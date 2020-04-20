Заразная проблема: как коронавирус ослабил Зеленского

Судя по последней статистике, страна пока сравнительно успешно противостоит эпидемии. К утру 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, 141 пациент умер, 347 — выздоровели. За сутки зафиксированы 343 новых случая. Из числа заболевших — 358 детей и 1031 медицинский работник. Рост идет, но уже невысокими темпами, и если Пасха не добавит заражений, то с 24 апреля карантин начнут ослаблять.

Тем не менее рейтинг президентской партии «Слуга народа» продолжает падать. Если бы выборы в Раду были уже в следующее воскресенье, то за «Слуг» проголосовало бы на 5% меньше избирателей, чем прошлым летом. А вот рейтинг партии «Європейська солідарність» Петра Порошенко, наоборот, вырос на 7,3%. Судя по происходящему сейчас в Украине, это результат того, что экс-президент развернул реальную кампанию помощи врачам и рядовым украинцам, за свои деньги закупая и передавая в больницы огромное количество средств защиты, развозя продукты пенсионерам на дому и т.д. А вот на окружение Зеленского, наоборот, сыплются обвинения в том, что оно в начале эпидемии распродавало за рубеж имеющиеся в Украине средства защиты.

Снижается и рейтинг самого Зеленского: опросы показывают, что в апреле к нему позитивно относятся 44%, нейтрально — 31%, негативно — 25%. В феврале к президенту положительно относились 47% опрошенных. Такое падение рейтингов — показатель того, как граждане оценивают действия центральной власти в борьбе с коронавирусом.

Самостоятельность местной власти

В Украине из-за COVID-19 действует общенациональный карантин. Синхронно с Кабмином карантинные меры вводит и местная власть. Кто-то по собственной инициативе, а кто-то — вынужденно. И уже вскоре после запуска карантинных мероприятий стало понятно, что местные руководители, которых в Украине принято жестко критиковать как «уездных царьков», в большинстве своем противостоят эпидемии более эффективно, чем центральная власть.

Большинство ограничений (закрытие школ, кафе и ресторанов, ограничение транспорта) руководство на местах вводило, не дожидаясь распоряжений правительства или парламента. Борьба с эпидемией легла на плечи мэров и местного самоуправления, которым пришлось работать без помощи из Киева.

Неожиданно эффективно действовал киевский городской голова Виталий Кличко: столица была в числе первых украинских городов, где ввели жесткие ограничения, включая остановку наземного транспорта, а также масочный режим. Мэр Львова Андрей Садовый вообще первым в стране ввел ограничения на местном уровне для заведений торговли.

Большинство ограничений руководство на местах вводило, не дожидаясь распоряжений правительства или парламента. Борьба с эпидемией легла на плечи мэров и местного самоуправления, которым пришлось работать без помощи из Киева

Жесткий карантин ввел в своем городе и одесский мэр Геннадий Труханов. Чиновник, постоянно обвиняемый в связях с криминалитетом, тем не менее оперативно создал совет, который разрабатывает рекомендации и занимается планированием того, как противостоять эпидемии с учетом особенностей региона.

Кроме того, в Киеве, Львове и Одессе власть собирается ежемесячно из собственных бюджетов доплачивать медикам, которые борются с коронавирусом. Также в этих городах решили освободить от платы все предприятия, которые арендуют коммунальные помещения, но были вынуждены закрыться на карантин. По факту украинские регионы, борясь с эпидемией, берут на себя часть властных полномочий, прежде имевшихся у центра. Даже условия хозяйствования теперь будут разными в разных регионах Украины — что Конституцией страны и вовсе не предусмотрено.

«Мы ни про президента, ни про премьера даже не слышим сейчас. Где-то в телевизоре мелькают — и все. Реально же и поддержка, и указания, да вообще все идет от Киевской городской администрации, — сказал журналисту NT один из руководителей больницы скорой медицинской помощи Киева. — Такое впечатление, что центральная власть занята какими-то своими делами. Сейчас относительно спокойно, новых больных даже меньше, чем мы ожидали и готовились принять. Но вот сегодня на Пасху в церкви ломанутся, а через неделю у нас свободных коек не будет… Но пока надеемся на лучшее. Еще месяца карантина не выдержим ни мы, ни страна».

