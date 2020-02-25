Республика на распродажу

Придя к власти в 1994 году, Александр Лукашенко остановил приватизацию. С той поры 85% промышленности в Белоруссии — государственная собственность. Любые предприятия приватизируются только с личного разрешения президента. И вот, четверть века спустя, в Минске решили скорректировать экономическую политику.

Список расширяется и дополняется

20 февраля на пресс-конференции в Минске глава Государственного комитета Белоруссии по имуществу Андрей Гаев заявил, что государство составляет список предлагаемых для продажи в 2020 году предприятий, в число которых уже включены знаковые для страны заводы.

«Список уже есть, он расширяется и дополняется. Хочу акцентировать внимание, что это не план приватизации. У нас в стране плановой приватизации никакой нет. Это предварительно сформированные предложения республиканских органов управления, список, который позволяет потенциальным инвесторам видеть, что то или иное министерство предлагает и на каких условиях. Причем условия предварительные», — подчеркнул Гаев.

Среди названных им предприятий — такие крупные, как «Горизонт» (производитель бытовой электроники), «Гомсельмаш» (крупнейший в Восточной Европе производитель сельхозтехники), «Купалинка» (швейное предприятие).

При этом чиновник категорически отрицает наличие какого-либо плана по поступлениям в бюджет от продажи госпредприятий. Пока все выглядит скорее как попытка «спихнуть с рук» убыточные промышленные гиганты, поддерживать работу которых приходится за счет госбюджета.

Сразу за пресс-конференцией последовала утечка из Госкомимущества: продать хотят еще и почти все машиностроительные предприятия. БелАЗ, «Белшина», Белорусский металлургический завод (БМЗ), Брестский электромеханический завод, МАЗ, МЗКТ, Минский подшипниковый завод (МПЗ). Все они испытывают серьезные экономические трудности, поскольку производственное оборудование устарело (высока энерго-, трудо- и материалоемкость производства), а сами заводы вынуждены тащить на себе огромную «социалку» — от домов культуры до жилья и детских садов.

Например, БелАЗ — производитель самых больших в мире карьерных самосвалов — в прошлом году сократил производство на треть. «Гомсельмаш» — самое закредитованное предприятие Белоруссии, на нем висит около $400 млн долгов.

Заводы концерна «Белшина» недавно остановили работу: склады забиты продукцией, оборотных средств нет, не на что закупать сырье.

Для Лукашенко обычное дело — продать предприятие инвестору, а потом забрать обратно. Минский мотовелозавод дважды приватизировали и дважды национализировали, второй раз инвестор не успел уехать из страны и получил 8 лет тюрьмы

Мучается и знаменитый МТЗ (Минский тракторный завод), производящий каждый 10-й трактор в мире. Он их производит, но продать не может. Годами его территория плотно заставлена тракторами, между которыми прорастают кусты, Эти трактора никому не нужны, но если остановить предприятие — последует социальный взрыв.

А не менее знаменитый МАЗ раз за разом получает титул самого убыточного предприятия страны.

Совокупные же долги белорусских предприятий уже превышают ВВП Белоруссии.

«В ситуации, когда энергоносители дорожают, Лукашенко выгодно избавиться от энергоемких предприятий, условие продажи — сохранение профиля предприятия и рабочих мест. Очень разумный ход: люди при зарплате, налоги в бюджет идут, сами предприятия остаются в стране и обеспечивают работой смежников, — сказал NT белорусский экономист Ростислав Запольский. — К тому же для Лукашенко обычное дело — продать предприятие инвестору, а потом забрать обратно. С кондитерскими фабриками «Коммунарка» и «Спартак» именно так и происходило. Минский мотовелозавод дважды приватизировали и дважды национализировали, второй раз инвестор не успел уехать из страны и получил 8 лет тюрьмы. В 2018-м Лукашенко просто устным распоряжением национализировал Оршанский авиаремонтный завод, ранее проданный украинской корпорации «Мотор Сич». И таких примеров по Беларуси десятки».

Часть из перечисленных заводов интересна российским ФПГ: например, «Ростех» пытался купить МАЗ через создание холдинга с КамАЗом. «Ростсельмаш» еще в 2015-м хотел купить «Гомсельмаш» (Лукашенко категорически отказал). Российский «Еврохим» уже давно «положил глаз» на химическое предприятие «Гродно Азот».

А бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович несколько лет обсуждал с белорусскими коллегами возможность приобретения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) — производителя колесных шасси для российских стратегических и тактических ракет и других вооружений.

Некоторые предприятия могли бы заинтересовать китайцев. Однако практика прошлых лет показывает, что их интересуют только небольшие заводики для вспомогательных целей. А крупные предприятия китайские бизнесмены предпочитают строить с нуля и использовать собственные производственные линии.

