Разногласия в ОПЕК обрушили нефть и рубль

На фоне резкого снижения стоимости нефти Банк России решил не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года», — комментирует ЦБ.

9 марта фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель. Стоимость нефти WTI обвалилась ниже $30 за баррель. Максимальное падение по сравнению с предыдущим днем на утренних торгах достигло $31,27 за баррель.

Падению способствовали противоречия между Россией и Саудовской Аравией по поводу сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавируса. Саудовская Аравия 6 марта в ответ на отказ России снижать добычу пообещала снизить цены и нарастить добычу до 10 млн баррелей в день в грядущем месяце. А в выходные снизила официальные цены продажи на все сорта нефти по всем направлениям на $6-8 за баррель, сообщает Reuters.

«Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда такая ценовая война началась в последний раз, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса», — отмечают в Goldman Sachs.

Goldman Sachs и другие крупные банки, такие как Morgan Stanley, из-за коронавируса понизили свои прогнозы роста спроса на нефть. Morgan Stanley прогнозирует, что в 2020 году в Китае будет нулевой рост спроса, а Goldman предполагает сокращение мирового спроса на 150 тыс. баррелей в сутки. При этом прогноз по Brent до $30 распространяется на второй и третий кварталы 2020 года.

«Это первый раз, когда я могу вспомнить, что одновременно произошел значительный кризис избыточного предложения и шока спроса, — цитирует руководителя отдела исследований сырьевых товаров в Citigroup Inc Эда Морса Bloomberg».

На падение нефти среагировали и фондовые рынки. В то время как на Московской бирже 9 марта выходной, азиатские котировки резко просели. В Китае индекс Shanghai Composite упал на 3%, а в Гонконге индекс Hang Seng опустился на 4,2%, сообщает BBC. Европейские биржи также открылись падением, передает РБК. Лондонский индекс FTSE 100 на открытии просел на 8,54%, немецкий DAX — на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%. Зато золото выросло до самого высокого уровня с 2013 года.

Курс доллара в один из моментов достиг 75 руб., а евро — 85. Но после полудня российская валюта немного укрепила свои позиции.

Цены на акции российских компаний, по сообщению «Интерфакса», обвалились на Лондонской фондовой бирже. Пострадали как нефтегазовые компании, так и металлургические, и даже продуктовые ритейлеры. Ценные бумаги «Роснефти» упали на 22,5%, «Газпрома» — на 15,4%, «НОВАТЭКа» — на 11,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 17,3%, «Татнефти» — на 19%, «Северсталь» — на 7%, НЛМК — 12,5%, Evraz — 11,4%. Котировки «Магнита» обвалились на 17%, X5 Retail Group — на 14%.