Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Перед вынесением приговора обе эти женщины вновь выступили в суде. Бывший ассистент кинопроизводства расплакалась и заявила, что событие 2006 года нанесло ей глубокие шрамы, заставило переосмыслить карьеру в индустрии развлечений и чувствовать себя параноиком. А некогда начинающая актриса, которую Вайнштейн изнасиловал в 2013 году, заявила, что «изнасилование это не просто момент проникновения — это навсегда». Она также сказала, что стала жертвой «паралича изнасилования», вызванного физическим превосходством нападавшего, «который имел все преимущества передо мной».

Адвокаты просили о снисхождении к подзащитному из-за возраста и слабого здоровья продюсера, а обвинители заявили, что Вайнштейн, когда-то известный как титан Голливуда, заслуживал максимально сурового приговора, чтобы наказать продюсера и за преступления, имевшие место в 1970-х годах. Срок, который Вайнштейн мог получить — от 5 до 29 лет заключения.

Сам Харви Вайнштейн, прибывший на заседание в инвалидной коляске, заявил, что мужчин, на которых обрушилось движение #MeToo, обвиняют в «вещах, которые никто из нас не понял».

«Я беспокоюсь за эту страну», — заявил опальный продюсер. Также Вайнштейн, который утверждал, что любые сексуальные действия были согласованы, заявил, что у него были приятные воспоминания о его обвинителях.

Более 90 женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Ума Турман, обвиняли Вайнштейна в сексуальном насилии и сексуальных домогательствах. Их признания активизировали кампанию #MeToo, в рамках которой женщины начали рассказывать о сексуальном насилии, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Против Вайнштейна возбуждено еще одно уголовное дело, которое находится на рассмотрении в Калифорнии.

После вынесения приговора в Нью-Йорке Вайнштейн будет переведен в государственную пенитенциарную систему. По словам бывшего комиссара исправительных учреждений Нью-Йорка, статус знаменитости может сделать продюсера мишенью для других заключенных, которые захотят прославиться, а серьезность убеждений Вайнштейна и срок приговора может вызвать опасения по поводу самоубийства.