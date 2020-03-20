Россия в трех измерениях: нарастание хаоса

Три России

Фёдор Крашенинников.

Чтение новостей в последние дни создает странный эффект существования в России даже не двух, а трех параллельных миров, в каждом из которых своя информационная повестка. Первый мир — мир Путина и официальной пропаганды. В этом мире все чинно-благородно, все идет по хитрому плану, согласно которому несменяемый российский президент снова всех переиграет. В эфир выдаются фрагменты заранее записанного интервью, что само по себе выглядит демонстрацией презрения к изменчивости мира: что бы ни происходило, Путин выше текущих новостей и мыслит в масштабах вечности.

Главные события в этом мире — это, конечно же, грядущее голосование по изменению Конституции 22 апреля и празднование 75-летия Победы. В этом мире Путин читает лекции по истории и рассказывает о том, что в России 70 процентов населения принадлежит к среднему классу, все стабильно и только враги из-за рубежа и несистемная оппозиция немного мешают, но в целом — «плевать на их санкции». И да, конечно же очень важно вспомнить о присоединении Крыма, а к 9 мая издать и распространить газету с портретом Сталина на первой полосе. Жителей этого мира больше всего интересует, не уйдет ли Владимир Путин со своего поста, и чтобы этого не случилось они постоянно его уговаривают не уходить. И неустанно благодарят за все-все-все.

Население скупает продукты первой необходимости и паникует. Целые сферы экономики уже находятся в коме — туризм, авиаперевозки, кинопрокат. Будущее туманно во всех смыслах, и в этом мире голосование по Конституции и парад в честь 75-летия Победы на самом деле никого не интересуют

Во второй реальности Россия выступает как часть человечества. И в ней Россия, как и вся прочая планета, борется с пандемией коронавируса. Настроения здесь иные, и власть тоже немного другая, даже Путин чуть более встревожен и без особой конкретики обещает подумать над возможностью перенесения голосования по Конституции. Постоянно объявляется о все более строгих мерах по борьбе с инфекцией — карантины, запрет публичных мероприятий, ограничения активности граждан и так далее. Серьезно обсуждаются идеи закрывать на карантин целые мегаполисы и требовать от людей неделями сидеть дома, в самоизоляции.

Население скупает продукты первой необходимости и паникует. Целые сферы экономики уже находятся в коме — туризм, авиаперевозки, кинопрокат. Будущее туманно во всех смыслах, но совершенно очевидно, что в этом мире голосование по Конституции и парад в честь 75-летия Победы на самом деле никого не интересуют, тем более за оставшееся до них время все еще может так много раз и в такую плохую сторону повернуться, что нынешние дни покажутся старым добрым временем.

Наконец, есть еще и третья Россия. Она тоже связана с окружающим миром, но не общей биологией, а нефтепроводами и биржевыми котировками. И в этом мире еще одна повестка дня: курс рубля падает с давно невиданной скоростью, цены на нефть тоже падают, как и котировки на бирже. В любой другой ситуации эти новости должны бы были затмить все остальные и стать главной темой для обсуждения на всех уровнях. Новости пандемии коронавируса здесь тоже играют свою роль и лишь усиливают тревожность. Но вот голосование по Конституции, путинские рассуждения о среднем классе как о гражданах с доходом в 200 евро в месяц и прочие приготовления к парадам кажутся каким-то абсурдом: какой парад, какое голосование, какие здравицы Путину, когда экономика страны столь очевидным образом трещит и рушится прямо на головы миллионам обывателей?

Надо ли говорить, что никаких трех отдельных реальностей не существует, а все события происходят в одном месте и в одно время. Следовательно, они должны как-то влиять друг на друга, или как минимум между различными картинами мира должны усиливаться противоречия, которые рано или поздно заставят даже самых упрямых узреть всю панораму наших бедствий разом.

Например, все более строгие ограничительные меры по случаю эпидемии коронавируса делают все более абсурдными приготовления к голосованию. Не надо быть особенно умным человеком, чтоб видеть прямое противоречие между идеей об организации многомиллионной активности на пике или накануне пика эпидемии в России и мерами по борьбе с инфекцией.

