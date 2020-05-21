Давид Якобашвили вернулся в Россию

Бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Москву «на несколько дней», а с уголовным делом, в рамках которого в прошлом году проходили обыски в его музее «Собрание», «все нормально». Об этом рассказал РБК.



ФСБ провела обыски в музее «Собрание» в июне 2019 года. https://newtimes.ru/news/detail/181921 Сообщалось, что это было связано с уголовным делом, возбужденным по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи, который написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов называл уголовное дело способом надавить на Якобашвили. По его словам, бизнесмены не верят в арбитражные процессы и привлекают для решения конфликтов следственные органы. https://newtimes.ru/news/detail/181925

В момент проведения обысков Якобашвили в России не было. «Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся», — говорил он. https://newtimes.ru/news/detail/182150