Перед атакой на мечети террорист отправил письмо премьер-министру Новой Зеландии

За несколько минут до стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч в офис премьер-министра страны Джасинды Ардерн поступило письмо с манифестом террористов. По ее словам, такие же письма получили еще более 30 политиков. Как отмечает The Guardian, в письме не указывалось место или конкретные детали атаки.

Ардерн сказала, что если бы в документе «были указаны детали, на которые можно было бы немедленно реагировать, это было бы сделано».

В результате теракта погибли 50 человек, более 30 остаются в больницах.

Брентон Таррант остается единственным обвиняемым в связи с терактом. Женщина, задержанная на месте происшествия, была освобождена без предъявления обвинений. Еще одному 18-летнему мужчине, арестованному в автомобиле, были предъявлены обвинения в преступлениях с применением огнестрельного оружия, не связанных с террористической атакой.