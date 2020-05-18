Недостаточно и мимо цели: экономисты о новом пакете помощи населению

На минувшей неделе Владимир Путин заявил о начале поэтапной отмены карантинных мер. При этом президент анонсировал новый пакет помощи населению. Он предложил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, а также произвести единовременные выплаты в размере 10000 рублей за ребёнка семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет. Для бизнеса Путин предложил списать все выплаты, кроме НДС, за второй квартал, но только компаниям, принадлежавшим к пострадавшим отраслям, и организовать кредитную программу поддержки занятости. Наконец, самозанятые могут рассчитывать на возвращение налогов за 2019 год и поддержку в размере одного МРОТ. Мы опросили известных экономистов о том, насколько эти меры адекватны сложившейся ситуации, и каких шагов со стороны властей не хватает.

Адекватны ли кризисной ситуации очередные меры поддержки?

Олег Вьюгин: Из последних объявленных мер единственная бьющая в цель — выплаты семьям с детьми. Главное — выплаты. До этого правительство пыталось помогать компаниям, но проблема в том, что резко сократился спрос, и страдают не только те бизнесы, которые перестали работать из-за карантина, но и те, которые работают, но сталкиваются с падением доходов.

В российской экономике доминируют крупные компании, частные и государственные, и они как-то выкрутятся, тем более с государственной поддержкой. А малый и средний бизнес составляет около 20% ВВП, из которых 30% находится в предбанкротном состоянии. Эффект на экономику это окажет нехороший, но всё-таки не апокалиптический, потому что за счёт крупных компаний занятость в основном обеспечивается, и выплаты зарплат продолжатся.

Максим Блант: Последний пакет мер пытается приблизиться, пусть пока только по адекватности, а не по размеру, к тому, что делали другие страны. Все предыдущие меры были в основном возвратными: ссуды, кредиты, отсрочки уплаты налогов. И вот, наконец, первый набор поддерживающих шагов, включающий прямую раздачу денег.

Но эта мера сильно запоздала. Выплаты семьям с детьми по 10000 — продукт оживлённой дискуссии, начатой либеральными неправительственными экономистами, опубликовавшими на сайте «Либеральная Миссия» доклад «Коронакризис», где Сергей Гуриев требовал раздавать всем российским налогоплательщикам по 20000 месяц на протяжении всего срока карантина.

Власти пошли, по сути дела, на пиар-ход: единовременные выплаты по 10000, которые погоды не сделают, но зато люди запомнят, что Путин дал денег

Правительственные специалисты, такие как Герман Греф, высказались против раздачи денег. Но это привлекло внимание к проблеме и породило сравнения с США. Там, в капиталистической стране, Трамп, капиталист из капиталистов, деньги своим людям раздал, а мы, в социальном государстве, этого не делаем. И в результате власти пошли, по сути дела, на пиар-ход: единовременные выплаты по 10000, которые погоды не сделают, но зато люди запомнят, что Путин дал денег.

Наталья Орлова: На мой взгляд, с 25 марта у нас формируется единый пакет поддержки экономики, новые меры просто продолжают старые. Со стороны государства чётко видна направленность на поддержку семей с детьми и на налоговые каникулы, а также банковские каникулы, которые сейчас имплементируются. Правительство сформулировало для себя целевые аудитории получателей помощи, и теперь скорее уточняет и расширяет поддержку именно им.

Но все эти меры будут дополнительно пересматриваться в момент снятия карантина. Пока что всё очень неопределённо. Нынешний кризис сосредоточен в крупных городах и влияет, в первую очередь, на малые и средние предприятия. Россия никогда раньше с таким не сталкивалась, и пока непонятен масштаб убытков. Мы не знаем, сколько малых и средних компаний не вернутся к жизни, насколько быстро восстановится сервисный сегмент. Пока что принятый пакет мер представляется мне достаточным, но мы не находимся в конечной точке кризиса, всё ещё будет уточняться и развиваться.

Олег Вьюгин: Другие страны, чтобы пережить сильный спад, длящийся около двух месяцев, начали субсидировать домашние хозяйства, то есть простых людей, чтобы предприятия, продолжающие работать, делали бы это в условиях нормального спроса.

Возникает проблема неплатежей: граждане во многих регионах перестали платить за электричество. Меры можно оценить так: недостаточно и мимо цели

А наша власть выбрала иной путь: поддерживать компании, причём в основном крупные. Но им же нужно кому-то продавать свой товар! И в итоге, по исследованию Центра стратегических разработок, у нас уже около 30% малого и среднего бизнеса подумывают о банкротстве. Более того, возникает проблема неплатежей: граждане во многих регионах перестали платить за электричество. Коротко меры можно оценить так: недостаточно и мимо цели.

Наталья Орлова: Делается в основном ставка на помощь от банковского сектора — она связана с тем, что у нас невысокий уровень кредитов в экономике. Однако в момент кризиса выдавать новые кредиты банкам очень трудно. Рассчитывать, что «кредитное плечо» экономики сейчас будет расти — чересчур оптимистично.

Кроме того, мы не знаем масштаб увеличения расслоения потребителей. Но очевидно, что люди, занятые, например, в неформальном секторе, пострадают гораздо сильнее, чем работники крупных компаний. Пока правительство не делает шагов, призванных сгладить растущее неравенство.

Максим Блант: Из-за того что в других странах меры поддержки по сравнению с ВВП в разы превосходят то, что предлагает Россия, они имеют больше шансов на ускоренное восстановление. Их помощь имеет две цели: сохранить рабочие места и обеспечить платёжеспособный спрос. Чтобы компании, выходящие из карантина, могли бы сразу начать работать и встретить спрос со стороны потребителя.

В России не так. Например, у нас из-за карантина на 90% упали продажи одежды, и нельзя рассчитывать, что они быстро восстановятся на прежнем уровне после снятия ограничений, потому что у людей просто не будет денег. А значит, открывать предприятия и закупать сырьё бессмысленно. Собянин разрешил возобновить производство одежды и обуви, но никакого резона пользоваться этим правом у компаний нет. Упор сделан на поддержку крупных предприятий и обеспечение бюджета. А на частный бизнес просто наплевать: сдохнут и сдохнут, новые появятся.

По разным данным, падение доходов зафиксировали у половины населения. В таких условиях делать точечную поддержку глупо. Если государство раздаёт деньги всем, то это простая процедура, а если ты требуешь справок и отчётов, то превращаешь обращение за поддержкой в мучительную, медленную и неэффективную процедуру, по итогам которой половина не получит ничего.

Упор сделан на поддержку крупных предприятий и обеспечение бюджета. А на частный бизнес просто наплевать: сдохнут и сдохнут, новые появятся

То же самое происходит и с компаниями, которые теперь должны доказать, что действительно никого не уволили, а их доходы действительно упали.

«Деньги с вертолёта», которые раздавали в США или Германии всем, гораздо эффективнее. Конечно, начнёт разгоняться инфляция, но она начнёт разгоняться везде, ведь все напечатали много триллионов. И в этом плане Силуанов, трясущийся над накопленными ценой жутких мучений 500 миллиардами долларов, в то время как США по щелчку пальцев приняли сначала один пакет на 3 триллиона, а сейчас рассматривают ещё один, — выглядит жалко и смешно.

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