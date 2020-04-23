Редакция «Ведомостей» раскритиковала нового руководителя

Действия Андрея Шмарова, исполняющего обязанности главного редактора «Ведомостей», подрывают доверие к изданию, говорится в заявлении редакции газеты.

«Ведомости» были основаны — и 20 лет существовали — на прозрачности и доверии: между корреспондентами и редакторами, между журналистами и ньюсмейкерами, между рекламодателями и рекламоносителем <…> Константин Зятьков и Алексей Голубович, назвавшие себя будущими собственниками «Ведомостей», стремились показать, что понимают это <…> На деле происходит ровно обратное», — пишут в своей колонке журналисты.

Они напоминают, что Шмаров запретил публиковать любые данные «Левада-центра», снимал статью экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также исправлял заголовок материала о нефтяной компании.

«Этой редакционной статьей мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь. Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого — не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев», — заявляют авторы колонки.

Если новый совет директоров будет это осознавать, то рассмотрит другие кандидатуры на должность главного редактора «Ведомостей», отмечают они: «Редакция свое предложение по кандидатуре уже внесла, проголосовав за Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов «Ведомости &».