Путин и Памфилова уже и сами говорят, что можно и перенести это дело. Сообщается, что на агитационной продукции вообще не будет даты. Это весьма предусмотрительно, но от этого становится еще более тревожно. Они там сами-то понимают, что если вдруг будет решено перенести злосчастное голосование, то это будет выглядеть как самое наглядное проявление паники и демонстрация того, сколь не вовремя затеяна вся история с переписыванием Конституции и как неверно оценивали власти перспективы эпидемии, выбирая дату?

Поразительнее всего то, что обвал рубля и перспективы российской экономики никак подробно не комментируются: это, мол, все временно и скоро кончится, нефть подорожает, рубль подрастет

Ситуация в экономике тоже менее всего способствует проведению каких-то церемоний электорального типа. С какой стати граждане должны быть довольны своим лидером — с учетом того, что только что стали беднее на треть благодаря странным маневрам его ближайшего окружения на нефтяном рынке? И если власти так упорно хотят провести важное для себя голосование на таком негативном фоне — не финальное ли это доказательство, что оно заведомо лишено смысла и мнение людей будет неизбежно искажено при подсчете и публикации данных?

Поразительнее всего то, что обвал рубля и перспективы российской экономики никак подробно не комментируются: это, мол, все временно и скоро кончится, нефть подорожает, рубль подрастет. Путин последний раз говорил что-то на этот счет неделю назад в Думе, выражая убеждение, что Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть.

Подождите, а если — нет? А если не достойно и не пройдет? А если наши недавние арабские друзья настроены решительно и будут заливать мир своей дешевой нефтью еще несколько лет? А если объективное замедление мировой экономики будет иметь долгосрочные последствия, и нефть еще и поэтому обречена стоить дешево много лет? Есть у господина Путина и его друзей какой-нибудь план Б на этот случай? Если есть — то какой и где с ним можно ознакомиться, желательно до голосования, если оно вообще состоится?

Хаос надвигается

Заверения властей, что Россия запасла достаточно денег, чтоб ее граждане ничего не заметили, звучат смехотворно: никто не сомневается, что новоявленный Герой Труда Аркадий Ротенберг и другие друзья Владимира Путина конечно же не пострадают и получат от государства всестороннюю поддержку. Но на что конкретно могут рассчитывать те самые люди с доходом в районе 200 евро в месяц и ниже — совершенно непонятно. И весь опыт последних 20 лет и жизни в России вообще учит тому, что лучше ни на что не рассчитывать, потому что в критические моменты истории власть в России демонстрируют свои худшие качества — трусость, жестокость, некомпетентность и упрямство в следовании неверным, но дорогим сердцу лидера курсом.

Все ближе момент, когда политическая машина путинского режима на полном ходу столкнется с неприятной реальностью, которую нельзя будет игнорировать или изменить воплями в телевизионных ток-шоу и президентскими указами

Такое уже было в нашей истории, не столь далекой: советское государство все профукало на свои геополитические игры, а президент Горбачев вместо радикальных реформ экономики обманывался сам и до последнего обманывал население фантазиями о перспективах советской экономики. Потом советское государство куда-то делось вместе со всеми своими гарантиями и обещаниями, а также с геополитическими интересами на всех континентах. К сожалению, вместо извлечения уроков мы много лет слышим всхлипывания по поводу «величайшей геополитической катастрофы» — и это значит лишь то, что наши лидеры ничего не поняли и ничему не научились.

Все происходящее сейчас в России надо рассматривать как общий процесс, не отделяя политику от эпидемии и курса доллара. Какие бы решительные лица ни делали политические лидеры нашей страны, но падение курса рубля и цен на нефть невозможно игнорировать бесконечно — очевидным образом это не случайность и не кратковременное явление. То же самое касается и эпидемии коронавируса, которая на наших глазах охватывает Россию: это не на несколько дней, это серьезная проблема, которая изменит нашу жизнь на много месяцев, если не лет, а уж последствия от вызванного ею экономического шока будут сказываться еще дольше.

Все ближе момент, когда политическая машина путинского режима на полном ходу столкнется с неприятной реальностью, которую нельзя будет игнорировать или изменить воплями в телевизионных ток-шоу и президентскими указами.

К чему приведет это столкновение и как она скажется на всех нас — лучше не браться предсказывать. Одно несомненно: 2020 год войдет в историю не празднованием 75-летия Победы и не переписыванием Конституции в пользу Путина, а чем-то другим, что нам еще только предстоит.

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