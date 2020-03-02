Команда Зе рассыпается

В ожидании отставки

Вечером во вторник, 25 февраля, по украинским СМИ распространилась информация о том, что готовится отставка премьер-министра Алексея Гончарука. На его место, по сообщению газеты Kyiv Post, рассматривается бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко. По данным издания, переговоры с Тигипко все еще продолжались, но его готово поддержать парламентское большинство. Его выбрали на замену Гончаруку из-за большого опыта.

Тигипко с 2002-го по 2004 год был главой Нацбанка. В 2010 году он баллотировался на пост президента Украины. В 2010–2012 годах занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова (который позднее бежал в РФ вместе с Виктором Януковичем).

О весьма вероятной замене Гончарука на Тигипко писали самые разные украинские СМИ, принадлежащие к противоположным лагерям. Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко по вопросу его возможной работы в правительстве.

После этого уже сам Гончарук заявил, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опроверг. «Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал», — сказал премьер. По его словам, он тоже встречался с Тигипко, так как правительство нужно усилить советниками.

Далее СМИ сообщили о совещании в Офисе президента, которое состоялось в ночь на четверг — на нем якобы было принято «окончательное решение о переформатировании правительства». Опубликован и состав будущего правительства, в котором премьером будет Сергей Тигипко, а его первым замом Арсен Аваков.

28 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что созывает внеочередное заседание парламента — оно пройдет вечером 4 марта. Созвать его потребовал Зеленский. По данным источников, в ходе заседания будет избран новый премьер-министр. Им, скорее всего, все же станет Сергей Тигипко.

По альтернативной версии, и.о. премьер-министра будет назначен действующий министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Обсуждается и еще один вариант, при котором премьером останется Гончарук, но депутаты поменяют несколько министров, изменят структуру Кабмина и усилят его несколькими вице-премьерами.

На том же заседании будет обсуждаться отделение министерства аграрной политики и продовольствия от министерства развития экономики и торговли. Эти министерства зачем-то объединили прошлым летом, что вызвало резкое недовольство украинских аграриев. А они — главные «наполнители» госбюджета и основа ВВП.

Кому не угодил Гончарук?

У премьера и правительства после назначения есть (по украинской конституции) годичный иммунитет. Сейчас же они при власти лишь полгода. Соответственно, отставка возможна только если сам Гончарук этого захочет. Тогда Рада за нее голосует и назначают и.о. премьера, министры также становятся и.о. После чего уже идет голосование за новый Кабмин.

Но это процедура. А как она пройдет — зависит от нескольких олигархов, которые контролируют значительную часть депутатов парламента.

«В Украине все понимают, что Гончарук не является самостоятельной фигурой. Он бы и хотел, но он зависим от Зеленского, воли олигархов Ахметова и Коломойского, а также западного лобби. У него нет власти в Кабмине, — сказал NT главный редактор украинского издания Depo.ua Андрей Коваленко. — Поэтому если достигается компромисс между олигархами, Западом и президентом, Гончарука просят уйти, и Рада за это проголосует. В противном случае Гончаруку не дадут работать, плюс информационно уничтожат его фигуру. Ресурсы Коломойского и его депутаты в Верховной Раде и так это делали».

Коваленко напоминает, что к Гончаруку есть много претензий: высокие тарифы на коммуналку, которые не снизились несмотря на обещания премьера, провалы в работе Минздрава по подготовке к эпидемии коронавируса, сложности на таможне и экономические проблемы.

По словам источника из Офиса президента, Зеленский призвал к себе Гончарука и заявил, что Коломойский был «крайне недоволен» этими кадровыми изменениями. В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то не боремся, то мы улучшаем отношения с МВФ, то портим

28 февраля заговорили о том, что у Зеленского и Гончарука случился конфликт из-за Коломойского — самый известный олигарх Украины разозлился на руководство правительства. В частности, из-за решения премьера сменить руководство ряда областных энергокомпаний и государственной компании «Центрэнерго». По словам источника из Офиса президента, Зеленский призвал к себе Гончарука и заявил, что Коломойский был «крайне недоволен» этими кадровыми изменениями. В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то не боремся, то мы улучшаем отношения с МВФ, то портим. «Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел?» — так источник передает вопрос премьера, адресованный Зеленскому.

Неопределенность Зеленского

Похоже, сбываются прогнозы экспертов, еще весной 2019-го утверждавших, что Владимиру Зеленскому предстоит долгая борьба за реальную власть с олигархами. За независимость — от Игоря Коломойского, за влияние на экономику — с Ринатом Ахметовым и т.д.

Избиратели Зеленского расстроены: они видят, что президент погряз во внутренней политике, его команда молодых менеджеров, на которую многие надеялись, рассыпается (в феврале ушел в отставку глава Офиса президента Андрей Богдан), а реальных перемен все нет. Провозглашенный Зеленским «конец эпохи бедности» и «конец тарифного террора» обернулся заморозкой зарплат и ростом цифр в платежках за ЖКУ.

Резко упал и рейтинг президента. В феврале 2020 года Зеленскому доверяли 51,5% граждан страны — против 79% в сентябре 2019-го. Не доверяют 41%, а полгода назад таковых было 13,5%

Неудивительно, что рейтинг власти падает. По данным Центра Разумкова, уровень доверия к Кабмину с сентября сократился вдвое — с 57 до 28%. Тогда как недоверие выросло почти в три раза, достигнув 64,5%. Лично премьер-министру Гончаруку, исходя из этого же исследования, доверяют примерно 25% опрошенных, не доверяют — 63%. Больше половины респондентов не поддерживают его деятельность на посту.

Резко упал и рейтинг президента. В феврале 2020 года Зеленскому доверяли 51,5% граждан страны — против 79% в сентябре 2019-го, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Не доверяют президенту сейчас 41%, в сентябре не доверяли только 13,5%.

Перемены в высших эшелонах власти воспринимаются людьми как слабость и неуверенность Зеленского в своих силах. Некоторые уже аналитики вспоминают, что почти четыре года Петр Порошенко проработал с одним премьером — Владимиром Гройсманом — и проведенные ими реформы, несмотря на войну, до сих пор обеспечивают Украине 4%-й рост ВВП в год. А про связку Зеленский-Гончарук такого точно никто не скажет.

Фото: vesti.ua