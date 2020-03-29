«До последнего надеялись, что случится чудо, пандемия выдохнется и удастся проголосовать»

Голосование по плебисциту Конституции власти теперь рассчитывают провести в конце весны или летом. Председатель ЦИК Элла Памфилова в конце недели заявила, что плебисцит точно не совместят с сентябрьскими региональными выборами, а РБК сообщил, что в планах администрации президент есть несколько предполагаемых дат для голосования — в конце мая или в июне. В любом случае путинские поправки к Основному закону оказались в подвешенном состоянии: они не могут вступить в силу до одобрения населением. Насколько болезненным для Кремля стал отказ от плебисцита в апреле, когда его выгоднее проводить и как повлияет на итоги голосования его отсрочка? На вопросы NT ответили известные политологи.

Насколько это неприятно для Кремля?

Алексей Макаркин: Это болезненное решение. Власть с самого начала пошла на то, чтобы провести голосование в условиях, когда она могла бы этого не делать. По нашему законодательству конституционные поправки принимаются иначе: Госдума, Конституционный суд, региональные законодательные собрания и так далее. И сейчас вся эта процедура пройдена: если бы не голосования, то новые поправки уже вступили бы в силу. Однако для дополнительной легитимации, чтобы в дальнейшем их было сложнее отменить, так как они защищены народным мнением, решили провести плебисцит.

Но выяснить народное мнение по объективным причинам не удастся. В апреле ожидается пик пандемии, в таких условиях проводить голосование невозможно. Тенденция на отмену голосований есть везде. Французы организовали первый тур муниципальных выборов, была слабая явка, а потом пандемия продолжила расширяться, и второй тур перенесли, в США отложили праймериз у демократов. Можно было бы отменить уже принятый закон и предложить новый, согласно которому в связи с чрезвычайными обстоятельствами голосование отменяется — но это значит потерять лицо. Поэтому избрали другой вариант: отложить.

Хотя комментаторы утверждают, что активная часть населения, более прогрессивная и молодая, голосовать вообще не пойдёт, а пойдут специально мобилизованные бюджетники, тут ещё бабка надвое сказала. Мнение оппозиции тут не будет решающим, важнее настроение людей

Такая неопределённость для власти неприятна и они долгое время надеялись, что случится чудо, пандемия выдохнется и получится всё-таки проголосовать, но этого не произошло. В результате подвешивается вопрос о политической судьбе действующего президента.

Константин Калачев: Безусловно, власть хотела сделать всё как можно быстрее. Они предполагали, что ситуация в стране и отношение к поправкам ухудшиться с падением социального самочувствия, по мере развития экономических проблем и пандемии. Но объективные обстоятельства провести всё в апреле не позволили.

Мы знаем результаты последнего опроса «Левада-центра», согласно которому отношение к обнулению сроков Путина разделило россиян пополам. И хотя комментаторы утверждают, что активная часть населения, более прогрессивная и молодая, голосовать вообще не пойдёт, а пойдут специально мобилизованные бюджетники, тут ещё бабка надвое сказала. Несмотря на то, что у оппозиции нет единого мнения, бойкотировать или голосовать «против», мнение оппозиции тут не будет решающим, важнее настроение людей.

Аббас Галлямов: Сам по себе факт переноса не имеет большого значения. Принципиальным является то, что коронавирус вообще радикально изменил повестку. Он, безусловно, очень помог властям. Когда выяснилось, что главным смыслом всех конституционных поправок является обнуление президентских сроков, в стране начала нарастать протестная волна — данные «Левада-центра» об этом убедительно свидетельствуют. Перед Кремлем замаячила реальная перспектива получить мощное протестное голосование и протесты по итогам попыток сфальсифицировать результаты. Коронавирус снял эту проблему. Тема 2024 года ушла из повестки.

Когда для власти выгоднее провести голосование?

Алексей Макаркин: Тут есть вопросы. Если июнь, то что с пандемией? А про сентябрь Памфилова уже говорит, что совместить это с единым днём голосования невозможно. Поправки, которые должны определить архитектуру российской власти, зависли. Они вроде приняты, а вроде и нет.

Кроме того, все опросы до пандемии показывали, что власть это голосование выигрывает, и довольно легко. Свои приходят, чужие раскалываются, на первое место выдвигаются популярные поправки по МРОТу и пенсиям, добавляется агитационная кампания. Но какие будут политические последствия у пандемии, никто не знает. В период пандемии или других ЧП люди консолидируются вокруг власти. Мы видим, как растут рейтинги Макрона, Трампа, Конте. И если бы голосование получилось провести сейчас, власть бы его выиграла. Но это невозможно.

А когда пандемия пройдёт, что будет? В каком состоянии будет экономика, особенно на фоне нефтяной войны с Саудовской Аравией? Что станет с людьми, которые потеряют работу, а таких ожидается немало, особенно в больших городах. Опубликовали опрос «Левада-центра», свидетельствующий, что по вопросу отмены сроков у россиян примерное равенство: 48% за, 47% против. Те, кто «против», более мобилизованы, моложе и чаще происходят из крупных городов. Причём этот опрос начинался ещё тогда, когда тема пандемии была менее острой. А сейчас усилились страхи, как эпидемии, так и её последствий. Так что голосование придётся проводить в гораздо менее благоприятной обстановке, чем та, в которой его задумывали.

Теперь многое зависит от того, как общество оценит усилия власти по противодействию пандемии, и от того, останется ли оппозиция расколотой. Если население оценит действие властей негативно, то усилится антивластная мобилизация. А в таких условиях лидеры оппозиции перестанут относиться к голосованию так пренебрежительно, как раньше.

Константин Калачев: Самым удачным выходом для власти стало бы голосование в июне — неслучайно Путин сказал, что ситуация с коронавирусом разрешится через 2-3 месяца. Можно надеяться, что заболеваемость пойдёт на спад, рубль укрепится, плюс сыграет роль общий позитивный настрой, связанный с первым месяцем лета.

Теперь многое зависит от того, как общество оценит усилия власти по противодействию пандемии, и от того, останется ли оппозиция расколотой. Если население оценит действие властей негативно, то усилится антивластная мобилизация

Что касается заявления Памфиловой о невозможности совмещать, то можно вспомнить, как совмещали выборы с голосованиями по поводу народного бюджета и каких-то муниципальных проблем. Думаю, отказ от совмещения объясняется не правовыми причинами, а тем, что совмещение выборов создаёт риск отрицательного для властей результата и там, и там. Если люди в логике недоверия к Путину пойдут на голосование по изменениям Конституции, то заодно проголосуют и против партии власти. И наоборот, если избиратель пойдёт против партии власти, то может заодно проголосовать и против поправок. Совмещать в таких условиях нецелесообразно. Поэтому, если ситуация не продолжит ухудшаться, оптимальным сценарием для власти было бы провести всё в июне, или не проводить вообще.

Аббас Галлямов: Теперь всё, включая явку, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Понятно, что в ситуации, когда люди чувствуют угрозу собственным жизням, все остальные проблемы — в том числе и политика — отходят на задний план.

Фото: facebook.com/KonsantinVarlamov