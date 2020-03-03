Сирийские преступления

Авиация России в Сирии не направляла атаки на конкретные военные цели, что стало причиной гибели мирных жителей — это равносильно военному преступлению, связанному с совершением неизбирательных атак в гражданских районах. Об этом говорится в отчете работающей при ООН Международной независимой следственной комиссии по Сирии.

Комиссия опубликовала доклад за период с 11 июля 2019 года по 10 января 2020 года, отмечая, что вооруженный конфликт в Сирии еще далек от завершения, и количество нарушений прав человека в этой стране продолжает расти. Проправительственные силы атакуют район Идлиб, частично подконтрольный террористической группировке. В том же районе находится множество гражданских лиц, которые были насильственно перемещены туда по соглашению о «примирении» или сбежавшие туда в результате боев на других территориях.

В результате ударов правительства Сирии и их союзников были убиты и ранены десятки мирных жителей и уничтожена гражданская инфраструктура, включая рынки, лагеря для перемещенных лиц и, в частности, больницы. При этом применялись неизбирательные атаки и применение кассетных боеприпасов. Атаки также вызвали гуманитарную катастрофу, в результате которой почти миллиону мирных жителей пришлось бежать из домов и из лагерей для беженцев, расположенных в Идлибе. Стороны в конфликте продолжают игнорировать или отказывать в гарантиях беспрепятственной гуманитарной помощи уязвимым гражданским лицам, говорится в отчете.

В документе упоминаются инцидент с участием российской авиации. Речь идет об авиаударах 22 июля по рынку и окружающим домам в городе Маарет-эн-Нууман. После первых ударов погибли более 40 мирных жителей, включая детей, и более 100 были ранены. Поврежденной оказалась школа, расположенная в 700 м от рынка. Военных объектов в этом районе не было. Когда после атаки местные жители и спасатели бросились на помощь, последовал новый удар, который унес жизни еще десятков людей. «Министерство обороны России отрицало, что их самолеты находились в этом районе 22 июля», — отмечается в отчете.

16 августа удары с воздуха были нанесены по комплексу для беженцев между Кафр-Рома и Хаасом, где также не было военных объектов. В результате атаки погибли 20 человек, включая беременную женщину и 6 детей. Пострадали места проживания беженцев, торговая площадь, школа и медицинский центр лагеря.

«Принимая во внимание имеющиеся доказательства, включая свидетельские показания, видеозаписи, изображения, а также отчеты наблюдателей за полетом, перехваты полетной связи и отчеты о наблюдениях за ранним предупреждением атак, Комиссия пришла к выводу, что российский самолет участвовал в каждом инциденте. В каждом из них ВКС России не направляли атаки на конкретную военную цель, что равносильно военному преступлению, связанному с совершением неизбирательных атак в гражданских районах», — говорится в отчете.

Доклад Комиссия планирует представить 10 марта в Совете по правам человека ООН.