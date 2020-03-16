Готовиться к затяжному кризису

Начнём с общей оценки ситуации. Рискую получить упрёки в алармизме, но скажу так: всё плохо. И вот почему. Произошедший обвал на нефтяном рынке — это, конечно, просто первая реакция на тот факт, что Россия не договорилась с ОПЕК об ограничении добычи нефти. Но если бы дело было только в разногласиях в ОПЕК, это было бы полбеды. Проблема в том, что нефтяные цены и так достаточно уверенно снижались. А снижались они из-за падения спроса на нефть и нефтепродукты в результате коронавируса. Мировая экономика входит в глобальную рецессию, спусковым крючком которой стал именно коронавирус.

Надолго ли эти проблемы?

Быстро выйти из кризиса, который ещё только начинается, вряд ли получится. И тут есть несколько причин.

Во-первых, никто во всём мире не обещает быстрого появления вакцины от коронавируса. Называют разные сроки, но специалисты пока что сходятся на том, что это может случиться через год.

Во-вторых, даже если наконец-то появится долгожданная вакцина, и население планеты справится с болезнью, это совсем не означает, что на следующий день всё начнёт быстро восстанавливаться. Всё просто: люди не поедут тут же в Китай, Италию, Республику Корея, Германию, Францию и т.д., потому что будут продолжать опасаться путешествовать. Коммуникации, транспортное сообщение не будет быстро восстанавливаться. Должно будет пройти ещё какое-то время, чтобы люди перестали бояться коронавируса.

В-третьих, власти просто не знают, как бороться с таким кризисом. Это касается не только российских властей. Посмотрите: если что-то и предлагается для борьбы с экономическим спадом, то это снижение процентных ставок центральными банками. Логика проста: деньги для бизнеса станут дешевле — это активирует инвестиционную активность.

Однако, похоже, забывается, чем был вызван нынешний экономический кризис. Деньги у банков можно будет более дёшево занять. Однако как отдавать кредиты, если спроса как не было, так и не будет? Как отдавать деньги тем же авиакомпаниям, если люди как перестали летать самолётами, так и не летают?

Для России ситуация осложняется тем, что даже такие пусть и не очень эффективные меры денежного стимулирования экономики для нас недоступны. Причина: слабость российского рубля

Или вот ещё предложение: чуть ли не доплачивать потребителям туристических услуг. Теперь примените эту меру на себя: вы поедете в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, если вам предоставят какие-то бонусы? Нет, не поедете. Подобного рода меры будут неэффективными.

Для России ситуация осложняется тем, что даже такие пусть и не очень эффективные меры денежного стимулирования экономики для нас недоступны. Причина: слабость российского рубля. О чем заговорили на фоне падения нефти и российского рубля? Заговорили о возможном повышении ключевой ставки со стороны ЦБ. То есть какое там снижение ставок, в России, скорее, ставка будет расти, потому что надо будет спасать рубль. Задираем ставки — ещё больше тормозим экономику.

Значит, нужны другие меры. Какие? — Не говорят, потому что не знают.

Зато российские власти не устают говорить о том, что за экономику не стоит беспокоиться, даже продолжают рассчитывать на экономический рост в текущем году. По-моему, это совершенно неадекватная оценка ситуации.

Сразу говоримся, что для значительной части населения этот вопрос вообще не является актуальным. По одной простой причине: денег нет. С 2014 года реальные располагаемые денежные доходы падали. Только в 2018–2019 годах это падение, вроде как, приостановилось, и то во многом благодаря тому, что Росстат изменил методологию подсчёта этих самых реальных располагаемых доходов населения.

Но даже если кто-то действительно не знает, что делать с имеющимися рублями, бежать прямо сейчас в обменник точно не стоит, больше потеряете. В такие острые периоды разница в курсах продажи и покупки валюты достигает десяти и более рублей. Так что, по меньшей мере, пусть ситуация стабилизируется. И тогда? И тогда, если у вас по-прежнему будет рублей с избытком, и вы будете продолжать мучиться вопросом, что с ними делать, можете и валюты прикупить.

Но даже в таком случае полное спокойствие вам не гарантировано, потому что с недавних пор вы не можете быть на 100% уверены в том, что с вашей валютой государство ничего не захочет сделать в будущем. Нет-нет, пока ни о каких валютных ограничениях разговоров нет. Но, честно говоря, я бы не исключал, что в будущем могут быть не только эти самые разговоры, но и вполне определённые действия. Так что имейте это в виду.

пока ни о каких валютных ограничениях разговоров нет. Но нельзя исключать, что в будущем могут быть не только эти самые разговоры, но и вполне определённые действия

Банковская система пока не внушает особого беспокойства. Всё-таки много лет там шла расчистка и оздоровление, количество банков за последние годы значительно сократилось.

Работает система страхования банковских вкладов. Напомню, то если ваш вклад не превышает 1 млн 400 тыс. рублей, то его вам в случае банкротства банка вернут полностью.

Конечно, перспективы сохранения ваших сбережений в банке зависят от степени устойчивости конкретного банка. Поинтересуйтесь лишний раз по материалам открытых публикаций, нет ли той или иной информации, свидетельствующей о делах банка. Если внимательно мониторить соответствующую информацию, есть шанс на то, что вы своевременно сможете предпринять необходимые действия с целью минимизации потерь от банковских проблем.

Россия пережила не один кризис, переживёт и этот, с совершенно непредсказуемыми последствиями. Но властям не стоит усугублять эти последствия непрофессиональными и недальновидными действиями типа отказа от договорённостей с ОПЕК.

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*Автор — доктор экономических наук

Фото: kprf21.tmweb.ru