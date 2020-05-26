Батька переизбирается по сценарию 2010 года

Августовская пролонгация

Палата представителей (нижняя палата белорусского парламента) назначила президентские выборы в стране на 9 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа. Пока в истории страны второй тур был только однажды, на самых первых выборах президента.

«С тех пор Лукашенко «побеждает» каждый раз с разгромным счетом, более 80% голосовавших — за него. По версии ЦИК, конечно, ведь альтернативных подсчетов голосов нет, к основному подсчету наблюдателей не допускают, — сказал NT белорусский политолог Виктор Демидов. — Вот только кого ни спроси — он за Лукашенко не голосовал. Да и вообще найти человека, который в разговоре признается, что голосовал за Лукашенко, как-то подозрительно сложно».

Сейчас избирательная кампания на начальном этапе: «кандидаты в кандидаты в президенты» собирают подписи — чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата и быть включенным в избирательный бюллетень, нужно собрать 100 тыс. подписей. Задача в белорусских условиях малореальная — люди боятся что-то подписывать. После выборов 2010 года Лукашенко рассказывал про своих оппонентов: «Мы им сами помогали подписи собрать».

Документы в ЦИК на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Белоруссии подали 55 человек. Это стало рекордом за всю историю проведения президентских выборов в стране. Правда, в итоге были зарегистрированы только 15 инициативных групп — но это тоже очень много по белорусским меркам.

Члены инициативных групп по выдвижению кандидатов будут собирать подписи с 21 мая по 19 июня включительно. Затем еще 20 дней потребуется на проверку подписных листов. «В период с 5 по 14 июля Центральная комиссия проведет заседание, и тогда народ узнает списки кандидатов в президенты. Они все получат бесплатное эфирное время на телевидении и радио, газетные площади», — рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Может повториться ситуация 2010 года, когда было 10 кандидатов, Лукашенко «триумфально победил» всех, а центр Минска охватили массовые беспорядки — люди протестовали против откровенных фальсификаций. Пришлось арестовать 7 из 9 соперников Лукашенко и объявить их преступниками

После чего по белорусским соцсетям разлетелась шутка, что, дескать, имена участников гонки станут известны в середине июля, а победитель известен уже сейчас.

«Во-первых, зарегистрированные кандидаты получают на агитацию меньше месяца: кампания стартует не раньше 15 июля, а досрочное голосование начнется уже 4 августа. В ситуации, когда даже самые раскрученные оппоненты Лукашенко известны лишь небольшой прослойке населения крупных городов, этого абсолютно мало, — говорит Виктор Демидов. — Добавим сюда уже прозвучавшее заявление о том, что из-за сложной ситуации с Covid-19 наблюдателей на участки для голосования допускать вообще не будут. Так что может повториться ситуация 2010 года, когда было 10 кандидатов, Лукашенко «триумфально победил» всех, а центр Минска охватили массовые беспорядки — люди протестовали против откровенных фальсификаций. Пришлось арестовать 7 из 9 соперников Лукашенко и объявить их преступниками».

По словам эксперта, сейчас для Лукашенко оптимальный вариант — снова допустить к выборам максимальное количество оппонентов. Они будут отнимать голоса друг у друга и тем самым снижать вероятность того, что вырисуется центральная фигура, вокруг которой объединится весь недовольный электорат.

Ермошина призналась, что не ожидала, что эта избирательная кампания станет активной. И добавила, что у лиц, подавших документы на регистрацию инициативной группы, но ранее не участвовавших в выборах на пост президента, шансов стать узнаваемыми за несколько месяцев и «завоевать доверие» нет.

Меньше всего и журналисты, и политологи ожидали, что на этих выборах у Лукашенко «нарисуются» сильные соперники. Ни один прогноз не предусмотрел того, что произошло: в поход за президентский пост отправились несколько «буржуазных» кандидатов — выходцев из бизнеса, респектабельных и системных, с историями успеха, а также очень популярный YouTube-блогер.

Среди 15 политиков, чьи инициативные группы зарегистрированы, есть и сам Лукашенко (для него это уже 6-я кампания), и глава белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич, сын многократно выдвигавшегося в президенты политика Сергея Гайдукевича (который считался традиционным «спарринг-партнером» Лукашенко на почти всех выборах и создавал видимость их альтернативности).

Среди участников гонки на этом этапе — 8 представителей разных политических партий, но некоторые из них оказались неизвестны даже пишущим про политику журналистам. Есть еще двое предпринимателей среднего уровня (фермер и представитель грузоперевозчиков).

