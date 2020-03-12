Мир закрывается

COVID-19 — это «глобальная чума», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В стране вводится запрет на собрания с количеством участников более 100, пишет The Times of Israel. Жителям страны придется пересмотреть свою повседневную жизнь, так как ограничение коснется синагог, свадеб и похорон, ресторанов, кино, спектаклей и концертов, фестивалей, конференций, спортивных мероприятий. Обсуждается вариант с переходом высших учебных заведений на дистанционное обучение. В стране зарегистрировано 82 случая COVID-19. Школы и общественный транспорт пока будут работать в обычном режиме.

В США, где коронавирус подтвержден у примерно 1000 человек, чрезвычайное положение введено в 24 штатах. При этом президент Дональд Трамп заявил о временном закрытии въезда из Европы.

Из-за диагностированного коронавируса у баскетболиста Руди Гоберта накануне матча NBA между Oklahoma City Thunder и Utah Jazz руководство лиги приняло решение приостановить сезон. Плэй-офф NBA должен был начаться 18 апреля, а финал должен состояться 4 июня. После заявления NBA Национальная хоккейная лига сообщила, что проводит консультации с медицинскими экспертами, и в четверг будет опубликована дополнительная информация, сообщает Reuters.

Также по данным агентства в этом году из-за коронавируса не будет парада с многовековой историей, проходящего в Нью-Йорке в честь Дня святого Патрика. О его отмене заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В Италии, где зарегистрировано около 10 тыс. больных и порядка 800 смертей от коронавируса, прекратят работу все магазины, за исключением продуктовых и аптек. А бары и рестораны будут работать только в режиме доставки, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишут «Ведомости».

Власти пообещали, что работа общественного транспорта, банков, страховых компаний и других социально важных объектов — не прекратится. Также не остановятся промышленные и сельскохозяйственные производства. Остальных работодателей призвали переводить сотрудников на дистанционную работу или закрывать офисы. С 10 марта также запрещено передвижение населения без уважительной причины, закрыты развлекательные учреждения, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры, школы и университеты.

При этом итальянский футбольный клуб «Ювентус» заявил, что один из его игроков, защитник Даниэле Ругани (который также является игроком сборной Италии), имеет положительный результат на COVID-19, передает Associated Press.

Об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU). В союзе заявили, что они уважают принятое правительством Квебека решение об отмене мероприятия: «Многие заинтересованные стороны пострадали от отмены чемпионата мира, ISU и Skate Canada будет общаться напрямую с каждой группой в ближайшие дни. Любой поклонник, который приобретал билеты напрямую у официального поставщика, получит подробную информацию о процессе возврата в свое время».

О переносе чемпионата мира группы А по хоккею с мячом, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, сообщила Международная федерация бенди. Мероприятие состоится также в Иркутске, но предположительно в октябре.

«Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд есть также опасения — ехать далеко и общаться с большими толпами. Благодаря этому решению мы сможем провести хороший и честный турнир чемпионата мира в Иркутске, с лучшими условиями и со всеми лучшими командами», — говорит президент Федерации международного хоккея с мячом Борис Скрынник.

Футбольные федерации Южной Америки попросили ФИФА отложить отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года, которые должны были начаться 26 марта, пишет AFP.

«Южноамериканские команды не могут рассчитывать на игроков, которых они выбрали и которые играют в Европе, потому что они, прибывшие из стран с высоким уровнем заражения, могут быть помещены в карантин», — говорится в письме, в котором отражена позиция Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая и Венесуэлы.