30 марта украинский президент созвал внеочередное заседание Верховной Рады. Ему было принципиально важно «продавить» кандидатуры министров финансов и здравоохранения, а также закон о банках и закон о земле. Зеленский лично прибыл в Раду, чтобы убедить фракцию своей партии «Слуга народа» голосовать по всем вопросам. Однако «уговорить» депутатов удалось только на назначение министров. А вот дальше — «заело».

Законы о банках и о земле нужно было принять, чтобы подписать новый договор о сотрудничестве с МВФ — без очередных траншей в условиях мирового кризиса дефолт становился вполне реальным. МВФ же требовал «антиколомойский» закон (предусматривающий, что экс-собственники не могут получить обратно свои банки даже по решению суда) и закон о свободной купле-продаже сельхозземли.

Однако тут выяснилось, что президентская фракция в Раде ему больше не подчиняется. «Слуги народа» недодавали голосов, как Зеленский их ни упрашивал. В итоге и за землю, и за банки голоса были собраны только благодаря другим фракциям. При этом «банковский» законопроект удалось принять лишь в первом чтении. А закон, снимающий мораторий на куплю-продажу земли, был принят почти в час ночи, после повторного визита Зеленского в Верховную Раду. Для него «Слуги народа» дали всего 206 голосов. Остальные — партия Порошенко, «Голос» и «Доверие».

Депутаты разбились на группы влияния, а главы парламентских комитетов «поделены» между ключевыми олигархами точно так же, как в правительстве между ними поделены министерские должности — за каждым министром просматривается фигура кого-то из Топ-10 украинских олигархов

«Почему президент Украины, который вроде как имеет монобольшинство в парламенте, с таким трудом проталкивал через Раду нужные ему решения? На самом деле партия «Слуга народа», созданная на пустом месте за несколько месяцев до президентских выборов, это такой же политический конструкт, как и сам Владимир Зеленский, — пояснил NT обозреватель украинской газеты «Зеркало недели» Андрей Паливода. — Депутаты разбились на группы влияния, а главы парламентских комитетов и их заместители «поделены» между ключевыми олигархами точно так же, как в правительстве между ними поделены министерские должности — за каждым министром просматривается фигура кого-то из топ-10 украинских олигархов».

Сейчас голосование по «антиколомойскому» законопроекту во втором чтении просто заблокировано: к нему подано уже около 16 тыс. правок. Вносят их как раз депутаты от «Слуги народа» — те самые, кого лидер партии Зеленский публично уговаривает принять важные для страны законопроекты как можно быстрее. «Слуги народа» больше не дают даже минимальные 226 голосов за те решения, которые от них требует президент. Теперь принятие законов и любые кадровые назначения возможны только благодаря поддержке других фракций и групп.

Новые выборы

В этом году в Украине должны пройти местные выборы. А Верховная Рада приняла «антикоронавирусный» закон, которым лишила местные бюджеты значительной части доходов. Несложно предсказать, что когда все закончится, регионы Украины будут чувствовать себя куда менее обязанными чем-то Киеву, чем до сих пор.

«Президент предпочел продолжить попытки кулуарных договоренностей с олигархами, которые в спайке с местными властями демонстрируют центральной власти, что это они хозяйничают в стране, — сказал NT Денис Захаров, политический обозреватель издания «Деловая столица» (Киев). — Раскол монобольшинства могут попытаться затушевать, но последствия раскола среди «слуг народа» это не отменяет, и главное теперь — практически полная зависимость Зеленского от разных групп влияния и ФПГ. Шанс на настоящие, не фасадные изменения, которые, как верили украинцы, проведет Зеленский, окончательно канул в Лету».

Монобольшинства Зеленского в Раде больше нет. Голосования других фракций и групп по президентским законопроектам — договорные (не бесплатные). Власти придется расплачиваться за эту поддержку. Как теперь придется платить и за поддержку со стороны местных властей.

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Фото: mtdata.ru