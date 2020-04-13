Карантин по-азиатски: китайские методы в СНГ

Если вы спросите любого жителя Средней Азии, какое самое надежное средство от коронавируса, в девяти случаях из десяти он назовет гармалу, она же — исрык, она же — могильник. В Узбекистане издавна применяют эту траву для дезинфекции помещений при гриппе, окуривают их дымом, сжигая ее засушенный пучок. В пору эпидемии это растение стало особенно популярным.

Пять стран постсоветской Центральной Азии (ЦА) по отношению к коронавирусу делятся на две неравные части. Первая — Казахстан, Узбекистан и Киргизия — признают реальность пандемии и ее распространение на своей территориии. В попытке противостоять ей действуют, по возможности, самым жестким в СНГ образом, можно сказать, по-китайски, вводят чрезвычайное положение, комендантский час, карантинный режим… В Таджикистане и Туркмении же считают, что благодаря мудрому руководству здесь удалось запретить появление коронавируса, в последней даже накладывают табу на произнесение его имени вслух (об этих двух странах будет рассказано в следующей публикации. — NT).

ЧС в Казахстане

Страна с населением 16, 6 млн человек лидирует в регионе по количеству зараженных COVID-19, на 10 апреля подтверждено 802 случая заражения, 63 человека выздоровело, 9 скончались. Четверть всех заболевших — в столице Нур-Султане (226) и в Алма-Ате (122)

Чрезвычайное положение указом президента Касым-Жомарта Токаева было введено еще 16 марта сроком на один месяц, как только официально было подтверждено заражение первого пациента. Однако 9 апреля Токаев объявил, что продлевает режим ЧП до конца апреля: «Мы еще не прошли пик заболеваемости, ситуацию с эпидемией упрощать нельзя». Карантинный режим продлен в главных городах страны — Нур-Султане, Алма-Ате, Шымкенте (Чимкент) и соответствующих областях. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрыты объекты с массовым скоплением людей. Ограничен въезд-выезд с территории Казахстана.

Ожидается, что впереди резкий рост зараженных: страна имеет огромную границу с Китаем, и довольно поздно было прервано авиасообщение с заграницей, в первую очередь с Китаем.

В трех городах в ускоренном темпе строятся инфекционные госпитали. На окраине Алма-Аты один из них, на 280 мест, начали возводить 5 апреля и обещают закончить 25 апреля.

В стране отмечен высокий уровень заражения коронавирусом среди медицинского персонала. 6 апреля главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила о 120 инфицированных медиках, то есть 20 процентов от общего количества заболевших на тот момент, притом что в Европе уровень заражения медиков вдвое меньше — 10 процентов.

Власти пытаются стимулировать врачей и младший медперсонал инфекционных больниц. Так, руководство Алма-Аты объявило о надбавке к зарплате инфекционистам по высшей ставке в размере 850 тысяч тенге, то есть 1965 долларов.

Фонд Birgemiz приступил к распределению помощи нуждающимся гражданам: по 50 тысяч тенге (118 долларов) получили более 50 тысяч человек (это сравнимо с суммами помощи нуждающимся в России). Руководством страны принято решение втрое увеличить количество тех, кому будет оказана такая помощь. Обработка заявлений идет трудно, многие нуждающиеся подают заявления по несколько раз, много времени уходит на проверку данных.

Областные начальники вынуждены были оправдываться: «задания замуровывать подъезд не было». Запертым жильцам, добавили они, были обеспечены доставка еды из супермаркета по заказам и вывоз мусора

В Нур-Султан прибыла делегация китайских врачей, которые будут консультировать своих казахстанских коллег. По утверждению посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, это первая и единственная китайская медбригада, высадившаяся в Центральной Азии…

Кое-где используют и китайские карательные методы. В Караганде в конце марта вошедшая в раж полиция (в компании с санитарными врачами) заперла на амбарный замок подъезд одного из жилых домов с жильцами внутри. Поводом для столь жесткой меры стало несоблюдение одним из жильцов требований карантинного режима, запрещающего контактирование с зараженным. Областные начальники позже вынуждены были оправдываться: «задания замуровывать подъезд не было». Запертым жильцам, добавили они, были обеспечены доставка еды из супермаркета по заказам и вывоз мусора.

Похожим образом, с завариванием подъездов, боролись с эпидемией в Ухане (подробнее в об этом — в обзоре Евгении Альбац).

Властям приходится бороться не только с эпидемией, но и со слухами, в том числе о болезни первого президента Казахстана 79-летнего Нурсултана Назарбаева. Их опроверг пресс-секретарь елбасы (национального лидера) Даурен Абаев, сославшись на слова своего патрона, «если все время оглядываться на слухи, кто будет работать».

