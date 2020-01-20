Первый кризис команды Зеленского

Запись есть, компромата — нет

Все началось 15 января, когда в Сети появилась запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. Они обсуждали экономическую ситуацию в Украине, в частности, как объяснить укрепление курса гривны президенту, который, как выразился Гончарук, имеет «примитивное понимание экономических процессов».

На это сразу отреагировал один из самых заметных депутатов парламента Александр Дубинский, которого считают главой «группы Коломойского» во власти. Он заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук отправился в Офис президента вместо запланированной встречи с фракцией «Слуга народа». «Гончарук не приехал на фракцию. Отправился прямо в офис президента. Думаю, выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи***сом», — отметил нардеп.

Через 15 минут стало известно, что Гончарук действительно написал заявление об отставке. На имя президента. И это сразу придало ситуации оттенок политической буффонады, поскольку в Украине президент премьера не может ни назначить, ни снять. Это целиком и полностью прерогатива парламента, а президент максимум может «порекомендовать». Но в Верховную Раду Гончарук никакого заявления не подавал.

Поздно вечером члены фракции «Слуга народа» на заседании бросились голосовать за выражение недоверия премьер-министру Алексею Гончаруку. Однако «за» оказалось всего лишь чуть больше 10 человек. И все — из орбиты Игоря Коломойского. Эти депутаты после неудачного голосования покинули зал. А в Сети появилась вторая часть записи.

В парламентской фракции «Слуга народа» назвали происходящее «провокацией группы олигарха Игоря Коломойского против премьер-министра Алексея Гончарука». Источник в парламенте сообщил, что тему обнародованных в сети записей поднимала только группа депутатов во главе с Дубинским — протеже Коломойского

Утром 16 января стало известно, что премьер-министр не придет на час вопросов к правительству в Верховной Раде. Буквально через час в Сети опубликовали третью часть «пленок Гончарука» — уже с главой НБУ Яковом Смолием, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На записи они обсуждают ревальвацию гривны и экономическую стратегию развития Украины.

После этого в парламентской фракции «Слуга народа» назвали происходящее «провокацией группы олигарха Игоря Коломойского против премьер-министра Алексея Гончарука». Источник в парламенте сообщил журналистам, что на заседании фракции тему обнародованных в сети записей поднимала только группа депутатов во главе с Дубинским — протеже Коломойского.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в опубликованных аудиозаписях бесед Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка ничего сенсационного нет. «Это просто нарезка каких фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа», — отметил Арахамия.

Далее события развивались в чисто украинском духе: никакой подковерной борьбы, все сразу на публику. Гончарук записал видеообращение, рассказав, что против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось бы, чтобы у них ничего не удалось.

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков», — заявил премьер.

Утром 17 января Офис президента Украины подтвердил, что Зеленский получил поданное премьер-министром Гончаруком прошение об отставке. После чего сам Гончарук заявил, что подал заявление об отставке, чтобы подтвердить свою приверженность курсу президента.

В свою очередь, Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров премьер-министра, министров и представителей Нацбанка. Такое указание он дал в ходе встречи руководством силовых ведомств.

Для Игоря Коломойского Гончарук не интересен, это слишком мелкая фигура, это просто человек Зеленского. На самом деле нынешний правительственный кризис — это первое масштабное противостояние между Зеленским и Коломойским

Ну и, наконец, Зеленский встретился с Гончаруком лично. После чего заявил, что негоже тому уходить — в стране надо еще слишком много сделать. «Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.

Олигарх против премьера

Для наблюдателей внутри Украины ничего удивительного в происходящем нет: затяжная борьба олигарха Коломойского с премьером Гончаруком не секрет ни для кого. Действительно, правительство и Нацбанк за последние месяцы сделали все, чтобы Коломойский, несмотря на выигрыши в судах, не смог получить назад «свою прелесть» — национализированный ранее «ПриватБанк». Также Коломойский известен как ярый противник МВФ — а Зеленский и Гончарук успешно сотрудничают с фондом. Наконец, президент и премьер не стали помогать Коломойскому в его войнах с другими украинскими олигархами, прежде всего — с Ринатом Ахметовым.

Кроме того, Коломойский так и не смог добиться очень дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов (а закупать электричество в РФ ему запретили), Зеленский не стал хлопотать перед Дональдом Трампом, чтобы ФБР прекратило расследование в отношении Коломойского.

«Для Игоря Коломойского Гончарук не интересен, это слишком мелкая фигура, это просто человек Зеленского. На самом деле нынешний правительственный кризис — это первое масштабное противостояние между Зеленским и Коломойским, — сказал NT обозреватель украинского издания «Зеркало недели» Андрей Паливода. — Но ведь в Украине сейчас — впервые за всю ее новейшую историю — правит одна партия, и та — президентская. В свою очередь, все это триумфальное шествие «ЗЕ-команды» — проект Игоря Коломойского. Даже Зеленский никогда не отрицал, что стал президентом именно благодаря Коломойскому — его деньгам, его телеканалам, его хитрости. Что получается? Что теперь Коломойский пытается убрать с поста премьера человека, которого назначила контролируемая им партия? Выходит, не настолько уже она и контролируемая».

Именно поэтому Гончарук и подал заявление об отставке именно президенту. Хотя, по закону, заявление должен был писать в адрес парламента. Но он понимал, что дело не в нем, а в президенте. Что Зеленский поддержит премьера не из симпатии, а чтобы показать стране: он — самостоятельный политик, а не «марионетка Коломойского», как не устают повторять его политические оппоненты.

Фото: i1.poltava.to