Бизнесмены из ЕС остерегаются что-то покупать в Белоруссии по причине полной незащищенности прав собственности. Украинцы «обожглись» с авиаремонтным заводом и стараются работать через местных белорусских бизнесменов.

Некоторые предприятия могли бы заинтересовать китайцев. Однако практика прошлых лет показывает, что их интересуют только небольшие заводики для вспомогательных целей. А крупные предприятия китайские бизнесмены предпочитают строить с нуля

Своих «олигархов» в Белоруссии нет. Есть, конечно, богатые бизнесмены из ближнего круга Лукашенко, но их капиталы значимы только по белорусским меркам. А имеющие белорусское гражданство миллиардеры живут за рубежом и инвестировать в родину при нынешней власти точно не станут.

НПЗ для Сечина

По неофициальной информации (а официальной почти что нет), в ходе недавнего визита в Белоруссию Игорь Сечин он обсуждал с Лукашенко не столько поставки нефти, сколько возможность покупки одного из двух белорусских НПЗ. С условием, что второй будет полностью загружен российской нефтью, поставляемой со скидкой. Эта ситуация выгодна официальному Минску с точки зрения возможности договориться о компенсациях налогового маневра, при сохранении рычага влияния на ситуацию в виде второго завода.

Независимые белорусские СМИ и телеграм-каналы приводят такие выкладки по активам, которые могли быть предложены Сечину:



— НПЗ «Нафтан» (г. Новополоцк) — $3-4 млрд,

— Мозырский НПЗ — $3-4 млрд,

— Сеть из 574 АЗС компании «Белоруснефть» — $0,6-1 млрд.

По другой информации, стартовая цена «Нафтана» для ПАО «НК «Роснефть» составляет $3 млрд 764 млн (плюс политические гарантии), тогда как стоимость чистых активов ОАО «Нафтан» составляет $984,3 млн.

Вот эти заводы как раз высокоприбыльны — но только при условии стабильных поставок нефти по выгодным ценам. Того, чего официальный Минск лишился с начала этого года.

Цена трубы

Если переговоры о продаже НПЗ ведутся непублично, то купить свои нефтепроводы Белоруссия периодически предлагает вполне открыто. В первый раз такое предложение еще в 2012-м озвучил журналистам первый вице-премьер правительства республики Владимир Семашко (сегодня он — посол Белоруссии в РФ).

По территории Белоруссии проходят две ветки нефтепровода «Дружба». Оператор северной — ОАО «Полоцктранснефть Дружба». По этому маршруту нефть поставляется на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». По южной ветке, которой управляет ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», нефть поступает на Мозырский НПЗ и идет транзитом в Европу.

В ходе недавнего визита в Белоруссию Игорь Сечин он обсуждал с Лукашенко не столько поставки нефти, сколько возможность покупки одного из двух белорусских НПЗ. С условием, что второй будет полностью загружен российской нефтью, поставляемой со скидкой

Транзит нефти в европейские страны через Белоруссию до нынешнего «нефтяного конфликта» составлял порядка 75-80 млн тонн в год. Сейчас же транзит перекрыт из-за начатого по прямому указанию Лукашенко «вынужденного ремонта» трубопровода. Оценочная стоимость построенного в 1964 году белорусского участка нефтепровода «Дружба» составляет $0,5–1 млрд. Возможная продажа белорусского участка «Дружбы» теперь также обсуждается белорусскими СМИ.

Судя по всему, покупку «Дружбы» в Кремле сейчас рассматривают как вариант, который всех устроит. Транзит нефти через Белоруссию на Запад продолжится; нефтепровод будет принадлежать РФ, но работать по белорусскому законодательству и наполнять белорусский бюджет, да и белорусские НПЗ можно будет нагрузить нефтью, получаемой со скидкой.

«Лукашенко договорился с Путиным о замораживании условий предыдущего года по нефти а также о компенсации $300 млн за налоговый маневр. Понятно, что такие уступки просто так не делаются, главная интрига — что Лукашенко обещал взамен? Это должно быть что-то осязаемое, а не заверения в братстве, — сказал NT белорусский политический активист Николай Дедок. — Это может быть приватизация российскими компаниями наших крупных заводов или НПЗ, или трубопроводов. Расчет Путина в таком случае логичен — предприятия станут отличными структурами российского влияния в Беларуси».

Казалось бы, чем больше российской собственности в Белоруссии, тем сильнее влияние Москвы на белорусскую политику… Но есть нюансы. Лукашенко свято верит, что все находящееся на белорусской земле, принадлежит ему. Вряд ли сократив долю собственности в промышленности с нынешних государственных 85%, скажем, до 40%, Лукашенко потеряет рычаги управления страной. По крайней мере само он рассчитывает реализовать у себя версию «китайской модели», где высокий процент частной собственности, иностранной в том числе, явно не угрожает всевластию Компартии и ее лидеров.

Фото: zviazda.by