Иван Еремин стал единственным владельцем «Ведомостей»

Новым владельцем газеты «Ведомости» стала компания «Саппорт», чей единственный владелец — основатель уральского «ФедералПресс» Иван Еремин. Издатель газеты «Версия» Константин Зятьков, который участвовал в сделке, вышел из нее, пишут «Ведомости».

По словам Еремина, предложение купить «Ведомости» он получил от Зятькова, но в ходе подготовки к сделке ситуация на рынке претерпела существенные изменения: «Взвесив за и против, мы с Константином пришли к выводу, что для инвесторов и для издания оптимальным развитием событий станет наличие одного собственника». Поэтому Зятьков, говорит Еремин, переступил право на покупку «Ведомостей» и решил сосредоточится на развитии издательского дома «Версия».

В связи со сменой собственника редакция газеты выпустила заявление, в котором журналисты отметили, что «заключение сделки и появление в ней Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями «Ведомостей», которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».

«Ведомости» будут жить — без ответа остаются вопросы, для чего и в каком виде. Новые акционеры пока не сформулировали цели и задачи компании, однако обстоятельства сделки не оставляют сомнений, что она обусловлена не только коммерческими целями. Сейчас заявленные при начале сделки цели с точки зрения бизнеса выглядят малоубедительно», — пишут они.

Журналисты отмечают, что появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством «Федералпресс», которое активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается «подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика», не может не тревожить редакцию: «Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов.

В марте группа инвесторов Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились продать 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости», Константину Зятькову и Алексею Голубовичу. И.о. главного редактора последние назначили Андрея Шмарова, с которым у редакции возникли разногласия. Например, он запретил публиковать любые данные «Левада-центра», снимал статью экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также исправлял заголовок материала о нефтяной компании.