Протесты в Миннеаполисе

Протесты, начавшиеся в Миннеаполисе после убийства офицером полиции афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые акции во многих крупных городах США. Разгневанные толпы требовали принять меры против жестокости полиции. Протесты сопровождались поджогами, мародерством, стрельбой и другими нарушениями правопорядка, следует из трансляции CNN.

Наиболее ожесточенные протесты проходят в городах-соседях Миннеаполисе и Сент-Поле. В Сент-Поле были разграблены или повреждены протестующими более 170 предприятий и учреждений, а в Миннеаполисе подожжено множество зданий, в том числе полицейский участок, пожар в котором толпа отметила фейерверками. В магазинах процветало мародерство. Вечером в четверг в города было направлено 500 солдат нацгвардии. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что их разместили там, где возможны грабежи, включая банки, продуктовые магазины и аптеки.

Huge fire started again in Minneapolis near 3rd precinct #GeorgeFloyd pic.twitter.com/qEW2bmWwnV — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) May 29, 2020

«Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, и я не позволю этому случиться. Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!» — написал в Twitter о протестах в Миннеаполисе президент США Дональд Трамп.

Соцсеть закрыла в ленте этот высказывание уведомлением: «Этот твит нарушает правила в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса». Ранее Трамп решил ограничить цензуру в соцсетях из-за пометки его твита как «недостоверной информации».

I was just inside this Target this morning, it’s now being destroyed as protests in Minneapolis have devolved in some cases into looting. Some scary scenes tonight. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/rBdyq4FBeu — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 28, 2020

Протесты также проходили в Мемфисе (штат Теннесси), где протестующие несколько часов находились в центре города с плакатами, посвященными афроамериканцам, которые были недавно убиты полицией — Джордж Флойд, Ахмауд Арбери и Бреонна Тейлор.

В Луисвилле, штат Кентукки, где в марте была убита Бреонна Тейлор ворвавшимися в ее дом полицейскими, во время акции протеста от стрельбы пострадали семь человек. Нескольким из пострадавших потребовалась операция, но они в хорошем состоянии. По словам мэра Луисвилля Грега Фишера, насилие исходило из толпы, полиция не стреляла. Инцидент произошел, когда толпа окружила полицейскую машину.

В Нью-Йорке полиция арестовала или выдала повестки 40 протестующим. Обвинения варьируются от помех в работе правительственных учреждений до незаконного владения оружием. Последнее было предъявлено женщине, вытащившей холодное оружие на Юнион-сквер. Еще один из арестованных пытался вытащить пистолет из кобуры полицейского.

Протесты также прошли в Денвере (штат Колорадо) и Фениксе (штат Аризона).

Сожаление по поводу смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе выразил Далай-Лама. Он считает, что причина произошедшего связана с дискриминацией и расизмом.

Протесты в Минниаполисе начались после гибели при задержании 25 мая 46-летнего афроамериканеца Джорджа Флойда. Полицейский, согласно видеозаписям очевидца, примерно 8 минут пережимал Флойду коленом шею, когда тот лежал на асфальте в наручниках и говорил, что не может дышать. После смерти Флойда офицер был привлечен к уголовной ответственности, а трое его коллег — уволены.

На фото превью: люди стоят возле 3-го участка полиции Миннеаполиса в штате Миннесота, после того как 28 мая в здании во время протестов начались пожары. Карлос Гонсалес / Star Tribune / AP