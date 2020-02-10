Новая искренность. Почему Мишустин не игнорирует обвинения Навального

Иван Давыдов.

Новый премьер правительства РФ Михаил Мишустин — очень обеспеченный мужчина, а его родственники — исключительно талантливые бизнесмены. Это мы узнали из расследования Алексея Навального, опубликованного через несколько дней после назначения Мишустина, и не удивились. Ну честно, разве кто-то ждал чего-то другого? Разве по-другому бывает? Вот если бы очередной назначенец оказался скромнягой из хрущевки — тогда да, тогда бы мы, конечно, рты-то пораскрывали бы.

Навальный — это уже своеобразная традиция — в который раз с документами в руках лишь подтверждает то, в чем и так все уверены без всяких расследований (оговорюсь на всякий случай: это, разумеется, не попытка обесценить работу Фонда борьбы с коррупцией: разница между общей уверенностью и документально подтвержденными претензиями, надеюсь, понятна).

Прозрачный Мишустин

Странность тут в другом. Прежде персонажи расследований ФБК либо отмалчивались — подумаешь, какой-то там блогер что-то там опубликовал, — либо смело шли в атаку, то есть в суд, и суд, разумеется, выигрывали, потому что другой результат в России невозможен. Человек, занимающий высокую должность, обязательно богат, члены его семьи — еще богаче, а коррупционер непременно выиграет суд у автора антикоррупционных расследований. Это все аксиомы современного российского бытия. Реакция предшественника Мишустина на посту премьера, Дмитрия Медведева, на фильм ФБК «Он вам не Димон» стала мемом: «Это все чушь, бумажки и компот».

Только вот Мишустин на обвинения реагирует по-другому. Мишустин защищается. На защиту Мишустина брошены серьезные медийные силы — от лучших деловых газет страны до телеграм-помоек. «Коммерсант» публикует статьи об исключительной эффективности и кристальной честности нового премьера. РБК доказывает, что и члены его семьи заработали свое непосильным инвесторским трудом. Авторы патриотических телеграм-каналов изощряются в остроумии, замешанном на блатных понятиях: «Михаил Мишустин элегантно окунул Алексея Навального головой в унитаз, санкционировав открытие сведений о своих доходах и бизнес-опыте». У путинских патриотов довольно пахучие представления об элегантности.

Мишустин на обвинения реагирует по-другому. Мишустин защищается. На защиту Мишустина брошены серьезные медийные силы — от лучших деловых газет страны до телеграм-помоек

И, кстати, раз уж телеграм-каналы все равно упомянуты. По данным проекта «База» Мишустин лично натравил ФСБ на авторов популярного канала с компроматом «Футляр от виолончели», попросив силовиков «разобраться с писателями». Подобная реакция — тоже знак неких перемен: телеграм-каналы в верхах внимательно изучали и раньше, но публично на информацию, там появлявшуюся, все-таки не обижались и к столь сильным средствам борьбы за репутацию не прибегали.

Споры о том, насколько честно новый премьер разбогател, оставим все-таки специалистам, и попробуем разобраться с причинами этой непривычной реакции на привычные обвинения.

Можно все списать на личную щепетильность Мишустина, конечно, вспомнить восторги Маргариты Симоньян и некоторых авторов «Коммерсанта», и вместе с ними порадоваться: во главе правительства теперь не только любитель передовых технологий (Медведев тоже инновации любил, и что?), но также человек совестливый. А можно попытаться разобраться с контекстом этой новой искренности.

Контекст — это отставка в связи с утратой доверия главы Чувашии Михаила Игнатьева из-за довольно невинной по губернаторским меркам выходки. Владимир Путин целую речь сказал про Игнатьева в Череповце на встрече с разнообразными представителями общественности, пусть недлинную, зато прочувствованную: «То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут».

Контекст — это настоящая травля, которой подверглись две крымские чиновницы, неправильно и глупо поздравившие ветеранов-блокадников, проживающих в Керчи. В обоих случаях даже участники ток-шоу на госканалах, забыв об Украине и Сирии, отвлекались на внутрироссийские дела, чтобы побольнее пнуть провинившихся. Не жалко, конечно, ни Игнатьева, ни чиновниц (их тоже в итоге уволили), но очередной виток болезненной внимательности большого начальства к чиновному хамству регионального уровня позволяет говорить об определенной тенденции.

