Защитят ли погоны от вируса

Александр Гольц.

Над страной нависла страшная угроза — эпидемия коронавируса СОVID-19 . Судя по официальным заявлениям, страна находится в шаге от объявления чрезвычайного положения: уже запрещены публичные мероприятия, прекращены занятия в школах, институты перешли на дистанционное обучение, иностранцам заказан въезд в страну.

Понятное дело, Вооруженные силы, смысл существования которых — в защите Родины, не могут стоять в стороне. Военные руководители — от министра обороны Сергея Шойгу до начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина — наперебой сообщают о том, как замечательно армия защищает саму себя. В Вооруженных силах нет ни одного заболевшего, рапортует министр. Разработаны методические указания по «предотвращению заражения», вторит ему главный военный медик. Эти замечательные рекомендации включают такие революционные меры как проветривание помещений и обеспечение личного состава витаминами.

Армия против коронавируса

Мало этого, армия готова участвовать в широкомасштабных операциях по борьбе с вирусом. В частности, в 32 военных госпиталях подготовлены инфекционные отделения для размещения зараженных. 18-19 марта прошло специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты. Привлекались также Главное военно-медицинское управление, главкомат Воздушно-космических сил и военная полиция. А на подмосковном военном аэродроме Чкаловский прошли тренировки действий по приему и эвакуации граждан, обработке самолетов и вертолетов специальным антибактериальным составом.

Демонстрируя полную уверенность в армейской медицине, Владимир Путин принял решение об отправке восьми бригад военных вирусологов в Италию, где ситуация с вирусом совершенно катастрофическая. Военными самолетами туда доставят около сотни российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование. Таким образом российская армия не только готова отразить коронавирусную угрозу в Россию, но и оказывает помощь другим государствам.

Одна беда — на фоне вполне разумных (на мой взгляд, недостаточных) мер по борьбе с надвигающейся инфекцией военное ведомство может стать одним из главных источников ее распространения. Печальная реальность заключается в том, что лекарств от этого коронавируса (как, впрочем, и от любых других вирусов) не существует в природе. Карантин, максимальное ограничение контактов между людьми — единственное средство противостояние заразе.

Поэтому неслучайно сразу же возник вопрос об отказе от проведения очередного призыва в Вооруженные силы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал изучить вопрос.

Скажем честно, российская власть, согласись она на отмену призыва, оказалась бы в непростой ситуации. Пришлось бы задерживать в Вооруженных силах тех срочников, у которых кончился срок обязательной службы, что может серьезно поднять градус напряжения в армейских казармах. В очередной раз проявлялась бы слабость системы формирования армии за счет призыва. Очевидно, что, проанализировав ситуацию, решили в конце концов призыв не отменять.

Министр обороны бодро пообещал, что основные призывные мероприятия пройдут в мае-июне (очевидно в военном ведомстве рассчитывают, что через полтора месяца эпидемия пойдет на спад). Кроме того, обещает Шойгу, все призывники будут обследованы на наличие коронавируса. А также по прибытии в войска все новобранцы окажутся в двухнедельном карантине.

Минобороны намерено собирать на призывные пункты сотни и сотни юношей. А потом оно потащит призывников в поездах через всю страну. В ходе путешествия новобранцы будут собирать или распространять заразу. В течение всего призыва военкоматы грозят стать рассадниками инфекции

Обо всем этом Сергей Шойгу сообщил в ходе коллегии военного ведомства, которое в рамках противоэпидемических мер провели дистанционно. Но вот если военачальникам удалось избежать нежелательных контактов друг с другом, то призывникам сделать это точно не удастся. За все время, пока в мире бушует инфекция, в России проведено 133 тысячи обследований на коронавирус. Это приблизительно равно количеству будущих срочников, которых надо будет обследовать всего за два месяца. Причем, если верить министру, такое тестирование будет гарантировано во всех призывных комиссиях — от Москвы до самых до окраин. Нас хотят убедить, что со всех призывных пунктов будут отправлены пробы на вирус. И военные комиссары будут ждать ответа.

