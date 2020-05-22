Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Как сообщает ТАСС, постановление о продлении ареста отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей.

Рауфа Арашукова арестовали 30 января 2019 года, ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Его задержали во время заседания Совета Федерации. Позже задержали и его отца Рауля Арашукова, которого подозревают в хищении газа у ПАО «Газпром».