К тому же это не просто новый виток, это новый уровень: и Путин, и руководство «Единой России» намекнули на возможность введения особых узаконенных наказаний для чиновников, которые смеют оскорблять граждан.

Кстати, суета вокруг странного «добровольного народного голосования» за поправки в Конституцию подтверждает ту же тенденцию. По слухам из региональных избиркомов, власть собирается усиленно работать на повышение явки. Власть не хочет просто переписать Основной закон (никаких препятствий к этому нет, карманная Дума проголосует хоть за Бога в преамбуле, хоть за черта), власть хочет переложить на народ — извините за громкое слово — ответственность за изменение государственного устройства.

Шаткие позиции

Рискну предположить, что у внезапной щепетильности Мишустина, нервной реакции больших начальников на хамство (совершенно обычное) начальников поменьше и у порыва обеспечить всенародную поддержку путинским поправкам в Конституцию — есть одна общая причина.

И причина эта — неуверенность в прочности собственных позиций. Даже по официальной социологии заметно, что с рейтингами президента и правящей партии не все в порядке. По данным внесенного в реестр иностранных агентов «Левада-центра», примерно у половины жителей страны нет никаких иллюзий касательно подлинного смысла затеи с поправками. А впереди — по-настоящему судьбоносные (вспомним это смешное словечко из перестроечного лексикона) выборы в Думу, от которых зависит реализация любой из возможных схем транзита. И, собственно, сам транзит.

История с выборами в МГД показала, что у общества — несмотря на последовательную работу власти по деполитизации страны — все-таки остался еще кое-какой ресурс, чтобы сломать заранее прописанные сценарии, и если уж не выиграть выборы, то хотя бы огорчить сценаристов. Сильно причем огорчить.

Приходится изображать транспарентность и подтягивать не только телеграмщиков за три копейки, но еще и уважаемых авторов солидных изданий. Благо, уважаемые авторы тоже любят вкусно кушать

В этой нервозной ситуации просто игнорировать обвинения уже не получается. Там, где своего человечка уже не вытащить (как в случае с непопулярным в регионе Игнатьевым), им можно пожертвовать, как пешкой в большой и серьезной партии. Там, где обвинения исходят от неведомых анонимов, у которых нет повода рассчитывать на резонанс и общественную поддержку, — можно подключить ФСБ и разобраться с писателями. А вот обоснованные и документально подтвержденные обвинения, исходящие от человека с политическим ресурсом, требуют серьезных ответов. Это больше не «чушь», и не «бумажки», приходится изображать транспарентность и подтягивать не только телеграмщиков за три копейки, но еще и уважаемых авторов солидных изданий.

Благо, уважаемые авторы тоже любят вкусно кушать.

И это момент для власти неприятный: слишком уж важную роль, хоть роль эта в Конституции и не прописана, в серых, то есть в основных схемах государственного устройства здесь играет коррупция. Может не задаться затея с оправданиями.

Смешные знаки

За неимением достоверной социологии, довольствоваться приходится тем, что интернет пошлет. На весь Youtube прославился ролик, авторы которого повесили большой портрет президента в лифте обычного московского дома. Жители, увидев вождя, чертыхались, сквернословили, потешно кланялись, рассуждали о слежке, откровенно издевались. Общее резюме: «Они …» (перешли всякие границы. — NT). Репрезентативности у этого исследования, конечно, никакой, зато наглядности — хоть отбавляй.

Что-то чувствует, похоже, автор мема про чушь и бумажки, любитель кроссовок и уточек, и продумывает, как положено человеку стратегически мыслящему, пути отхода

И сюда же — в копилку смешных аргументов в пользу серьезной гипотезы — новость от питерского издания «Фонтанка». В бытность свою премьером, как известно, Дмитрий Медведев в Instagram был подписан только на страницу правительства. Сразу после отставки — отписался, остался вовсе без друзей. А на днях, всего на несколько часов, правда, подписался на аккаунт одного из визовых центров.

Что-то чувствует, похоже, автор мема про чушь и бумажки, любитель кроссовок и уточек, и продумывает, как положено человеку стратегически мыслящему, пути отхода.

Ну, если что, скатертью дорога. Скучать не будем.

Фото: fa.ru