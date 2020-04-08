Перед видеоконференцией с главами регионов президент Владимир Путин обратился не токо к ним, но и ко всем гражданам страны.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет <…> Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал президент.

Медикам

Путин озвучил, что более 33 млрд руб. направлено на развертывание дополнительных специализированных, коек в больницах. Порядка 13 млрд выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

На три месяца, начиная с апреля, устанавливается дополнительная выплата выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — озвучил суммы Путин.

Также для медиков вводятся повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Экономике

«Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — отметил президент.

По его словам, «должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать».

Путин предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев; дать отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Задолженность можно будет гасить ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Людям

Временно безработным президент предложил при начислении пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом расширится круг получателей.

Кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Помимо пособия по безработице семьям с детьми, ближайшие три месяца будут выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Правительству поручено рассмотреть возможность расширения круга получателей кредитных каникул.