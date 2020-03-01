«Единственная возможность высказаться — прийти сюда»

Вышло больше, чем в прошлые годы

Оппозиционного политика и сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова застрелили рядом с московским Кремлём 27 февраля 2015 года. А уже 1 марта в столице прошёл первый марш памяти, с тех пор ставший ежегодным.

По официальным данным МВД, в этом году акцию в Москве посетило около 10 тыс. человек, хотя Илья Яшин, один из организаторов марша, пишет, что во время мероприятия сотрудники полиции перестали пускать людей через рамки, ссылаясь на превышение заявленного числа пришедших — 30 тыс. «Белый счётчик» сообщает о 22 тыс. участников. Это больше, чем в предыдущем и позапрошлом годах. Марш Немцова стал крупнейшей акцией оппозиции с сентября 2019 года, когда прошел митинг под лозунгом «Отпускай!» — за освобождение лидеров московских протестов.

В столице акцию, лозунги и заявленный маршрут согласовали без больших затруднений, но в других городах власти под разными предлогами отказывали, ссылали желающих протестовать на окраины. Так, в Санкт-Петербурге сначала не хотели согласовывать акцию, ссылаясь на то, что организаторы использовали в заявке аббревиатуры РФ, которая якобы никак не определена в юридических документах. Позже в Смольном предложили провести мероприятие памяти Немцова на Троицкой площади.

«Белый счётчик» сообщает о 22 тысячах участников марша в Москве. Это больше, чем в предыдущем и позапрошлом годах. Марш Немцова стал крупнейшей акцией оппозиции с сентября 2019 года, когда был пик московских протестов

В итоге петербуржцы сначала собрались рядом с метро «Горьковская», первоначальной точки сбора, задуманной организаторами, и уже оттуда пешком направились в сторону Троицкой. При этом полиция запрещала выкрикивать любые лозунги. Петербургскую акцию посетило, по разным подсчетам, от тысячи до трёх тысяч участников.

Акции памяти были заявлены и в других крупных городах, но местные власти обычно не согласовывали маршрут в центре. В Екатеринбурге от 250 до 500 человек прошли шествием и провели митинг в спальном районе города. В Новосибирске оппозиционеры организовали несогласованную с властями «траурную прогулку» к памятнику жертвам политических репрессий, где позже прошёл митинг. Немногочисленные митинги состоялись в Иркутске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

В Кирове и Чебоксарах маршрут так и не удалось согласовать, поэтому участники акций просто встали в одиночные пикеты у администраций городов. Также пикеты прошли во Владивостоке и Омске. Наконец, в Красноярске группа активистов почтила память Немцова, возложив цветы к памятнику жертвам политических репрессий.







Согласно опросу, прошедшему на марше в Москве, только 9,7% участников воспринимали акцию как строго мемориальную. Для остальных она была либо скорее политической (33,6%), либо сочетала оба аспекта (55,9%).

Такого же мнения придерживались и организаторы марша. Соратник Немцова и организатор акции Илья Яшин написал в своем блоге, что основной лозунг марша — «Путина в отставку», а на самой акции назвал центральными темами мероприятия не только поиск убийц Немцова, но также сопротивление конституционной реформе и борьбу за освобождение политзаключённых.

Похожие лозунги были и на плакатах. Так, во главе одной из колонн протестующие несли плакат «НОВОЕ ВЕЛИЧИЕ — сфабрикованный экстремизм/ СЕТЬ* — пытки, а не терроризм». Кроме того, маршировавшие выступали в поддержку протестующих в Шиесе, против строительства Юго-Восточной Хорды в Москве и коррупции.

В Петербурге звучали лозунги «Свободу политзаключенным», «Убийц Немцова к ответу» и «Герои не умирают», несли плакаты «Нет — путинскому конституционному перевороту». В Новосибирске на плакатах писали «В XXI веке политические репрессии — позор»

Марш собрал представителей практически всех оппозиционных политических движений в Москве, от феминисток, экологов и «левых» до либертарианцев и националистов.

Та же тематика была и в других городах, где плакаты с изображением Немцова соседствовали с призывами к борьбе с коррупцией, против конституционной реформы и в поддержку политических заключённых. В Петербурге звучали лозунги «Свободу политзаключенным», «Убийц Немцова к ответу» и «Герои не умирают», несли плакаты «Нет — путинскому конституционному перевороту». В Новосибирске на плакатах писали «В XXI веке политические репрессии — позор» и требовали освобождения историка Юрия Дмитриева.

На многих акциях участники затрагивали местные проблемы. Так, сразу в двух городах, Петербурге и Екатеринбурге, люди выступали с экологическими и зоозащитными лозунгами, ранее на акциях памяти Немцова не звучавшими.

Дочь убитого политика Жанна Немцова, приехавшая в Россию для участия в акции, заявила: «Многие из требований, которые мы сегодня увидим на плакатах, были при жизни у моего отца. А у нас что, много возможностей высказаться в России? Это же первый разрешенный митинг за долгое время, конечно же, у людей копится огромное количество претензий, и у них единственная возможность высказаться — прийти сюда».

Задержания и эксцессы

В Москве марш Немцова традиционно прошёл без задержаний, хотя не обошлось и без эксцессов: уже после начала шествия полиция перестала пускать людей через рамки, ограничив число участников шествия.

В других городах также не обошлось без проблем. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где во время митинга полицейские начали выхватывать из толпы людей с плакатами. Всего задержали 8 человек, 6 из которых уже находятся на свободе. Судьба ещё двоих, Алексея Болгарова и Людмилы Дубовой, к вечеру воскресенья была неизвестна.

Задержания также прошли во Владивостоке, где полицейские отвезли в участок четырёх человек, стоявших в одиночных пикетах. Через несколько часов их всех отпустили.

В ночь на воскресенье у «ОВД-Инфо» появилась информация о задержании одного человека, Михаила Тихонова, на согласованном митинге в Нижнем Новгороде. Нижегородский политический Красный крест сообщает, что против Тихонова возбуждено административное дело по статье ст. 19.3 КоАП, ч. 1: неисполнение законного требования полицейского.

Таким образом, по информации «ОВД-Инфо», всего к вечеру 1 марта задержали 13 участников акций памяти.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.







Фото: Александра Астахова

