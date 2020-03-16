Власти России готовят антикризисный план из-за коронавируса

Финальный вариант проекта антикризисного плана, который создает российское правительство, будет принят в начале недели. Он предусматривает налоговые каникулы для бизнеса, обеспечение производства тест-систем на коронавирус, создание антикризисного фонда в 300 млрд руб. и компенсацию доходов за счет работодателя или больничных тем работникам, кто попал под карантин. Об этом сообщают «Ведомости».

Меры плана правительства также включают мониторинг рынков труда и резерв средств для выплаты безработным, обеспечение возможности дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности, обеспечение информирования организаций и граждан о мерах онлайн через кабинет налогоплательщика и интерпретация ситуаций с вирусом как форс-мажора по государственным контрактам.

Отмечается, что в существующей версии документа налоговые каникулы предполагается ввести для организаций из сфер туризма и авиаперевозок. Но обсуждаются и другие отрасли. Пока же малый и средний бизнес может претендовать на квартальную отсрочку для выплаты налогов. А госкомпании — на отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов.