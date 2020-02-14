Иван Голунов получил письмо с извинениями прокуратуры

Журналист Иван Голунов, в отношении которого было сфабриковано уголовное дело, получил письмо с извинениями за подписью прокурора ЗАО Москвы Григория Радионова. Об этом он сообщил в Telegram.

Голунов отметил канцелярский язык данного письма. «Вот интересно, люди, отсидевшие 15 лет лагерей, а потом реабилитированные, получали такие же искренние письма: «В соответствии с требованием ст. 136 УПК...»? Все-таки хочется, чтобы мое государство, даже «при исполнении», говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», — написал журналист.

5 февраля Генпрокуратура сообщила, что прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом. Голунов был удивлен этим, так как извинения на тот момент еще не получил.