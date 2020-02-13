Нидерланды отказали Москве в суде над обвиняемыми по делу рейса MH17 в России

Нидерланды отклонили запрос Москвы о том, чтобы судить в России обвиняемых по делу о сбитом над Украиной самолете рейса MH17. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Нидерландов.

Первое судебное слушание по делу MH17 в отношении трех россиян и одного украинца назначено на 9 марта. Это может быть заочное рассмотрение в соответствии с законодательством Нидерландов.

Следователи считают, что ракета, поразившая самолет, была выпущена из пусковой установки, доставленной через границу с российской военной базы в Курске. Москва отрицает обвинения и не выдает своих граждан. Однако голландская юридическая фирма заявила, что один из российских подозреваемых по делу попросил представлять его на заседании.

Расследование крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек, ведется с 2014 года. Ранее следователи назвали подозреваемых. Это Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.