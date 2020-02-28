Анкара вновь спорит с Москвой в Сирии

«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались, несмотря на предупреждение Анкары. Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — сказал турецкий министр обороны.

Накануне в результате авиаудара в Сирии погибли 33 турецких солдата, а 32 были ранены.

Хулуси Акар отчитался о результатах ответного обстрела по позициям сирийской армии: в результате массированных артиллерийских и воздушных ударов по более чем 200 объектам в Идлибе было уничтожено 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 и нейтрализовано 309 военных.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что его страна начнет полномасштабное наступление, если сирийские военные не отступят. Также Анкара угрожала пропустить в Европу мигрантов и беженцев. Турецкие каналы демонстрировали, как сотни мигрантов идут к границам Болгарии и Греции. Угроза связана с гуманитарной катастрофой на турецкой границе, куда только с начала года пришли порядка миллиона перемещенных лиц, спасающихся от военных действий в сирийском Идлибе. Это самый масштабный исход людей за всю историю сирийского конфликта. Осенью 2019 года Анкара с помощью военной операции создавала особую зону на приграничной сирийской территории, чтобы разместить там 4 млн беженцев, ранее прибывших в Турцию, спасаясь от войны.

Международное сообщество осудило действия сил режима Башара Асада и ВКС России в Идлибской зоне деэскалации. Обеспокоенность в связи с резкой эскалацией ситуации на северо-западе Сирии высказали во многих странах мира.

Постпред США при ООН Келли Крафт назвала последние события в Идлибе «тошнотворными», заявив, что для прекращения гуманитарного кризиса на северо-западе Сирии необходимо в первую очередь запретить полеты российской авиации и ввести ограничения на действия сил режима Башара Асада.

США готовы к сотрудничеству с Турцией и международным сообществом по Сирии, заявили в свою очередь в Пентагоне. Главы ведомства обсудил по телефону с министром обороны Турции «тему бесчеловечных действий сторонников Асада, поддерживаемого Россией и Ираном, в Идлибе».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и генсек ООН Антониу Гетерреш призвали к немедленному прекращению огня.

28 февраля НАТО по запросу Турции проводит экстренные консультации по ситуации в Идлибе, встреча проходит на уровне постпредов 29 стран – участников альянса.

В это время два российских фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Ранее суда неоднократно участвовали в операциях в Сирии. Но, по словам официального представителя Черноморского флота Алексея Рулева, корабли «совершают плановый переход».

В российском генконсульстве в Стамбуле рассказали, что возле здания прошла протестная акция, в которой приняли участие около 30 человек: «Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и ее руководства в связи с сообщениями о гибели накануне вечером на севере Сирии в результате авиаударов турецких военнослужащих. На аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с осуждением действий России, прямыми угрозами в адрес российского загранучреждения».

