Страна в ожидании праздника: что нам делать с голосованием по Конституции

Иван Давыдов.

Итак, нас ждут поистине всенародные торжества. Вокруг голосования по поправкам в Конституцию — все больше определенности . Мы уже знаем, как будет выглядеть бюллетень — об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, единоросс Павел Крашенинников. Один вопрос — «Согласны ли вы с поправками в Конституцию РФ?». Два варианта ответа — «Да» и «Нет». Ничего сложного, ничего лишнего, никаких деталей, простому человеку не нужных.

Мы знаем, что будет твориться на участках. Будет весело. Танцы, песни, возможно, фокусы. Причем не только в процессе подсчета голосов, но и до. Концерты, лотереи, распродажи. Голосование за мандат на вечное правление для любимого вождя — праздник для всякого патриотически настроенного россиянина, и праздник россиянину ответственные люди обеспечат.

Все для победы

Ответственным людям, кстати, придется несладко. Поговаривают, хотя это, разумеется, только слухи, что на этот раз губернаторам даже план по явке из администрации президента спускать не стали. Всем и без планов ясно, что явка должна быть максимальной, а одобрение проекта президентских поправок — поистине всенародным. Для всех ориентир — Кавказ, и неизвестно, будут, ли, допустим, явка в 80% избирателей и 80% голосов «за» считаться на этот раз успехом. Возможно, за такие результаты региональное начальство пожурят. Не такое теперь время, чтобы быть скромным.

Зато обычному россиянину — раздолье. Хочешь — иди на участок, закупайся дешевой гречей, любуйся на ужимки звезд эстрады. Не хочешь — лежи на диване: надомное голосование приветствуется, а электронное голосование будет работать везде, где имеются для этого технические возможности

Правда, в помощь ответственным людям — полное отсутствие независимых наблюдателей. Право назначать наблюдателей будет только у Общественной палаты, а в таких условиях отчитаться и о явке в 146% процентов, и о двухсотпроцентном голосовании за поправки можно хоть сейчас. Никто не осудит, все всё понимают.

Зато обычному россиянину — раздолье. Хочешь — иди на участок, закупайся дешевой гречей, любуйся на ужимки звезд эстрады. Не хочешь — лежи на диване: надомное голосование приветствуется, а электронное голосование будет работать везде, где имеются для этого технические возможности.

Хотя с учетом сказанного выше можно предположить, что и там, где технических возможностей для этого нет, электронное голосование все равно будет работать. Это даже лучше еще, если возможностей нет — широкий простор открывается для чиновного творчества.

Ясности нет пока только с датой: одни, ссылаясь на источники, утверждают, что голосование пройдет 22 апреля (это среда). Другие, и тоже ссылаясь на источники, спорят: нет, голосование пройдет 27 апреля (это понедельник). Но известно достоверно, что день голосования будет объявлен выходным. И даже если ваш работодатель — человек жадный, скаредный и величие момента оценить не способный, если он все равно заставил вас работать в этот славный день — не отчаивайтесь! Проголосовать можно будет и на рабочем месте.

Не объясняется, правда, пока, как именно, но тут технологии и не важны, важен порыв. Достаточно, наверное, будет просто крикнуть в станок или в компьютер: «Я за!», и голос ваш учтут.

Ну, или во вскрытую брюшную полость пациента, если вы, например, хирург. Или еще куда-нибудь, если вы, например, гинеколог.

Все это эффектно, а главное — все это избыточно. В этой конкретной схватке Путин уже победил, Конституция поменяется, это факт, с которым можно смириться. Времени на раскачку кампании против поправок нет — власть оппозиции его не оставила, спецоперация была проведена стремительно. Да и ресурсов для такой кампании тоже нет: внятно объяснить, как именно будет выглядеть структура госуправления после реформ, до сих пор не могут даже самые въедливые политологи. Все чувствуют, конечно, что Путин теперь навсегда, что возня эта — не просто так. Но и только. Есть подозрение, что и сами архитекторы реформ не понимают до конца, что затеяли.