В 34-миллионном Узбекистане, самой населенной стране ЦА, на 10 апреля было зарегистрировано 624 зараженных, 2 человека выздоровело, 3 умерли. Умерших пока мало настолько, что в стране известны личности каждого из них.

На днях президент Шавкат Мирзиеев выразил соболезнование родным второго умершего, 39-летнего врача, контактировавшего с первой пациенткой, вернувшейся из Франции (именно после того, как у нее было обнаружено заражение, 15 марта в стране был объявлен карантинный режим). Врач по какой-то причине не поставил в известность о своем заражении и пытался лечиться дома, президент сделал внушение...

После введения карантина Узбекистан закрыл границы, была прекращена работа всех образовательных и развлекательных учреждений, вещевых рынков, приостановлены все виды пассажирских перевозок. Население под угрозой штрафов обязали носить медицинские маски. Власти ужесточили наказание за нарушение правил карантина.

А уже с 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах был введен режим самоизоляции. Гражданам старше 65 лет категорически запретили выходить из дома, кроме как в аптеку и ближайшие от дома магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости. С 6 апреля такой режим распространился на всех жителей указанных городов.

В Ташкентской области в срочном порядке возводятся больницы общей вместимостью до 20 тысяч коек (одна больница на 10 тысяч мест уже функционирует).

В штабе при Минздраве создана электронная система эпидемиологического расследования. В нее вносятся все зарегистрированные случаи COVID-19 и персональные данные инфицированных. Для определения маршрутов больного и выявления граждан, которые могли от него заразиться, привлекаются Министерство внутренних дел, прокуратура и другие службы.

Недавно на совещание, посвященное борьбе с распространением COVID-19, члены правительства пришли с блокаторами вирусов, аналогичными тому, что был замечен у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Есть и еще одна модная новация в борьбе с коронавирусом: там начнут лечить пациентов с тяжелой формой COVID-19, переливая им плазму крови уже выздоровевших людей. Этот метод впервые был применен в Китае, и отзывы о нем, как утверждают, в Ташкенте, положительные.

Выделивший на первых порах 20 миллионов долларов на борьбу с новым вирусом в Узбекистане Алишер Усманов вернулся недавно на историческую родину, чтобы быть вместе со своим народом в трудное для него время

Является ли появление этого способа лечения заслугой известного российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова, неизвестно. Выделивший на первых порах 20 миллионов долларов на борьбу с новым вирусом в Узбекистане Алишер Усманов вернулся недавно на историческую родину, чтобы быть вместе со своим народом в трудное для него время.

Как выяснилось в Ташкенте, у эпидемии есть и оборотная, хорошая сторона. Директор Агентства по санитарно-эпидемиологическому спокойствию Бахром Алматов объявил, что из-за профилактических мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, в Узбекистане резко снизилось количество других заболеваний. В том числе таких, как грипп, гепатит, пищевые отравления. Кроме того, практически не отмечаются недомогания, связанные с перееданием, алкоголизмом и запорами.

Ни в одной стране мира подобный позитив на фоне эпидемии пока отмечен не был.

С другой стороны, чтобы избежать ситуации обратной перееданию — дефицита продовольствия, президент Узбекистана предложил засаживать сельскохозяйственными культурами все приусадебные участки. За теми, кто пользуется участками неэффективно, будут следить дроны.

Серьезной проблемой для властей страны стала работа по эвакуации соотечественников, находящихся за рубежом, в основном трудовых мигрантов. За последний месяц в республику возвращены шесть тысяч граждан чартерными авиарейсами, десять тысяч — железнодорожным транспортом и через пограничные посты. Все они помещены на карантин. Разумеется, сотни тысяч, если не миллионы узбекских мигрантов, работающих в основном в России, вернуть за столь короткое время домой невозможно...

Стоит отметить при этом и активную работу узбекского МИДа, сотрудников зарубежных дипмиссий, пытающихся помочь тем соотечественникам, кто стремится в сложных условиях вернуться домой. Подобное внимание к своим невозможно было бы представить еще несколько лет назад при правлении бывшего президента Ислама Каримова...

Узбеки, как правило, народ законопослушный, но те из них, что живут в городах и имеют собак, были сильно раздосадованы запретом властей выгуливать своих четвероногих не больше одного раза в день. Впрочем, строгость этой меры, возможно, нивелируется невозможностью регулярного контроля за ее исполнением…

ЧП в Киргизии

В Киргизии с населением в 6, 5 миллиона человек на сегодня подтверждено 339 заражений коронавирусом, 5 человек умерли, 44 выздоровели.

Режим ЧП, также как и в Казахстане, был введен 15 марта, после обнаружения первого зараженного, и действует до 15 апреля.