Однако пока интернет-опросы показывают, что наибольшие симпатии — неожиданно для всех — вызывает другой кандидат: бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. В его инициативной группе 8905 человек, и это наибольшая по численности среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства (у Лукашенко — 11 тыс.).

Бабарико уволился со своей работы одновременно с началом президентской кампании. В Белоруссии он хорошо известен среди журналистов, бизнесменов и интеллигенции не только как успешный банкир, но и как жесткий и острый на язык критик Лукашенко. При этом Бабарико хотя и называет себя «пробелорусским кандидатом», однако всеми наблюдателями воспринимается как кандидат сугубо пророссийский.

Бабарико и Цепкало хороши, но они для мужика «чужие», они — «начальники», их он не знает. А Тихановские — свои, из народа. Поэтому главным врагом для Лукашенко становится как раз популярный блогер

Второй самый «громкий» оппонент Лукашенко — известный в республике YouTube-блогер, 41-летний житель Гомеля Сергей Тихановский. Правда, на выборы идет не он сам: Тихановского арестовали прямо накануне подачи заявки в ЦИК. Однако арестованного супруга подменила жена Тихановского Светлана. Ко всеобщему удивлению ее инициативную группу власти зарегистрировали, а самого блогера — выпустили из СИЗО до окончания срока административного ареста. После чего он сразу дал эксклюзивное интервью, рассказав о своих планах.

«Он выбивает у «кандидата №1» именно его традиционный электорат — простого мужика-маргинала. А он, этот мужик, очень многочислен и к тому же озлоблен падением доходов из-за кризиса, многочисленными смертями из-за COVID-19, когда президент твердит, что вируса нет, — комментирует NT белорусский политолог Светлана Гречулина. — Бабарико и Цепкало хороши, но они для мужика «чужие», они — «начальники», их он не знает. А Тихановские — свои, из народа. Поэтому главным врагом для Лукашенко становится как раз популярный блогер».

Еще один высокорейтинговый кандидат, популярный и среди оппозиции, и среди интеллектуалов, и среди бизнеса — 55-летний Валерий Цепкало. В 29 лет стал замминистра иностранных дел, позже 5 лет работал послом Белоруссии в США. После возвращения, в 2005-м, инициировал создание Парка высоких технологий (известная в Белоруссии оффшорная зона для IT-компаний) и возглавил его. Через 11 лет после внезапной отставки уехал в Узбекистан, где создал подобный проект. Имеет большие связи в Демократической партии США.

Вирус и рассуждения о войне

«У Лукашенко проблемы. Повторения 2015 года не будет. По-тихому, то есть с хором кастратов на подтанцовках, провести выборы не получится. Появились люди, которые не боятся и будут пробовать навязать свой сценарий», — сказал NT белорусский корреспондент польского издания Rzeczpospolita Анджей Почобут.

В 2015 году выборы были полностью управляемыми, баллотировалось 4 человека: сам Лукашенко, спарринг-партнер Сергей Гайдукевич, пророссийский кандидат Николай Улахович и кандидат «как бы» от оппозиции Татьяна Короткевич. Выборы прошли абсолютно спокойно, впервые — без массовых акций протеста и акций силовиков, без арестов и судебных дел против участников выборов

Пока идет организационная подготовка к выборам. В Белоруссии сформировали 153 территориальные избирательные комиссии. В них вошло почти 2 тыс. человек, из которых лишь двое — представители оппозиционных партий.

У Лукашенко проблемы. Повторения 2015 года не будет. По-тихому провести выборы не получится. Появились люди, которые не боятся и будут пробовать навязать свой сценарий

Тем временем Лукашенко начал избирательную кампанию в своем духе: отправился в Витебскую область (самую бедную и неблагополучную в Белоруссии), где собрал чиновников и заявил: «В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение».

Каждому сборщику в инициативной группе действующего президента доведен план собрать минимум 150 подписей. Главный государственный телеканал ОНТ уже показал сюжет как артисты, спортсмены, медики и ветераны подписываются за Лукашенко.

Тем временем в Белоруссии продолжает нарастать заболеваемость коронавирусом: 35244 заразившихся на 23 мая — это больше, чем у всех соседей (кроме РФ). Одновременно СМИ все чаще ловят власти на вранье относительного реального числа заболевших и умерших.

На фоне нарастающей нервозности в белорусском обществе Александр Лукашенко заговорил о войне, к которой надо продолжать готовиться, и приказал увеличить финансирование и ускорить создание собственных белорусских ракет.

Фото: gazetaby.com