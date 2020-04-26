Сдвиг по дате

Виктор Шендерович.

В рассказе Эдгара По власть в сумасшедшем доме захватили пациенты, примотали врачей к кроватям и сами надели белые халаты…

Кремль штрафует СМИ за «фейк-ньюс». Люди, рассказывавшие нам про распятых мальчиков и испанских диспетчеров, будут сурово бороться с дезинформацией… Дезинформацией они объявят все, что не соответствует их бредовой правящей концепции.

Власть в сумасшедшем доме захвачена давно, так что — ничего нового…

Но даже и на этом, вполне привычном фоне (двадцать лет все-таки, стаж) галлюцинация Путина о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго сентября на третье — поражает воображение.

Похожей игрой в наперстки было когда-то объявление днем Победы девятого мая (вместо восьмого, которое празднует весь мир), но это все-таки случилось очень давно…

Если в случае с 9 мая СССР выходил на свою мрачную идеологическую арену в тяжелой весовой категории и находился на равных со своим вечным союзником/противником, то сегодняшнее путинское решение — в чистом виде праздник для психоаналитика

Мотивация, впрочем, была та же — разрыв с миром, даже пускай и ценой разрыва с реальностью!

Но если в случае с Девятым мая, в пору того политического выбора, СССР выходил на свою мрачную идеологическую арену в тяжелой весовой категории и находился на равных со своим вечным союзником/противником, Западом, то сегодняшнее путинское решение, конечно, — в чистом виде праздник для психоаналитика!

Парад, как и мордобой, вещи в наших широтах неотменяемые. Мордобой никуда не делся — парад же вдруг накрыло коронавирусом. Пафосную истерику на девятое мая, давно уже невыносимую, да еще и усиленную юбилейной датой, пришлось отменить.

Но совсем без парада нельзя, а присоединиться к общемировому празднику окончания Второй мировой — для Путина, со всей психологической очевидностью, означало бы присоединиться к американцам, чьи атомные бомбардировки и положили конец сражениям на японском направлении (бог знает сколько времени и крови ушло бы на императорских самураев, если бы не Хиросима). Советские войска вступить в настоящее сражение в Японии не успели…

Американский генерал Макартур подписывал Акт о капитуляции Японии вместе с советским генерал-лейтенантом Деревянко, — какие проблемы? У нас — никаких. Проблемы у Путина

И как ни оценивай саму Хиросиму, а второе сентября и линкор «Миссури» как дата и место подписания капитуляции — считываются прежде всего как американская победа, — и это совершенно невыносимо для Путина! Антизападничество и «совковые» галлюцинации о паритете — его ментальная фишка, его болезненный пунктик…

Замечу: именно его, а не России!

Российские внуки и правнуки воевавших на той войне прекрасно отметили бы юбилей окончания Второй мировой вместе с внуками и правнуками тех, кого обнимали на Эльбе их деды и прадеды. Американский генерал Макартур подписывал Акт о капитуляции Японии вместе с советским генерал-лейтенантом Деревянко, — какие проблемы?

У нас — никаких.

Проблемы у Путина. Психологические, тяжелые. А мы давно у него в заложниках.

Поэтому 3 сентября, в день памяти Беслана (и вместо нее) нам предписано теперь праздновать какой-то отдельный несуществующий юбилей.

Все это было бы смешно, если бы уже давно не было отвратительно.

И виртуальная реальность продолжает кровоточить по-настоящему.

Фото: rg.ru