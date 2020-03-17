ЦБ обнародовал пакет мер против влияния COVID-19 на экономику

«Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств — все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения», — говорится в сообщении Центробанка и правительства.

Банк России продолжит прилагать усилия для стабилизации российского финансового рынка, как он делал в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта. Рынки будут обеспечиваться необходимой рублевой и валютной ликвидностью.

Для поддержки компаний, работающих в сфере авиационного транспорта и туризма, правительство организует отсрочку взыскания налоговых платежей. Туристические компании до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. ЦБ дает право банкам кредитовать или реструктурировать кредиты организаций этих сфер без ухудшения оценок их финансового положения.

Отмечается, что «дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии».

Что касается других отраслей, то правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний, а специальная группа будет мониторить их финансовое состояние. Оперативный штаб будет при необходимости принимать меры для поддержки компаний из списка.

Будут расширены программы кредитования малых и средних предприятий. Также рассматривается возможность введения отсрочки по оплате аренды на срок три месяца для арендаторов государственного или муниципального имущества. Банк России при этом готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса.

Также решено обнулить импортные пошлины и расширить практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Что касается помощи населению, то правительство должно принять решение о выплатах по больничным для людей, оказавшимся на обязательном карантине. В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет.

«Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд руб. для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», — отмечают в ЦБ.

Ранее о мерах, которые будут введены для снижения экономических последствий от коронавируса, в том числе о резервном фонде в 300 млрд руб., сообщали «Ведомости».