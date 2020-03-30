Коронавирусная экономика: адекватны ли меры поддержки

«Другой» кризис

Правительства разных стран предпринимают в последние дни лихорадочные действия по спасению своих экономик. В целом эти действия идут в одном русле: влить в экономику больше денег. ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку до 0–0,25% и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения. Банк Англии сначала снизил процентную ставку до 0,25%, а потом и вовсе до 0,1% и смягчил требования к капиталу банков. Банк Японии увеличил объемы стимулирующих программ. Помимо снижения процентных ставок со стороны центробанков объявляются планы и о прямой поддержке граждан, предприятий и целых отраслей экономики.

Вот и правительство России объявило о том, что создаёт антикризисный фонд объёмом в 300 млрд рублей для компенсации доходов людей, находящихся на карантине, для обеспечения производства тест-систем по коронавирусу, для поддержки регионов и проч. Президент России Владимир Путин в своем обращении к российскому народу также анонсировал ряд мер экономического характера.

Однако очевидно уже сейчас, что далеко не все меры будут эффективными. Почему? Потому что это другой экономический кризис, не классический финансовый, а именно другой. Проблема здесь не в том, что деньги куда-то в одночасье пропали, а потому надо накачать ими экономику. Пропал спрос, потому что резко сократились транспортные коммуникации, потому что карантин. Люди боятся, правительства боятся.

Классические меры по денежной накачке экономики работать не будут, сколько ни вливайте ликвидности. Даже если вы раздадите деньги людям, чтобы они вновь стали путешествовать, они не поедут, потому что боятся. А сейчас ещё и из-за повсеместного карантина не поедут

Если нет спроса, то зачем деньги? Деньги нужны только для выживаемости: если туротрасль обвалилась, а это многие миллионы занятых по всему миру, то занятым же в ней нужны деньги, чтобы элементарно выживать.

Это значит, что классические меры по денежной накачке экономики работать не будут, сколько ни вливайте ликвидности.

Даже если вы раздадите деньги людям, чтобы они вновь стали путешествовать, они не поедут, потому что боятся. А сейчас ещё и из-за повсеместного карантина не поедут и не полетят.

Это не означает, что классические стимулирующие меры совсем не нужны, но они практически не будут работать. Повторюсь: потому что кризис другой, его первопричина другая.

Что же касается финансовых мер помощи, то делать это необходимо, но это именно помощь с ограниченным положительным влиянием на экономику.

Россия находится даже в ещё более худшем положении. Если в развитых странах центробанки снижают процентные ставки, что всё равно не приносит, как отмечалось выше, большого положительного эффекта, то Банк России, напротив, вынужден был рассматривать вопрос даже о повышении ставки, потому что рубль ушёл в пикé. Но если повышаем ставку, то это ещё больше будет угнетать экономику. Вот такая расплата за то, что два десятилетия слезания с нефтяной иглы закончились полным провалом, экономика осталась сырьевой, и рубль ожидаемо упал при резком снижении мировых цен на нефть. Поэтому Банк России пока решил не трогать ключевую ставку, оставив ее на уровне 6%.

В целом же правительство России уже кое-что предприняло для смягчения экономического кризиса. Разработанный в этих целях экономический пакет предусматривает, в частности, меры в отношении авиационного транспорта и туристической деятельности: отсрочку взыскания налоговых платежей в этих отраслях; предоставление банкам возможности работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения; предоставление государственных гарантий в целях реструктуризации и пролонгации кредитов.

Также правительство приняло решение о расширении программ кредитования малых и средних предприятий и о введении для них отсрочки по уплате арендных платежей на три месяца — при аренде государственного или муниципального имущества.

Гораздо больший перечень мер в своем обращении к народу предложил президент: все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев будут продлеваться автоматически; семьям, имеющим право на материнский капитал, ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей; максимальный размер пособия по безработице будет увеличен в полтора раза.

Подобные предложения — это повышение налоговой нагрузки в самое неподходящее время. Во время кризиса повышать налоги нельзя. Вся мировая практика это доказывает. Хотим облагать проценты по вкладам? Можем получить, как минимум, отток вкладов

Это — правильные меры. Они позволят поддержать спрос на продукцию отраслей, призванных обеспечить жизнедеятельность граждан: пищевой (следовательно, и сельского хозяйства), фармацевтической и прочих из этого ряда. Будут живы эти отрасли — экономика в целом не умрет.

Но есть в президентском пакете и весьма спорные предложения. В частности, предлагается установить налог в размере 13% на процентный доход, получаемый гражданами, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.

Подобные предложения — это повышение налоговой нагрузки в самое неподходящее время. Во время кризиса повышать налоги нельзя. Вся мировая практика это доказывает. Хотим облагать проценты по вкладам? Можем получить, как минимум, отток вкладов. А хотим ли мы этого?

Экономике нужен позитив

А вот что для экономики было бы действительно хорошо, так это если бы фиксировались какие-то положительные результаты — уж если не в лечении, то хотя бы в ограничении распространения коронавируса. И вот на это надо сконцентрировать все меры, потребующие, разумеется, немалых расходов.

Деньги потребуются на обеспечение карантинных мер, на интенсификацию НИОКР, на увеличение производства необходимых медицинских изделий и оборудования.

Экономика будет жадно улавливать хоть какой-нибудь позитив, которого сегодня очень не хватает. Дайте ей этот позитив, не пытайтесь просто залить кризис деньгами.

* Автор — доктор экономических наук

Рис.: yavix.ru