Суд в Пензе признал виновными семерых фигурантов дела террористической и запрещенной в России организации «Сеть»*. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам колонии, Илья Шакурский к 16, Арман Сагынбаев к шести, Андрей Чернов к 14, Василий Куксов к девяти, Михаил Кульков к десяти, Максим Иванкин к 13 годам заключения. Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского следствие и суд сочли организаторами террористического сообщества, которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента 2018 года и чемпионата мира по футболу. Остальные участвовали в нем. Ранее обвиняемые заявляли о пытках во время следствия.

Присутствующие на заседании столь суровый приговор встретили криками «Позор».

В здании Пензенского областного суда, где сегодня оглашали приговоры:



Видео: участник ОВД-Инфо Матвей Пухов pic.twitter.com/fOrJb0EoIj — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 10, 2020

«Лишили парней жизни. Ни за что. За то, что думали о том, что в стране происходит, а не только о том, как заработать, за то, что убеждения имели какие-то, за то, что говорили между собой о чем-то кроме телок, и при этом еще в страйкбол играли в лесу», — отмечает журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Дело «Сети»* вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку его фигурантов устраивали массовые акции, родители молодых людей писали письмо и президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя приговор, сегодня заявил, что у Путина нет права вмешиваться в следствие и суд.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства», — сказал Песков.

«Дело «Сети»* — еще одна веха в нашем пути в подвал 37-го года. Это уже он самый, без малейших скидок. Теперь — любой из нас», — констатирует политик Дмитрий Гудков.

С ним соглашается и Борис Вишневский: «Приговор суда в Пензе по делу «Сети»* заставляет вспомнить о временах сталинских репрессий. Показания выбиты пытками, доказательства — сфабрикованы, файлы, на которые опирается следствие, появились на жестких дисках компьютеров обвиняемых в то время, когда эти диски находились у следователей, обвинительные заключения никакой критики не выдерживают. Ни одно уголовное дело по заявлениям о пытках не возбуждено. В обвинительном заключении говорится о том, что обвиняемые что-то планировали «в неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах».



Сотрудник «Мемориала» Татьяна Глушкова напоминает в Facebook, что дело «Сети»* не единственное, в котором показания выбивали с помощью пыток. «Все мы — жители Чечни, иеговисты, анархисты, геи — сидим в одной лодке, покачивающейся где-то посреди вод моря Нурнен (это в Мордоре, если кто не знает), и было бы неплохо об этом помнить. И нет, если вы не принадлежите ни к одной из перечисленных выше групп, это не значит, что вы не с нами. Вы просто принадлежите к какой-то другой, здесь не упомянутой», — пишет правозащитник.

«Сеть»* — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

