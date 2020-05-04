Мощи личности

Андрей Колесников.

Мозаика развивает мелкую моторику и сообразительность. История с выкладыванием мозаичных изображений Путина и ряда представителей его Политбюро (а также Сталина) в главном храме Вооруженных сил, а затем с демонтажом этих же цветных камешков напоминает упражнение для рук и мозга. Или известный анекдот про то, как Кай выкладывал на глазах у Снежной королевы слово из льдинок, и жаловался ей, что из букв Ж, О, П, А никак не получается выложить слово «Вечность».

Смех в зале

Диктаторы обычно умнее своей челяди. Сталин иногда говорил о себе в третьем лице — подражая тому дискурсу, который был принят в стране. Презирал тех, кто выстраивал его культ, что известно по его разговорам с Лионом Фейхтвангером. Вот и про Путина сказано его верным «Радио Кремль» в лице Дмитрия Пескова (произносить эти слова надо с грузинским акцентом, попыхивая трубкой): «Культ личности Путина — это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин».

Теперь по поводу мозаики в храме верховный главнокомандующий сказал, что еще рано таким образом оценивать итоги его правления. Сталинообразную мозаику демонтировали.

Еще бы, конечно, рано подводить итоги: до 2036 года вон еще сколько времени. Но главное, интуитивно Путин почувствовал, что выложенный цветными камешками он становится гомерически смешным. Худшее, что может произойти с властью, это когда она оказывается комичной. И потому жалкой.

Еще в переломном для советской истории 1968-м Булат Окуджава описал эту механику:

«Вселенский опыт говорит,

что погибают царства

не оттого, что тяжек быт

или страшны мытарства.

А погибают оттого

(и тем больней, чем дольше),

что люди царства своего

не уважают больше».

Смешной напыщенный голый король не заслуживает уважения.

Интуитивно Путин почувствовал, что выложенный цветными камешками он становится гомерически смешным. Худшее, что может произойти с властью, это когда она оказывается комичной. И потому жалкой

Слишком много смеха в зале, когда кто-то из четырех букв пытается выложить слово «Вечность», идя навстречу пожеланиям трудящихся и Валентины Терешковой.

Кроме того, такая мозаика была бы уместна в период всенародного подъема: поправки в Конституцию, добровольно-принудительное голосование-ликование, парад Победы в положенное время. Все это, как и рейтинги Путина, одним ударом снес предательский китайский вирус.

Повестка обнулилась. И теперь обнуление сроков человека, запершегося в загородной резиденции и не способного заставить государство, претендовавшее на роль патерналистского и социального, нормально работать, не поднимает, а снижает его популярность.

Мало того, что когда государство понадобилось, его не оказалось на том месте, где оно должно было бы быть, так человек, персонифицирующий это государство, намерен править нами еще 16 лет. Не это ли полное отключение света в конце тоннеля?

Возведение в ранг святых/чудотворцев хорошо получается при цене нефти не меньше 60 долларов за баррель, годовом экономическом росте не менее 4-5 процентов или хотя бы при аннексии чужой территории, желательно курортной зоны у теплого моря

Сакрализация вождя с помощью искусства церковной мозаики, на православной основе, заменившей марксизм-ленинизм, в таких обстоятельствах едва ли может спровоцировать массовый религиозный экстаз.

Возведение в ранг святых/чудотворцев хорошо получается при цене нефти не меньше 60 долларов за баррель, годовом экономическом росте не менее 4-5 процентов, а также устойчивых положительных показателях реальных располагаемых доходов населения или хотя бы при аннексии чужой территории, желательно курортной зоны у теплого моря. Тогда да, трудящимся будет не до смеха и издевательских шуток.

Где Сечин с Кадыровым?

Впрочем, возможно, художник, делавший эскиз предыдущего варианта мозаики, просто неправильно обозначил членов Политбюро и не тех поставил на, так сказать, мавзолей. Сейчас же не советские времена, когда было понятно, кому следует приветствовать толпу на Красной площади, чьи портреты нести ликующим горожанам и в каком порядке перечислять руководящих товарищей. Приходится догадываться.

А что как вместо Матвиенко нужно было Голикову изобразить, или вместо генерала Герасимова — Колокольцева. А Сечин с Кадыровым где? Где, в конце концов, Маша Захарова, повергающая лабутеновским каблуком Алексея Навального? Я уж не говорю про отсутствие в ликующей толпе Гиви и Моторолы…

Иконостас — ответственное дело. А нынешние политические манипуляторы сильно отстают в контроле за ситуацией от отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС, что вообще ставит под сомнение их менеджерские таланты: как можно было ухитриться не согласовать с первым лицом сам факт изготовления его мозаичной иконы — практически в учреждении Минобороны, каковым является профильный храм? Или хотя бы с нынешним Сусловым, кто бы он ни был в сегодняшней несколько хаотичной иерархии государственных контролеров действительности.

А что как вместо Матвиенко нужно было Голикову изобразить, или вместо генерала Герасимова — Колокольцева. А Сечин с Кадыровым где? Где, в конце концов, Маша Захарова, повергающая лабутеновским каблуком Алексея Навального?

Выход был найден неглупыми людьми. Раньше бы проштрафившегося вождя заменили портретом кого-нибудь из бородатых основателей — всегда к услугам руководства были лики Маркса и Энгельса. А теперь на смену Путину, Шойгу и другим почти произвольно выбранным товарищам пришла универсальная картинка — монахи из народа, несущие икону Корсунской Богоматери. Которая, по сути, и есть изображение Путина. Ибо Корсунь — это крымский Херсонес. Икону в былые годы перенесли в город Киев, временно оккупированный ныне украинцами. И перенесена она была не кем-нибудь, а лично князем Владимиром. Так что все совпадает.

Спустя годы (или десятилетия?) вряд ли новому поколению политиков придет в голову отколупывать со стен храма мозаику с Корсунской иконой. А вот заменить портреты лидеров в энциклопедиях, официальных местах, и даже вынести «культи личности», они же бывшие «мощи», из мавзолея — это, как показывает отечественная история, делается быстро и безо всяких проблем.

Так что действительно — рановато еще отливать В.В. Путина в граните и выкладывать в церковной мозаике.

Фото: newsland24.ru