10 апреля на заседании республиканского штаба выступил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, заявивший, что «пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может». Премьер отметил, что усилия по минимизации контактов между людьми — это наиболее эффективный метод противостояния широкому распространению коронавирусной инфекции. Глава правительства демонстрировал уверенность и решительность: «На сегодняшний день все необходимые медицинские препараты и оборудование есть, но запасы должны регулярно пополняться. Правительство будет делать все, чтобы обеспечивать медиков всем необходимым и создавать все условия для эффективной борьбы с коронавирусом».

Однако, с учетом традиционной для республики общественной атмосферы, многие выразили сомнение в уверенности премьер-министра. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила, что режим чрезвычайного положения в Кыргызстане не соблюдают и не контролируют. Она предложила пересмотреть порядок ограничительных мер, заявив, что киргизский закон «О введении чрезвычайного положения» списан с российского аналога, но в РФ есть нормативно-правовые акты, обеспечивающие его реализацию, в Киргизии же они отсутствуют.

«Я сейчас выходила в магазин, на улице много гуляющих, а в магазине полно покупателей. Это при ЧП. Где контролирующие органы? При чрезвычайном положении правительство преобразовывают в межведомственную комиссию, вводятся войска, которые поддерживают порядок и следят, чтобы никто не нарушал правила чрезвычайного положения», — сокрушалась бывшая судья.

Сооронкулова добавила, что COVID-19 обнажил прорехи в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Киргизии, государство, по ее словам, оказалось совершенно не готово к противостоянию коронавирусу, оставив медиков без средств индивидуальной защиты.

Действительно, число зараженных коронавирусом медиков (в это число входят не только врачи, но и средний и младший медперсонал, эпидемиологи и сотрудники госэпиднадзора) достигло 39 человек, это 13% от общего числа зараженных.

Перемещаться в республике теперь можно только по пропускам. На время ЧП в Бишкеке запретили передвижение иностранцев — им не будут выдавать пропуска для перемещения по городу. Впрочем, комендант города Алмазбек Орозалиев заметил, что гражданам Киргизии пропуска также не гарантированы. На сегодня в комендатуру поступило 19 864 заявки, а одобрены лишь 990 из них, то есть чуть больше 5 процентов.

На юге республики, в Оше, а также в Кара-Суйском и Ноокатском районах с пропусками проще — их выдали уже 12 тысяч, 7 тысяч пропусков получили пешеходы и 5 тысяч — автомобилисты.

Судя по всему, в Оше обстановка более либеральная, чем в Бишкеке. Там за гуманитарной помощью часто обращаются люди, не нуждающиеся в ней. Комендант южной столицы Малик Нурдинов сказал, что помощь оказывают по списку, но «очень часто в этом списке оказываются состоятельные люди. Когда им привозят продукты, они имеют наглость заявлять, что просто хотели проверить, на самом ли деле им доставят помощь».

На берегу Иссык-Куля заварили решеткой подъезд дома после отказа жильца сообщить, с кем он контактировал. В итоге мэр города распорядился разблокировать подъезд, а в качестве сатисфакции предоставил жильцам дома на два месяца бесплатный интернет

Иную проблему пришлось решать в другом областном центре, Нарыне. Там было возбуждено уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который отказался от лечения, мотивировав это тем, что чувствует себя нормально, а от лекарств здоровье его и его семьи ухудшается. После возбуждения дела разразился скандал. У трех жителей Нарына, с которыми контактировал заболевший, также диагностировали коронавирус.

Киргизия — страна несколько отличная от соседнего Узбекистана по характеру жителей. Здесь не готовы исполнять любые распоряжения начальства. Поэтому с предписанной самоизоляцией тех, кто имел контакты с инфицированными, судя по рассказам комендантов, большие проблемы. «Вчера в одном районе мы, скрутив руки, привезли людей, которые сами поставили себе диагноз и заявили, что они «чистые». Если бы мы оставили в покое этих людей, то они бы ходили в дома к другим и заражали их, говоря, что у них нет кашля», — сообщил ошский комендант Нурдинов.

В Караколе, на берегу Иссык-Куля, строптивому хозяину, зараженному COVID-19, заварили решеткой подъезд дома после его отказа сообщить, с кем он контактировал. В ответ на жалобы запертого хозяина мэр города распорядился разблокировать подъезд, а в качестве сатисфакции за причиненный беспредел предоставил жильцам дома на два месяца бесплатный интернет.

Информация о бессмысленном лечении, заваривании подъездов домов и других сомнительных мерах выдвигает на передний план новую проблему — вирус вместе с зараженными будет уходить в подполье. Это большая проблема в развивающихся странах с молодым населением. Человеку легче рискнуть и отболеть дома, чем сталкиваться с государственной системой здравоохранения.

Об опыте борьбы с коронавирусом в других странах читайте здесь

Фото: kun.uz