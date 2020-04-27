«Нам казалось, когда трясет весь мир, государство как-то отреагирует»

Книжная отрасль в России оказалась одна из наиболее пострадавших из-за эпидемии и карантина. Режим самоизоляции ударил по продажам в розничных магазинах, что влияет на издательства и типографии. Хотя издатели и владельцы магазинов могут претендовать в общем порядке на обещанную всем поддержку, ни одно издательство не попало в список системообразующих компаний и не может претендовать на адресную помощь.

О последствиях этого бедствия корреспондент NT поговорил с Иваном Чернявским, совладельцем сети московских магазинов комиксов «Чук и Гик». Один из них, у метро «Тверская» — старейший в Москве специализированный магазин комиксов, открывшийся в декабре 2010-го.

NT: Как работает ваш бизнес обычно?

Иван Чернявский.

Основная выручка приходит от обычных магазинов, которых у нас три. Интернет-магазин возник поздно, мы довольно долго обходились социальными сетями и считали, что этого достаточно. Потом пересмотрели своё отношение, но в интернете у нас много конкурентов, так что это направление традиционно составляло процентов 30–40 продаж или даже меньше. А основная статья расходов — оплата поставок.

NT: Как карантинные меры сказались на вас?

Количество посетителей в магазинах сократилось ещё до объявления карантина, но благодаря тому, что мы начали подарочные акции, удалось повысить средний чек и смягчить падение. А вот когда потребовали прекратить работу торговых точек, это ударило очень сильно.

Нам удалось найти правильные слова и мобилизовать постоянных покупателей, которые сделали заказы. При этом в онлайн перешли и те, кто традиционно всё покупал лично. Благодаря этому в первую неделю после закрытия розничной торговли объём оказался очень неплохим — мы даже перестали справляться, несмотря на то что сотрудники ничем больше не занимались. Причём многие заказы оказались большими, потому что мы делали дополнительные условия: бесплатная доставка по достижении определённого чека, подарки, и так далее.

И это, конечно, позитивные новости.

NT: Но есть и негативные последствия?

Увы, розничные точки — основной источник нашего дохода, и даже блестящее выступление интернет-магазина их проблемы никак не компенсирует. Мы проскочили первые несколько недель благодаря простой вещи: практически полностью приостановили выплаты поставщикам.

Многие крупные книжные сети сейчас либо разослали письма о приостановке выплат, либо перестали платить издательствам по факту. Мы пошли другим путём. По мере возможности мы чуть-чуть раскидываем деньги, начиная с маленьких издательств и поднимаясь вверх по иерархии, чтобы не оказаться в очень больших долгах, кода всё закончится.

Но это капля в море: сейчас приходится беречь деньги на аренду магазинов в следующем месяце. Плюс у нас есть кредит, взятый на приобретение точки на Хлебозаводе, и приходится постоянно держать сумму не меньше месячной выплаты. Ведь мы не можем рассчитывать, что если сейчас эту сумму отдадим, в следующем месяце она опять придёт.

По мере возможности мы чуть-чуть раскидываем деньги, начиная с маленьких издательств и поднимаясь вверх по иерархии, чтобы не оказаться в очень больших долгах, кода всё закончится

Зато остановка производств на нас повлияла не сильно. Комиксы в основном печатаются в России, Финляндии и Прибалтике, и в типографиях пока проблем нет. Хотя, полагаю, и до них дойдёт, когда издательства, не получающие денег от магазинов, перестанут расплачиваться за печать. Кроме того, мы торгуем «мерчандайзом», например, фигурками персонажей. И тут могут быть перебои, к примеру, в поставках фигурок Funko Pop, составляющих серьёзную часть выручки.

На носу релиз самой ожидаемой фигурки всех времён — Малыша Йоды из сериала «Мандолорец». Вроде бы первую партию в Китае успели запечатать, но уже понятно, на всех оптовиков не хватит.

Кроме того, на нас сильно повлияло сопутствовавшее пандемии изменение курса. Закупочная и итоговая стоимость книг постепенно повышается. Мы с самого начала подозревали, что расплачиваться с типографиями скоро станет сложнее, а издательствам будет тяжелее закупать права на новые зарубежные комиксы.

NT: Удаётся ли сохранить сотрудников в таких условиях?

Мы долго выбираем и притираемся к новому продавцу, он должен заслужить доверие, и мы будем бороться за них до последнего. Мы выплатили символические компенсации за простой тем, кто не связан с интернет-магазином. Наши сотрудники отнеслись к происходящему с пониманием, некоторые даже сказали, что готовы не получать компенсации, если это поможет магазину, но мы решили заплатить всем, чтобы избежать недопонимания и обид.

