда пускают лишь сотрудников компаний и жителей этих территорий), а в штате Миннесота закрыты основные шоссе.

Вечером, 31 мая, столкновения проходили непосредственно у Белого дома. Демонстранты жгли машины и мусор, разбивали окна зданий, а полиция применила слезоточивый газ, пишет The New York Times. Президент и его семья эвакуировались в подземном бункере.

В Бирмингеме (штат Алабама) протестующие разрушили памятник Конфедерации. В Бостоне у здания Государственной палаты был подожжен полицейский автомобиль. В Нью-Йорке демонстранты прошли маршем через Бруклинский и Уильямсбургский мосты, а вечером устроили погромы на Юнион-сквер. Среди задержанных оказалась и дочь мэра Нью-Йорка, 25-летняя Кьяра де-Блазио, пишет NYT. А в Луисвилле (штат Кентукки) противостояние между демонстрантами и сотрудниками правопорядка на некоторое время ослабло, после того, как афроамериканка предложила полицейскому обняться и они обнимались почти минуту.

К массовым акциям в США привело убийство полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чиновники и эксперты строят самые разные теории о том, почему мирные демонстрации, направленные против расизма и полицейского беспредела, перерастают в неконтролируемые погромы, поджоги, мародерство и насилие.

Бывшая советница по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила в интервью CNN, что не удивится, если окажется, что это Россия с помощью соцсетей подстегивает разные стороны к столкновениям или финансирует их. Отрывок Райс из интервью приводит в Twitter журналист Аарон Мате.

Член палаты представителей США Джойс Битти, которая в субботу, 30 мая, пострадала от перцовых баллончиков во время столкновений на демонстрации в Колумбусе (штат Огайо), заявила, что полиция обострила положение дел, используя жесткую тактику против «страстных» молодых демонстрантов, которые изначально были в основном мирными, передает Associated Press.

Этой позиции придерживается член городского совета Миннеаполиса Джеремия Эллисон. «Никто ничего не грабил в первую ночь этого протеста, никто ничего не поджигал в первую ночь этого протеста, и все же реакция полиции была невероятно жестокой. Первоначальная провокация к уличному насилию была от наших офицеров», — сказал он.

Глава Департамента полиции Атланты Эрики Шилдс осудил действия офицеров, которые использовали против студентов колледжа электрошокеры, заявив, что этот эпизод лишь подчеркнул страх и настороженность, которые испытывают люди с темным цветом кожи. Причастные к инциденту офицеры были уволены.

«Я знаю, что мы вызвали у вас еще больший страх в пространстве, которое уже является пугающим для многих афроамериканцев, и я искренне сожалею», — говорит Шилдс.

СМИ сообщают, что в некоторых городах полицейские присоединились к протесту и выражали солидарность с мнением собравшихся.

Также упреки в разжигании протестов звучали в адрес анархистов, антифашистов и сторонников белого превосходства, сообщает NYT. Так губернатор Миннесоты Тим Уолз говорил, что к акциям могут быть причастны сторонники белого превосходства или даже люди из других государств. По его словам, есть основания полагать, что в мирные протесты встраиваются провокаторы.

В Нью-Йорке высокопоставленный сотрудник полиции Джон Миллер заявил, что анархисты планировали разжечь хаос в городе еще до начала акций протеста. По его словам, они поддерживают демонстрантов раздавая бензин, камни и бутылки, отправляя разведчиков, чтобы искать не защищенные полицией районы.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон рассказал о том, что на видеозаписях можно увидеть подозрительных людей, которые первыми начинают бить окна и машины без номеров.

«Соединенные Штаты Америки будут определять «Антифа» в качестве террористической организации, — написал президент США Дональд Трамп в Twitter, считая их связанными с погромами. Однако законодательство США не позволяет признать террористической организацию внутри страны, тем более, что «Антифа» не является организацией, так как у сторонников этой идеи нет лидера, членов или какой-либо определенной, централизованной структуры.

Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что ФБР вместе с федеральной и местной полицией будет выявлять «внутренних террористов» — протестующих, вызывающих насилие.

«Насилие, спровоцированное и совершенное антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», — сказал Барр.

Также распространено мнение, что это сторонники белого превосходства или переодетые полицейские выходят на улицу, чтобы поджигать и грабить, провоцируя беспорядки. Однако свидетельств этому нет. Тем не менее, на улицах встречаются хорошо вооруженные сторонники свободной торговли оружием, которые считают, что их конституционная обязанность защищать граждан и бизнес. Некоторые из них выходят с экстремистской символикой.

На превью фото AP Photo / Alex Brandon: Демонстранты протестуют против смерти Джорджа Флойда в воскресенье, 31 мая 2020 года, возле Белого дома в Вашингтоне. 

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