Предельный уровень обострения

Всего за одну минувшую неделю белорусско-российские отношения прошли путь от взаимного непонимания до острой фазы холодной войны. Термин «холодная война» все чаще мелькает в СМИ, рассказывающих об отношениях недавних союзников.

Не интеграция, а поглощение

Началось все с проведенного Александром Лукашенко 11 февраля совещания с руководителями белорусских государственных СМИ. На нем он рассказал, как спорил с Путиным из-за информационных атак на Белоруссию, и подтвердил: государство будет проводить политику по защите суверенитета от информационных атак «как с Запада, так и с Востока».

Наблюдатели восприняли это как намерение если не отключить вещание в республике российских телеканалов, то, по крайней мере, серьезно их ограничить.

После этого белорусский парламент решил внести изменения в государственный герб. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы. Надпись «Республика Беларусь» станет четче, а красная звезда — меньше.

Беседы с президентом России Лукашенко описал так. Путин задает вопрос: «Саша, а зачем ты будешь покупать дороже?» Я говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять перед тобой на коленях!»

Но главные претензии в адрес российского руководства прозвучали 14 февраля. Обычно такие вещи белорусский президент объявлял на какой-нибудь «встрече с трудовым коллективом». На этот раз аудиторией стали работники Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Выступая перед ними, Лукашенко заявил, что в Кремле намекают на присоединение республики: «Они понимают интеграцию как поглощение Белоруссии. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду».

«Уже говорят: вступайте в Россию, тогда будут другие цены на нефть и газ, — продолжил белорусский лидер. — А будут ли? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен. Говорят, Лукашенко умеет считать, он не будет покупать норвежскую нефть. Буду! Мне Путин задает вопрос: «Саша, а зачем ты будешь покупать дороже?» Я говорю: «Чтобы каждый год 31 декабря не стоять перед тобой на коленях».

После этого Лукашенко перешел к угрозам. По словам президента Белоруссии, Россия поставила только четверть месячного объема нефти, предусмотренного межправительственным соглашением. Белоруссия начнет забирать транзитное сырье, если не получит оставшуюся часть.

«Помните, летом загадили все «грязной» нефтью? До сих пор россияне не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать», — предупредил белорусский лидер.

Дальше — больше: Лукашенко заявил, что российская сторона сорвала сроки строительства белорусской АЭС и в качестве компенсации должна снизить ставку по выделенному на это кредиту ($10 млрд) и отодвинуть сроки его возврата.

Наконец, начальник Белоруссии заявил, что не собирается полностью рассчитываться с белорусской дочкой «Газпрома». «Мы договорились по цене на газ — $127 за 1 тыс. куб. м. Но мы не будем платить «Белтрансгазу». И выйдет, как в прошлом году, 111 долларов», — сказал Лукашенко.

За спиной США

15 февраля госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы.

Белоруссия в этом выступлении напрямую не упоминалась. Но этот же самый Помпео 1 февраля встретился в Минске с Лукашенко и пообещал Белоруссии максимальную поддержку в ее стремлении к независимости от России, а также нефть «по более выгодной цене, чем другие предложения».

В редакционной колонке Washington Post от 11 февраля отмечается, что США и ЕС должны сделать все возможное, чтобы облегчить последствия проведения реформ в Белоруссии. Тех самых реформ, которые придется проводить Лукашенко для избавления от экономической зависимости от РФ. Несмотря на нелучшую репутацию президента Белоруссии на Западе, его «попытка спасти свою страну заслуживает поддержки», считает автор колонки.

Несмотря на нелучшую репутацию президента Белоруссии на Западе, его «попытка спасти свою страну заслуживает поддержки», считает автор колонки в Washington Post

Очевидно, что американские поставки не спасут белорусские НПЗ, пишет Washington Post, и Лукашенко все же придется выбирать между капитуляцией перед Путиным и проведением шоковых реформ, нужных для освобождения от России. «Если он выберет последний путь, США и ЕС должны сделать все возможное, чтобы облегчить боль, продолжая при этом добиваться улучшения прав человека», — резюмирует Washington Post.

Ранее о том, что США могли бы поставлять газ Белоруссии через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист. По словам посла, вопрос уже обсуждался в Вашингтоне, также он собирается обсудить его и на встречах в литовском правительстве.

Бухгалтерская логика

Пока нет реакции Кремля на все эти — достаточно скандальные — заявления Лукашенко. Видимо, там решают, что делать и какую линию вести.

«Все, что было перечислено на минувшей неделе — от блокировки российских СМИ и до угрозы начать забирать нефть из транзитной трубы, — это самое серьезное повышение ставок в конфликте между Минском и Москвой, — сказал NT белорусский политолог Антон Платов. — Видимо, Лукашенко осознал: он окончательно потерял углеводородную дотацию от РФ, и теперь «договориться», как прежде, уже не получится, российская нефть для белорусских НПЗ к 2024 году достигнет мировой цены».

Выбрана позиция: «россияне хотят нас лишить суверенитета — а мы думали, что они наши братья». С этим Лукашенко и пойдет на выборы в конце лета

«Так выглядит новая, «бухгалтерская» логика в отношениях с ближайшим союзником Кремля, — продолжает эксперт. — Понятно, что такой подход россиян — хороший повод для Лукашенко любой разговор о дорожных картах по интеграции либо похоронить, либо отложить на неопределенный срок. Судя по его риторике, сейчас выбрана позиция: «россияне хотят нас лишить суверенитета — а мы думали, что они наши братья». С этим он и пойдет на выборы в конце лета — а может и раньше, уже ходят слухи о переносе даты выборов президента на июнь».

Впрочем, мы уже не раз видели, как в отношениях между Минском и Москвой риторика доходит до высокой степени накала, а действия сторон — до опасной черты. Но потом вдруг резко делается шаг «от ненависти до любви», и вот уже президенты двух стран рассказывают про нерушимость славянского братства, а Лукашенко получает практически все, о чем просил.

Фото: businessinsider.com