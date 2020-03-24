Будни «Коммунарки»: антисанитария, голодовка, бегство из больницы

Большая часть больных, а также людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют в Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, специально оборудованную под зараженных и потенциально зараженных пациентов. Её главврач Денис Проценко заявлял, что учреждение полностью готово к наплыву пациентов, а 20 марта из коммунарки уже выписали первого человека, вылечившегося от коронавируса. Однако многие пациенты, попавшие в эту больницу, сообщают о нехватке персонала, отсутствии у врачей необходимой квалификации, и побегах. Пациентов не обеспечивают эффективным лечением и тестированием, людей с подтверждённым диагнозом не изолируют от тех, кого направили для обследования. Многим больным не сообщают, по какому принципу их решили изолировать, и как происходит выписка.

Бардак, грязь, отсутствие специалистов

Внимание к проблемам Коммунарки привлекла в своем блоге журналистка ВГТРК Наталья Андреева. Она находилась в Париже, откуда прилетела 6 марта, страдая от повышенной температуры и проблем с дыханием. Сразу из Внуково Андрееву перевезли в Коммунарку. Однако, по её словам, никаких процедур не последовало: врачи ограничились стандартными тестами, по итогам которых заявили, что не могут поставить диагноз. При этом к ней не направляли пульмонолога, а лечащий врач посетил Наталию только на 6-й день, после того как у неё произошёл тяжёлый приступ. После того, как Андреева написала письмо руководителю столичного департамента здравоохранения, к ней пришёл психолог, постаравшийся «успокоить» пациентку.

Специалист по инфекционным заболеваниям пришёл к ней только на 8-й день, а тесты, по которым удалось окончательно поставить диагноз mycoplasma pneumoniae, провели только на 11-й. Это произошло после того, как Наталия подробно написала о случившемся в социальных сетях, дополнив свои сообщения видеоматериалами, фиксирующими состояние клиники и работу с пациентами.

В процессе выяснилось, что ранее посещавшего её психолога, Литвинчука Владимира Алексеевича, специалиста с 40-летним стажем, после посещения журналистки и ее рассказов в соцсетях уволили, хотя Андреева считает, что тот просто выполнял поручение начальства.

Врачи теряют анализы крови пациентов, людей с подозрением на коронавирус и подтверждённых заражённых могут держать в одной палате, весь мусор собирается в одной комнате на том же этаже, где находятся больные

Андреева, а также согласившаяся пообщаться с ней под запись сотрудница Коммунарки, сообщила, что в больнице царит «бардак». Врачи теряют анализы крови пациентов, людей с подозрением на коронавирус и подтверждённых заражённых могут держать в одной палате, весь мусор собирается в одной комнате на том же этаже, где находятся больные. О путанице с анализами сообщала и другая пациентка Коммунарки — Анастасия Шахова.

А самое главное — медучреждение страдает от отсутствия необходимого персонала: ежедневные обходы осуществляют хирурги, гинекологи и другие непрофильные специалисты, а многие медсёстры не умет работать с аппаратом искусственной вентиляции лёгких. По словам Андреевой, это связано не с плохой квалификацией, а с нехваткой рабочих рук: обычно от хирургических медсёстры и не требуются таких навыков.

Другая пациентка, Ирина Остапова, попавшая в Коммунарку после возвращения из Пизы, сообщила, что живёт в смежной палате с супружеской парой, одному из членов которой диагностировали коронавирус. Ещё один пациент, Денис Ненайденко, был вынужден объявить голодовку, чтобы заставить врачей выполнить его требования: проведение полноценный диагностики и назначение ясного лечения, объяснение чётких критериев выписки, предоставление официальных документов о том, почему он оказался в больнице. В результате часть его требований был удовлетворена, и мужчина вернулся к приёму пищи.

Пациент объявил голодовку, чтобы заставить врачей выполнить его требования: проведение полноценный диагностики и назначение ясного лечения, предоставление официальных документов о том, почему он оказался в больнице

О похожем отношении к себе в другой больнице рассказала Юлия Якимова, направленная в учреждение в Подольске после того, как вернулась из Рима с температурой. По словам девушки, она страдает от хронического заболевания, вызывающего скачки температуры, однако её немедленно отправили в карантин. При этом не проводилось никаких процедур — врачи просто наблюдали за состоянием Юлии и, по её словам, в первый день даже не предложили ей поесть. Ещё через два дня Якимову перевели в другую больницу, где, несмотря на то, что у неё нормализовалась температура, поместили в одну палату с девушкой, имевшей явные симптомы заболевания.

Бегство пациентов

При этом и Якимова, и Андреева, и другие пациенты подчёркивали, что их случаи — не единичные, и в такой же ситуации находится множество других больных. По мнению Якимовой, это связано с концентрацией заболевших в Москве. Из-за резкого сокращения авиаперелётов люди со всей России возвращаются из-за границы с пересадкой в столице, где их определяют на карантин и помещают в одну из больниц вокруг города. Туда же направляют иностранцев, например, китайских туристов, а также россиян, в срочном порядке эвакуированных из-за рубежа: так, Наталия Андреева сообщает, что в Коммунарку 20 марта привезли большую партию людей из Черногории.

Женщина сбежала из больницы после того, как несколько часов просидела в очереди на дополнительный тест, где находились, в том числе, люди с подтверждёнными диагнозами

В таких условиях участились случаи бегства больных. Добровольный выход из карантина — уголовное преступление, которое может повлечь наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, если из-за неосторожности «беглеца» кто-то умрёт. Тем не менее, в Коммунарке говорят как минимум о двух случаях побега. Дочь первой сбежавшей женщины рассказала, что её мать покинула больницу после того, как несколько часов просидела в очереди на дополнительный тест, где находились, в том числе, люди с подтверждёнными диагнозами. В настоящий момент Коммунарку охраняется сотрудниками полиции и Росгвардии.

Ситуацию дополнительно осложняет противоречивая политика властей в отношении проверок. Якимову направили в больницу без каких-либо симптомов заболевания, кроме повышенной температуры, которую она могла объяснить своей историей болезни. В тоже время Игорь Тросников, заместитель генерального директора РБК, пишет, что когда он и его друзья после возвращения из Франции попытались провериться на коронавирус, у них ничего не вышло.

По возвращению, он добровольно ушёл в карантин вместе с группой друзей на даче в Солнечногорске. Но все попытки добиться, чтобы им провели экспресс-тест на наличие заболевания, ничем не увенчались. Скорая помощь в Солнечногорске велела звонить на горячую линию Подмосковья, где, в свою очередь, отказывались делать тест, ссылаясь на нехватку машин и бригад.

Другие новости о борьбе с эпидемией в России и в мире читайте здесь

Фото: mos.ru