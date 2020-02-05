Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сам Голунов заявил, что ему пока неизвестно об извинениях, передает «Медуза».

Журналист в январе потребовал официальных извинений от имени государства за уголовное преследование, так как прокуратура была обязана сделать это в течение месяца после прекращения дела. Генпрокуратура отказалась выполнить требование. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил, что ведомство «пытается выставить крайней прокуратуру Москвы», хотя надзором за уголовным делом занимается именно Генпрокуратура, напоминает «Медиазона».

Голунова задержали в июне 2019 года и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. Позже обвинения с него сняли. Против полицейских, которые участвовали в провокации, возбудили уголовное дело.

