Погоромы в США: кто за ними стоит

В воскресенье около пяти тысяч членов Национальной гвардии были задействованы в 15 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия, и еще две тысячи человек были готовы к активации в случае необходимости, сообщает CNN. Примерно в 40 городах в 20 штатах введен комендантский час. При этом власти Аризоны объявили недельный комендантский час по всему штату, а также режим чрезвычайной ситуации, что по местному законодательству дает возможность полиции подготовиться и проводить аресты тех, кто готовится устроить беспорядки. Также режим ЧС введен в Техасе и Вирджинии. В Чикаго закрыты центральные деловые кварталы (туда пускают лишь сотрудников компаний и жителей этих территорий), а в штате Миннесота закрыты основные шоссе.

Вечером, 31 мая, столкновения проходили непосредственно у Белого дома. Демонстранты жгли машины и мусор, разбивали окна зданий, а полиция применила слезоточивый газ, пишет The New York Times. Президент и его семья эвакуировались в подземном бункере.

Protesters broke inside the WHITE HOUSE for the first time in AMERICAN HISTORY. Gun fire on east gate and Some sources said MR TRUMP FLED TO KANSAS with his Family. CIA HAVE Emergency meeting IN AN HOUR #MinneapolisPolice #usa pic.twitter.com/oqKzve3M8N — Qasim (@ThinkingRealm) May 31, 2020

В Бирмингеме (штат Алабама) протестующие разрушили памятник Конфедерации. В Бостоне у здания Государственной палаты был подожжен полицейский автомобиль. В Нью-Йорке демонстранты прошли маршем через Бруклинский и Уильямсбургский мосты, а вечером устроили погромы на Юнион-сквер. Среди задержанных оказалась и дочь мэра Нью-Йорка, 25-летняя Кьяра де-Блазио, пишет NYT. А в Луисвилле (штат Кентукки) противостояние между демонстрантами и сотрудниками правопорядка на некоторое время ослабло, после того, как афроамериканка предложила полицейскому обняться и они обнимались почти минуту.

К массовым акциям в США привело убийство полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чиновники и эксперты строят самые разные теории о том, почему мирные демонстрации, направленные против расизма и полицейского беспредела, перерастают в неконтролируемые погромы, поджоги, мародерство и насилие.

Бывшая советница по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила в интервью CNN, что не удивится, если окажется, что это Россия с помощью соцсетей подстегивает разные стороны к столкновениям или финансирует их. Отрывок Райс из интервью приводит в Twitter журналист Аарон Мате.

More of Susan Rice speculating on CNN that Russia is fueling US protests: "I would not be surprised to learn that they have fomented some of these extremists on both sides using social media. I wouldn't be surprised to learn that they are funding it in some way, shape, or form." pic.twitter.com/qLGdZuxBuo — Aaron Maté (@aaronjmate) May 31, 2020

Член палаты представителей США Джойс Битти, которая в субботу, 30 мая, пострадала от перцовых баллончиков во время столкновений на демонстрации в Колумбусе (штат Огайо), заявила, что полиция обострила положение дел, используя жесткую тактику против «страстных» молодых демонстрантов, которые изначально были в основном мирными, передает Associated Press.

Этой позиции придерживается член городского совета Миннеаполиса Джеремия Эллисон. «Никто ничего не грабил в первую ночь этого протеста, никто ничего не поджигал в первую ночь этого протеста, и все же реакция полиции была невероятно жестокой. Первоначальная провокация к уличному насилию была от наших офицеров», — сказал он.

🎥🆘️🆘️🆘️✊🏿✊🏼✊🏾 #USA #EEUU 🇺🇸



🛑Over 1,500+ arrested, hundreds injured and 8 deaths in 4 days of protesting.



⚠️Isn't this what a police state looks like? #protests2020 pic.twitter.com/KrX1IZojDG — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) June 1, 2020

Глава Департамента полиции Атланты Эрики Шилдс осудил действия офицеров, которые использовали против студентов колледжа электрошокеры, заявив, что этот эпизод лишь подчеркнул страх и настороженность, которые испытывают люди с темным цветом кожи. Причастные к инциденту офицеры были уволены.

«Я знаю, что мы вызвали у вас еще больший страх в пространстве, которое уже является пугающим для многих афроамериканцев, и я искренне сожалею», — говорит Шилдс.

СМИ сообщают, что в некоторых городах полицейские присоединились к протесту и выражали солидарность с мнением собравшихся.

Также упреки в разжигании протестов звучали в адрес анархистов, антифашистов и сторонников белого превосходства, сообщает NYT. Так губернатор Миннесоты Тим Уолз говорил, что к акциям могут быть причастны сторонники белого превосходства или даже люди из других государств. По его словам, есть основания полагать, что в мирные протесты встраиваются провокаторы.

В Нью-Йорке высокопоставленный сотрудник полиции Джон Миллер заявил, что анархисты планировали разжечь хаос в городе еще до начала акций протеста. По его словам, они поддерживают демонстрантов раздавая бензин, камни и бутылки, отправляя разведчиков, чтобы искать не защищенные полицией районы.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон рассказал о том, что на видеозаписях можно увидеть подозрительных людей, которые первыми начинают бить окна и машины без номеров.

«Соединенные Штаты Америки будут определять «Антифа» в качестве террористической организации, — написал президент США Дональд Трамп в Twitter, считая их связанными с погромами. Однако законодательство США не позволяет признать террористической организацию внутри страны, тем более, что «Антифа» не является организацией, так как у сторонников этой идеи нет лидера, членов или какой-либо определенной, централизованной структуры.

Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что ФБР вместе с федеральной и местной полицией будет выявлять «внутренних террористов» — протестующих, вызывающих насилие.

«Насилие, спровоцированное и совершенное антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», — сказал Барр.

Также распространено мнение, что это сторонники белого превосходства или переодетые полицейские выходят на улицу, чтобы поджигать и грабить, провоцируя беспорядки. Однако свидетельств этому нет. Тем не менее, на улицах встречаются хорошо вооруженные сторонники свободной торговли оружием, которые считают, что их конституционная обязанность защищать граждан и бизнес. Некоторые из них выходят с экстремистской символикой.

На превью фото AP Photo / Alex Brandon: Демонстранты протестуют против смерти Джорджа Флойда в воскресенье, 31 мая 2020 года, возле Белого дома в Вашингтоне.