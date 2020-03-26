Признал вину обвиняемый в убийствах в мечетях Новой Зеландии

Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 мусульманина во время массового расстрела в мечетях Новой Зеландии, признал свою вину. Это позволит суду сразу приступить к вынесению приговора, пишет Reuters.

Устроивший 15 марта 2019 года массовый расстрел мусульман в мечетях Крайстчерча Брентон Таррант, 26 марта по видеосвязи признал вину по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениям в покушении на убийство и одному обвинению в совершении террористического акта. Признание делает ненужным судебную тяжбу, которая должна была стартовать в июне. Вместо этого суд сразу перейдет к вынесению приговора по всем 92 обвинениям. Стрелку грозит пожизненное заключение.

Работающий с некоторыми семьями потерпевших адвокат Аариф Рашид говорит, что причины, по которым Таррант, ранее называвший себя невиновным, изменил решение, ему не сообщили.

«Любые возможные объяснения носят спекулятивный характер, но мы знаем, что террористы часто ищут чувства собственной значимости и внимания к своему делу, — сказал Рашид, отмечая, что пандемия COVID-19 отвлекла внимание от преступника.

Отмечается, что из-за мер, связанных с коронавирусом, на суде присутствовали всего 17 человек. При этом суд установил часовой запрет на сообщение новости, чтобы сначала проинформировать членов семей потерпевших.