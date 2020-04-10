ОПЕК+ не подписали соглашение из-за Мексики

Мексика не намерена снижать на 400 тысяч баррелей в день добычу нефти в мае и июне, как предполагает ее квота согласно договоренностям остальных участников переговоров ОПЕК+. Страна готова снизить добычу на 100 тыс., сообщала министр энергетики Мексики Росио Нахле.

Ранее крупнейшие производители нефти согласовали совместное сокращение на 10 млн баррелей добычи ресурса в мае и июне. Однако соглашение не было подписано, так как Мексика не поддержала условия, предложив для себя более низкую квоту.

Страны ОПЕК+ смущает и то, что базовая отметка, предложенная Мексикой, завышена, а значит, если согласиться с условиями этого государства, в реальности сокращения добычи может не произойти. Многие участники переговоров предложили просто не включать Мексику в соглашение, однако на этом настаивала Саудовская Аравия, сообщает Energy Intelligence.

Переговоры министров энергетики стран-производителей нефти продолжатся 10 апреля. Возможно, к сделке присоединятся страны из G20.