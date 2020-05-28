Протестный сезон 2020 открыт

UPD: Полиция задержала журналистов, вышедших с протестом к зданию МВД на Петровке, 38. Они пришли выразить поддержку коллеге Илье Азару. Среди задержанных главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и ведущий радиостанции Александр Плющев.

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Тверской суд Москвы 28 мая арестовал на 15 суток за одиночный пикет журналиста и муниципального депутата Илью Азара, признав его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. На пикет Азар вышел 26 мая, чтобы поддержать правозащитника, создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.

В решении суда об аресте Азара говорится, что он «принял участие в публичном мероприятии (пикете), проведение которого запрещено». Тем самым суд основывался на запрете акций во время действия карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. В законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплено право региональных властей вводить иные ограничения, кроме прямо указанных в законе, соглашаются юристы «Апологии протеста». Но есть в документе серьезная оговорка — они не должны ограничивать права и свободы человека и гражданина. Право на свободу выражения мнения гарантировано 29 статьей Конституции, статья 55 Конституции говорит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но указ мэра не является федеральным законом, отмечают юристы.

«Арест Ильи Азара — открытие протестного сезона-2020. Журналистское сообщество неминуемо проявит солидарность, полиция неминуемо ответит новыми репрессиями. К 24 июня гражданская активность вернется в норму. Свободу Азару!» — отмечает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Новая газета», где работает Илья Азар, не будет устраивать каких-то публичных мероприятий в связи с арестом журналиста сообщил «Открытым медиа» главред издания Дмитрий Муратов. По его словам, большинство сотрудников редакции соблюдают режим самоизоляции. Но сам он «точно будет наблюдать за условиями содержания Азара и оказывать ему юридическую помощь».

А вот муниципальный депутат Юлия Галямина заявила, что намерена выйти 29 мая в одиночный пикет на Петровку, 38, где и задержали Азара. «Я выйду в поддержку своего коллеги и товарища, муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. А также за Виктора Немытова, в поддержку которого вышел Азар, и Владимира Воронцова, за которого вышли Азар и Немытов», — написала она в Facebook.

Галямина отметила, что надеется на поддержку депутатов и журналистов: «Я убеждена, что административный арест за одиночный пикет — новый рубеж наступления на гражданское общество, серьезный шаг к полному авторитаризму. И я хорошо понимаю, что если сейчас общество не отреагирует, если мы все промолчим, штрафы за одиночные пикеты станут нормой, обыденностью».

К ней готова присоединиться другой депутат Елена Филина. «Какой это будет пикет, уже не имеет значения. Вот Илья стоял позавчера в одиночном и получил сегодня 15 суток. А я вчера за такой же 20.2 ч. 5 (ст. КоАП о нарушении проведения массовой акции. — NT) с неизвестным пока финалом. Поэтому уже нет смысла пытаться держать себя в рамках закона. Остается только действовать», — заявила она.

27 мая суд также на 15 суток арестовал Виктора Немытова, который выходил на одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова. Кроме Азара и Немытова 26 мая во время одиночных пикетов полиция задержала координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и редактора telegram-канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева.

Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника полиции. Сам он вину не признает. Воронцов сам бывший сотрудник МВД, который теперь занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

«Вся эта история показывает еще, насколько больной темой является для Кремля дело Воронцова, — отмечает менеджер ФБК Леонид Волков. — Потому что там уже сотрудники полиции не боятся открыто, не скрывая лиц, выступать в его поддержку. Потому что даже буквально по объявлениям через пресс-релизы МВД никак не получается найти «потерпевших». Потому что на «Омбудсмена полиции» подписаны сотни тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых структур. Поэтому Кремль сейчас включил режим максимальной зачистки в отношении этого дела».

«Многие страны сейчас стараются разгрузить тюрьмы и изоляторы из-за пандемии. Наше государство сажает человека за безобидную, мирную, вполне законную, на мой взгляд, акцию», — рассуждает журналист Дмитрий Колезев.

«Азар имел полное право проводить этот пикет по закону, конституции и здравому смыслу. Всех этих трех вещей в России сейчас нет. Закон и конституция отменены. Здравый смысл запрещен», — констатирует Алексей Навальный.