Суммы у нас рассчитаны до 30 апреля, но подозреваю, что карантин продлят, и тогда находить деньги станет сложнее. С одной стороны, хочется сохранить бизнес, для чего все средства хороши. Но, с другой стороны, увольнять не хочется никого, потому что сейчас человек без работы окажется в жесточайшей ситуации: вариантов, куда пойти, очень мало. Но мы открыты со своими сотрудниками, в общем чате честно сообщаем, что у нас происходит. И я вижу, что ребята готовы помочь магазину и пока держатся.

NT: Рассчитываете ли на помощь государства?

Я 10 лет живу с пониманием, что полагаться на власти в нашей стране не нужно, и последняя пара месяцев это подтвердила очень наглядно. Хотя буквально перед интервью я узнал, что Сергей Собянин планирует помочь с кредитами малому бизнесу, и этим мы можем воспользоваться.

Наш кредит подъёмный, мы планировали его спокойно выплатить до 21-го года, но в изменившихся условиях такая помощь не помешает, и я попробую выяснить, как её получить.

Реальной помощью сейчас стало бы объявление чрезвычайного положения, которое позволило бы вести переговоры с арендодателями и банками в совсем другой тональности. Режим ЧС или его аналоги всех бы поставили в равные условия

А вот выплаты по 12 тысяч на работника к нам, по ряду причин, неприменимы. К тому же эта компенсация гораздо меньше, чем то, что мы по факту заплатили сотрудникам, так что я даже пытаться не буду её оформлять. Тем более что деньги придут 18 мая, но 18 мая всё уже будет по-другому.

Реальной помощью сейчас стало бы объявление чрезвычайного положения, которое позволило бы вести переговоры с арендодателями и банками в совсем другой тональности. Хозяева собственности и сами в сложной ситуации, и найти общий язык мы смогли не сразу. Режим ЧС или его аналоги всех бы поставили в равные условия. Но никакого законодательного приостановления аренды или кредитов не произошло, хотя как раз это могло бы помочь.

NT: И сколько вы сможете продержаться в таких условиях?

«Запас прочности» формируется за счёт активности и лояльности покупателей в интернет-магазине. Никакой «финансовой подушки» у нас, как и у многих других предпринимателей, нет. Так что всё зависит от того, как долго у людей сохранятся лишние деньги, которые они способны тратить не на еду и товары первой необходимости, а на развлечения, на мой взгляд, позволяющие очень сильно скрасить карантин. Предсказывать тут сложно, так как каждую неделю — новые вводные данные. Вчера было так, а сегодня сроки и ожидания изменились.

Окончание карантина — только половина пути. Многим кажется, что как только ограничения снимут, всё станет хорошо, но на деле начнутся очень серьёзные проблемы. Надо будет расплачиваться с долгами, накопившимися за период простоя

Но люди, занятые в книжной отрасли в целом, смотрят на ситуацию мрачно. Каждая неделя простая книжных магазинов выкашивает всю индустрию на серьёзные цифры. Я слышал предположения, что в этом году потеряется 60% оборота, и восстанавливать это отрасль будет долго. Многие издательства комиксов уже рассматривают серьёзное урезание и тиражей, и новых закупок. Тучные годы, царившие в нашей маленькой нише последнюю пару лет, кончились.

Кроме того, окончание карантина — только половина пути. Многим кажется, что как только ограничения снимут, всё станет хорошо, но на деле начнутся очень серьёзные проблемы. Надо будет расплачиваться с долгами, накопившимися за период простоя, и произойдёт ещё одна проверка деловых партнёров «на вшивость». Потому что многие люди сочтут, что раз карантин сняли — у тебя автоматически появились деньги, чтобы всё в полном объёме выплатить. Так во время карантина многие арендаторы говорили моим знакомым: «раз у вас работает доставка, значит, у вас есть средства, и мы не будем ничего снижать».

Так что я чисто по-человечески жду ослабления режима и осознаю, что с розничными магазинами станет проще, но все проблемы не решатся. В Китае люди не рванули возобновлять привычные покупательские привычки и после конца пандемии. Кинотеатры, торговые центры и книжные там всё равно далеко отстают от старых объёмов, и многие издатели рассматривают эту модель как то, что будет и в России.

NT: Какие эмоции вы сейчас испытываете?

Чувствуем бесконечную досаду и тревогу, потому что совершенно не были готовы к тому, что дело нашей жизни может закончиться вот в таких обстоятельствах. Чувствуем сильное нежелание нести потери и сокращаться в таких обстоятельствах. Мы всегда не надеялись на государство, но всё-таки казалось, что когда трясет весь мир, оно как-то отреагирует…