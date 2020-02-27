Пять лет без Бориса Немцова

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в центре Москвы застрелили политика Бориса Немцова. Сегодня в 19:00 состоится вечер памяти «Жизнь за свободу» в Сахаровском центре, а в 23:31 память политика почтят минутой молчания у мемориала на Большом Москворецком мосту. Пользователи соцсетей вспоминают политика по всей стране и не только.

«Мы отмечали у меня, еще в думском кабинете, день рождения Леры. К нам приехал Володя Кара-Мурза. Мы о чем-то говорили, строили планы — а потом был концерт. На драйве, на эмоциях, кружащих голову, поехали на дачу в Коломну — и, ни о чем плохом не думая, я снял трубку.

— Немцова убили.

И все. Кажется, я так и не пришел в себя с тех пор: трещина прошла по глазам, и как их ни отводи, мешает смотреть, как раньше: с простой и ясной радостью», — вспоминает политик Дмитрий Гудков.

«Борис Немцов, жестоко убитый 5 лет назад прямо за пределами Кремля, был невероятным человеком и большим другом Литвы, он верил и боролся за открытую и демократическую Россию. Важно, чтобы все, кто причастен к этому жестокому убийству, предстали перед судом», — пишет в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Посетила Немцов мост.

Там, за спиной, возле ГУМа и аккурат рядом с коллективным могильником великих вождей — море огней, ярмарка и каток с балалаечными песнями.

А тут — тихо и говорить хочется шепотом. pic.twitter.com/mFobLqHVd8 — Наталья Аронина (@natasha_v13) February 25, 2020

В Праге сегодня состоится торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в площадь имени Бориса Немцова. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов публикует фото мэра города с памятной табличкой.

Мэр Праги Зденек Гржиб pic.twitter.com/BitqZpux3j — Алексей Венедиктов (@aavst) February 26, 2020

Пользователь Twitter Надежда вспоминает стихи поэта Орлуши, написанные пять лет назад.

«Это случилось в Москве сегодня.

Не промахнулись стволы подлецов.

В строю российской Небесной Сотни

Правофланговым — Борис Немцов.

Теперь про войну и коррупции кариес,

Про антимайдановских мотокрыс

Пишите Боре, вот новый адрес:

Небесная Сотня. Немцов Борис».

Когда Немцова пускали на 1 канал...

«Тысячу лет наша страна, обладающая огромными ресурсами, образованными людьми, фантастической историей, культурой, наша страна все время отстает. Вам в голову крамольная мысль не приходила, что она отстает из-за рабства бесконечного?»



2006 г. pic.twitter.com/qCbQf0hOGL — Борис Немцов. Видео (@digma28) February 25, 2020

«Можно приводить много примеров политических убийств, возмущения, которое они вызвали и наступавшего рано или поздно увековечения памяти погибших. Можно вспомнить слова Маттеотти: «Они могут убить меня, но не мои идеи». Все это правильно, красиво, достойно. И все равно ощущаешь отчаяние, когда вспоминаешь: Большой Москворецкий мост, черный мешок, а в нем тело человека, который только что думал, дышал, боролся, надеялся. И никакие стихи, памятники, мемориалы не вернут ему жизнь. Наказание всех причастных к убийству безусловно должно совершиться. Но и это не вернет Бориса Немцова к жизни. И это ужасно. Но еще ужаснее, если мы ничего не будем делать после его смерти», — пишет историк Тамара Эйдельман.

Борис Немцов открыто говорил о чудовищной коррупции, неприличных богатствах Путина и его друзей. 27 февраля 2015 года Немцова убили прямо напротив Кремля. Заказчиков так и «не нашли».



Приходите 29 февраля на Марш Немцова, если устали от бесконечного беззакония, лжи и репрессий pic.twitter.com/Rtp1wOcUM6 — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) February 27, 2020

Сегодня, но только в 2015 году на Большом Москворецком мосту убит Борис Немцов, российский политик и государственный деятель.



На илл:Могила Бориса Немцова на Троекуровском кладбище Москвы. pic.twitter.com/asXdcEQlyM — Сегодня, но только в... (@todaybutonlyin) February 27, 2020

Линдси Скол

Заместитель Посла Линдси Сколл возложила цветы к месту, где Борис #Немцов был убит 5 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в #Великобритании за его работу по развитию демократии в #России pic.twitter.com/cUegPneif2 — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 27, 2020

Заместитель посла Великобритании в Москвепочтила память российского политика.

«В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление. Борис Немцов остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу», — говорится в Twitter посольства США в России.

Временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман вместе с представителями тридцати дипмиссий почтил память Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. «Сегодня мы мысленно с родными и близкими г-на Немцова и российским народом. Продолжаем оплакивать эту утрату». https://t.co/2Ihtq5fW2N — Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 27, 2020

29 февраля в Москве пройдет марш памяти Бориса Немцова. Многие в соцсетях призывают подписчиков присоединиться к акции. «Ни гнева, ни горя не убавилось. Прибавилось знаний и уверенности, что однажды мы поставим памятники Боре не на кладбище, а в городах, которые он любил. И мост переименуем. История рассудит. А пока... Пока нужно прийти на марш», — пишет в частности юрист Елена Лукьянова.

«Несмотря на наше шапочное знакомство, у меня было ощущение, что я знаю его давно. Настолько открытым и честным человеком он был. Меня всегда поражала в нем активная витальность, такая искренняя неисчерпаемая любовь к жизни, воля к победе. Его трагическая гибель в результате подлого убийства 5 лет назад стала огромной утратой для всего российского общества», — отмечает адвокат Николай Полозов.

Показательное убийство у стен Кремля оппозиционного политика стало отправной точкой для последующих бед и преступлений, пишет Григорий Явлинский: «За пять лет после убийства Немцова: на гражданской войне в Сирии в результате действий с участием российской армии погибли тысячи мирных жителей; свыше ста российских военнослужащих вернулись домой в гробах (по данным Минобороны РФ); поддерживаемая Кремлем война на востоке Украины с участием российских наемников унесла тысячи жизней; десятки тысяч человек получили ранения, почти миллион оказались беженцами (по данным ООН); число политзаключенных в России выросло почти в семь раз — с 46 в 2015 году до 314 политических узников в конце 2019 года (по данным ПЦ «Мемориал»)».