Суд в Калининграде закрыл оппозиционную газету «Новые колеса»

Центральный районный суд Калининграда по иску Роскомнадзора аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса».

«Основание формальное — газета более года не выходила в свет. И то, что издание «НК» уже возобновилось, что отпечатан уже третий номер, чиновников-надзирателей не смутило. Не были приняты во внимание и объективные причины, по которым редакция долго не могла выпустить газету — главный редактор находился в тюрьме, редакционные деньги изъяты при обыске и арестованы, компьютеры и другая оргтехника похищены судебными приставами…», — написал в Facebook главный редактор Игорь Рудников.

Рудникова задержали 1 ноября 2017 года. В тот же день в редакции «Новых колес» прошли обыски. По версии следствия, журналист требовал от главы калининградского управления СК Виктора Леденева деньги, угрожая опубликовать «позорящие сведения» о генерале. Рудников говорил, что Леденев устроил постановку с передачей взятки.

«Медиазона» напоминает, что в июне прошлого года журналист вышел на свободу. Суд переквалифицировал дело с вымогательства на самоуправство и приговорил его к обязательным работам. При этом прокуратура просила приговорить Рудникова к десяти годам колонии.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Игоря Рудникова политзаключенным.



Решение суда о закрытии газеты будет обжаловано, говорит Рудников: «Точка в этой истории не поставлена. И «Новые колеса» продолжат выходить в свет, а читатели получать свежие номера газеты. За 25 лет это уже десятая попытка уничтожить неугодное издание».

Почему редактора независимой калининградской газеты пытались убить, а потом посадили в СИЗО, NT подробно писал здесь.

