Погоромы в США: кто за ними стоит

В воскресенье около пяти тысяч членов Национальной гвардии были задействованы в 15 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия, и еще две тысячи человек были готовы к активации в случае необходимости, сообщает CNN. Примерно в 40 городах в 20 штатах введен комендантский час. При этом власти Аризоны объявили недельный комендантский час по всему штату, а также режим чрезвычайной ситуации, что по местному законодательству дает возможность полиции подготовиться и проводить аресты тех, кто готовится устроить беспорядки. Также режим ЧС введен в Техасе и Вирджинии. В Чикаго закрыты центральные деловые кварталы (туда пускают лишь сотрудников компаний и жителей этих территорий), а в штате Миннесота закрыты основные шоссе.

Вечером, 31 мая, столкновения проходили непосредственно у Белого дома. Демонстранты жгли машины и мусор, разбивали окна зданий, а полиция применила слезоточивый газ, пишет The New York Times. Президент и его семья эвакуировались в подземном бункере.

Protesters broke inside the WHITE HOUSE for the first time in AMERICAN HISTORY. Gun fire on east gate and Some sources said MR TRUMP FLED TO KANSAS with his Family. CIA HAVE Emergency meeting IN AN HOUR #MinneapolisPolice #usa pic.twitter.com/oqKzve3M8N

В Бирмингеме (штат Алабама) протестующие разрушили памятник Конфедерации. В Бостоне у здания Государственной палаты был подожжен полицейский автомобиль. В Нью-Йорке демонстранты прошли маршем через Бруклинский и Уильямсбургский мосты, а вечером устроили погромы на Юнион-сквер. Среди задержанных оказалась и дочь мэра Нью-Йорка, 25-летняя Кьяра де-Блазио, пишет NYT. А в Луисвилле (штат Кентукки) противостояние между демонстрантами и сотрудниками правопорядка на некоторое время ослабло, после того, как афроамериканка предложила полицейскому обняться и они обнимались почти минуту.

К массовым акциям в США привело убийство полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чиновники и эксперты строят самые разные теории о том, почему мирные демонстрации, направленные против расизма и полицейского беспредела, перерастают в неконтролируемые погромы, поджоги, мародерство и насилие.

Бывшая советница по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявила в интервью CNN, что не удивится, если окажется, что это Россия с помощью соцсетей подстегивает разные стороны к столкновениям или финансирует их. Отрывок Райс из интервью приводит в Twitter журналист Аарон Мате.

More of Susan Rice speculating on CNN that Russia is fueling US protests: "I would not be surprised to learn that they have fomented some of these extremists on both sides using social media. I wouldn't be surprised to learn that they are funding it in some way, shape, or form." pic.twitter.com/qLGdZuxBuo