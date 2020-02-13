Конституционный выходной

Конкретный день, когда можно будет провести голосование, Путин не назвал. Ранее о том, что Кремль готовится провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, рассказывали источники СМИ. Идея провести голосование в будний день принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, говорили они. Предложение поддерживала и председатель ЦИК Элла Памфилова. В Кремле хотят добиться явки на голосование по поправкам на уровне 50%, а поддержать инициативу должны не менее 70% проголосовавших, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Путин на сегодняшней встрече с рабочей группой по изменению Конституции поддержал идею провести голосование по модели президентских выборов: «Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены».

Он также отметил, что необходимо использовать в различных нормативных актах все ценные предложения, поступающие в качестве возможных поправок к Основному закону.

«Поправок приходит все больше и больше, свыше пятисот. Совершенно очевидно, что все в Конституцию мы не сможем включить. Если что-то не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов», — цитирует ТАСС президента.

После внесения изменений в Конституцию могут потребоваться поправки более чем в 50 законодательных актов, отметил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

Помимо закрепления в Конституции индексации пенсий Путин согласился прописать и обязательство о повышении заработных плат. Кроме того, он счел хорошей идею закрепить статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне: «Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где — это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая».



Что касается процедуры принятия поправок, президент признался, что, хотя он и юрист по образованию, воспринимать тезисы сопредседателя группы Андрея Клишаса ему сложно. «Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание. Вот как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь», — сказал Путин, передает «Интерфакс».

Путин: Для меня важно не то, что в каких статьях будет записано, а чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебесцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок. Вот, что важно! pic.twitter.com/F58YuK4NnJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 13, 2020

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Президентские поправки были одобрены Госдумой в первом чтении. Для подготовки других предложений была собрана рабочая группа.

На встрече с Рабочей группой Путин прямо сказал, что всенародное голосование по Конституции — это плебисцит. С учетом того, что большинство стратегических поправок от оппозиции выносить на голосование партия власти не собирается, результаты плебисцита могут Путина разочаровать — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) February 13, 2020