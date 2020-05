Протесты в Миннеаполисе

Протесты, начавшиеся в Миннеаполисе после убийства офицером полиции афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые акции во многих крупных городах США. Разгневанные толпы требовали принять меры против жестокости полиции. Протесты сопровождались поджогами, мародерством, стрельбой и другими нарушениями правопорядка, следует из трансляции CNN.

Наиболее ожесточенные протесты проходят в городах-соседях Миннеаполисе и Сент-Поле. В Сент-Поле были разграблены или повреждены протестующими более 170 предприятий и учреждений, а в Миннеаполисе подожжено множество зданий, в том числе полицейский участок, пожар в котором толпа отметила фейерверками. В магазинах процветало мародерство. Вечером в четверг в города было направлено 500 солдат нацгвардии. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что их разместили там, где возможны грабежи, включая банки, продуктовые магазины и аптеки.

«Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, и я не позволю этому случиться. Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. При любых сложностях мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!» — написал в Twitter о протестах в Миннеаполисе президент США Дональд Трамп.

Соцсеть закрыла в ленте этот высказывание уведомлением: «Этот твит нарушает правила в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса». Ранее Трамп решил ограничить цензуру в соцсетях из-за пометки его твита как «недостоверной информации».

I was just inside this Target this morning, it’s now being destroyed as protests in Minneapolis have devolved in some cases into looting. Some scary scenes tonight. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/rBdyq4FBeu