Видимо, — приходилось уже об этом писать, — для них сейчас важен как раз факт «всенародного одобрения», а не конкретное содержание поправок. Важно, чтобы народ одобрил перемены, чтобы взвалил на себя ответственность за любые действия власти. А уж как будут впоследствии исполняться новые законы и конституционные нормы — дело десятое. Взаимоотношения российской власти с собственными законами лучше всего описываются пословицей «Закон — что дышло», и странно даже, что никто из членов рабочей группы не догадался предложить вписать этот емкий афоризм в преамбулу к Конституции.

Важно, чтобы народ одобрил перемены, чтобы взвалил на себя ответственность за любые действия власти. А уж как будут впоследствии исполняться новые законы и конституционные нормы — дело десятое

За прочими поправками и вовсе нет мобилизационного потенциала для протеста. Невозможно убедить значимое большинство сограждан, что фиксация святости и неприкосновенности гетеросексуального, допустим, брака — дело для Конституции избыточное. И уж тем более — что в Конституции не должны быть прописаны социальные обязательства государства. Значимое большинство сограждан, разумеется, едва ли сомневается, что в этом государство их при первой же необходимости кинет, но это уж точно не повод выступать против поправок. Наоборот — будет хотя бы серьезная причина для возмущения в невеселом и неочевидном будущем.

В общем, кампания «Нет!», за которую агитируют некоторые представители оппозиции, еще и не началась толком, а уже провалилась. Появление на участках немногочисленных противников поправок, сознательно голосующих против, в концепцию праздника всенародного одобрения отлично укладывается. Их кислые лица — что-то вроде необходимых специй для салата из ликующих сторонников новой Конституции.

А если где-то их окажется слишком много — не полпроцента, предположим, а целый процент, — то ничто не помешает подправить результат. И обоснованно возмутиться подправленным результатом не выйдет — не будет ведь на участках независимых наблюдателей.

Праздник на обочине

Так что же все-таки делать честному человеку, которого будущее страны все-таки волнует, в этот праздничный день? Знаете, а это совершенно не важно.

Можно просто воспользоваться внеплановым выходным — мало ли полезных дел мы не успеваем сделать? Полежать на диване, заняться спортом, почитать книгу, пойти в музей. Хотя с музеями аккуратнее надо — вполне возможно, что невольный возглас восхищения перед каким-нибудь шедевром будет засчитан в качестве голоса за поправки.

Можно пойти на участок и проголосовать против. Немного странно, если помнить, как важна для власти явка, но все-таки можно.

Обыватель знает, что голосование за Конституцию ничего не стоит, и пункт в Конституции о том, что государство должно платить ему пенсию — тем более, ничего не стоит. Но и президент знает, что пункт о его неприкосновенности после отставки тоже ничего не стоит

Можно — это предлагал недавно в одной из своих колонок Александр Рыклин — пойти на участок, забрать бюллетень, и потом гулять по городу, демонстрируя трофей единомышленникам. Такой маленький праздник на обочине всенародных торжеств.

Власть годами демонстрировала презрение к важнейшим политическим институтам и важнейшим политическим процедурам. И в населении воспитала те же чувства. И теперь — как ни странно — в случае настоящего кризиса это все может сработать против власти. Обыватель знает, что голосование за Конституцию ничего не стоит, и пункт в Конституции о том, что государство должно платить ему пенсию — тем более, ничего не стоит. Но и президент знает, что пункт о его неприкосновенности после отставки, если таковой в Конституции появится, тоже ничего не стоит. Фейерверк безумных инициатив рабочей группы только подчеркивает бессмысленность и малозначительность происходящего.

Все понимают, что настоящий разговор с властью — впереди. Возможно, он начнется уже на думских выборах, и вот тогда важно не упустить момент. Не перессориться до старта. Найти важные и правильные слова. А пока — просто ждем внеочередного выходного.

Фото: geniusloci.io