При этом следует иметь в виду, что в период призыва через военкоматы проходит раз в пять-шесть больше молодых людей, чем потом отправляются в войска. Студентам надо принести соответствующую справку, кто-то проходит медкомиссию, дабы получить освобождение из-за состояния здоровья. Таким образом, в ситуации, когда в стране запрещено собирать больше полусотни человек, минобороны намерено собирать на призывные пункты сотни и сотни юношей. А потом оно потащит призывников в поездах через всю страну. В ходе путешествия новобранцы будут собирать или распространять заразу. Таким образом, в течение всего призыва военкоматы грозят стать рассадниками инфекции.

Вместо карантина

Борясь с вирусом, Минобороны пошло на скажем прямо неординарные шаги. В то время как гражданские вузы переходят на дистанционное обучение, военное ведомство дает своим учебным заведениям прямо противоположные приказы. В армейских вузах запрещены увольнительные, а суворовских училищах отменены каникулы. То есть предполагается в целях борьбы с инфекцией запереть курсантов в казармах и учебных аудиториях. Мол, караулы вместе с дневальными не пропустят вирус. При этом предполагается, что никто из курсантов не уйдет в самоволку, что вирус не занесут преподаватели и обслуживающий персонал. Вере генералов в волшебство армейской дисциплины можно только позавидовать.

Предполагается в целях борьбы с инфекцией запереть курсантов в казармах и учебных аудиториях. Мол, караулы вместе с дневальными не пропустят вирус. При этом предполагается, что вирус не занесут преподаватели и обслуживающий персонал

При этом, если верить официальным сообщениям, боевая подготовка в российских Вооруженных силах идет как ни в чем не бывало — одни учения меняют другие. Более 600 военнослужащих и 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в командно-штабном учении десантного соединения в Волгоградской области. Более 500 военных приняли участие в маневрах под Ульяновском. Еще полторы тысячи десантников отрабатывали боевые действия в Крыму. Все это сообщил сайт Минобороны 20-21 марта. В маневрах, как видим, регулярно задействованы если не тысячи, то сотни военнослужащих, которые перемещаются из одного района в другой, контактируя при этом с немалым количеством людей. Надо сказать, что военное командование НАТО, которое российский МИД постоянно упрекает агрессивности, пошло из-за пандемии на свертывание важнейших в этом году военных учений Defender Europe 2020, предполагавших переброску 20 тысяч американских военнослужащих из-за океана.

Теперь же объявлено о сокращении учений из-за уменьшения состава участников из США. Была даже остановлена разгрузка техники в морских портах. Командование бундесвера объявило о прекращении участия в маневрах немецких военных. Ранее норвежские военные отказались от проведения крупных учений из-за эпидемии.

Параду вирус не помеха

Наконец, главное. В стране, объявляющей все более жесткие карантинные меры, параллельно разворачивается подготовка к парадам в честь 75-летия Победы. Уже сейчас в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях около пяти тысяч солдат и офицеров совершенствуются в маршировке, дабы участвовать в парадах в честь 75-й годовщины Победы. Уже через несколько дней в подмосковном Алабине должны собрать около 10 000 солдат и офицеров для многодневных тренировок главного парада — на Красной площади.

При подготовке к параду в одно место свозят большие группы из разных регионов. И это при том, в Московской области было запрещено проведение массовых мероприятий «на открытом воздухе с любой численностью участников»

И снова, как нарочно, создаются идеальные условия для распространения инфекции. В одно место свозят большие группы из разных регионов. И это при том, в Московской области было запрещено проведение массовых мероприятий «на открытом воздухе с любой численностью участников» (а в других странах парады и прочие традиционные шествия отменяются). Очевидно, что отказ от парада 9 мая — политический вопрос, решать который будут в Кремле, а не в Минобороны.

И это будет очень тяжелое решение. Высшее руководство страны очень много поставило на это празднование, а парад — его основа. С другой стороны — продолжать подготовку к параду, которая представляет собой прямое и откровенное нарушение карантинных мер, значит поставить под вопрос серьезность отношения российской власти к этим мерам…

Фото: news.rambler.ru