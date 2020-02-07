В Кремле определились с KPI при голосовании о поправках в Конституцию

В администрации президента поставили целью добиться явки на голосование по поправкам в Конституцию на уровне 50%, а поддержать инициативу должны не менее 70% проголосовавших. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Для достижения цели АП планирует использовать в кампании по информированию и мобилизации россиян технологии, применявшиеся на президентских выборах 2018 года. Главным ответственным за мобилизацию станет политтехнолог Григорий Казанков, курировавший то же направление на выборах-2018. Он отвечал за обеспечение явки на участки сотрудников крупных предприятий и госкомпаний, а также организацию опросов по проектам благоустройства городов, которые проходили в один день с президентскими выборами. К информированию о выборах тогда подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и общественный транспорт.

Организовать опрос будет очень сложно, поскольку смыслом президентской кампании было «приди и поддержи», а здесь предлагается проголосовать за целый пакет нововведений, считает политолог Екатерина Курбангалеева: «Должна быть информационная кампания, разъясняющая, что поправки дадут людям и зачем их принимают. Отдельная задача — краткая формулировка смысла нововведений. Я думаю, что будет обращение президента с просьбой прийти и поддержать поправки». Акцент в информационной кампании можно сделать, например, на обязательном отказе чиновников от иностранного гражданства, индексации пенсий, уравнивании МРОТа и прожиточного минимума, но в любом случае мобилизация будет непростой задачей, говорит она.